КСИР Ирана готовится ввести в свой арсенал баллистическую ракету «Хадж Касем», способную преодолеть ПРО Израиля

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Как сообщает официальный представитель министерства обороны Ирана, баллистическая ракета «Хадж Касем» будет доставлена Корпусу стражей исламской революции в День оборонной промышленности. Это уже далеко не первый случай плотного военного сотрудничества силового ведомства с современными оборонными предприятиями Ирана. Предыдущие поставки КСИР вооружения получают продолжение.

Афшин Надери Шариф, являющийся заместителем министра обороны Ирана по промышленным и исследовательским вопросам, сделал заявление во вторник в кулуарах церемонии, состоявшейся в Тегеране. Данное мероприятие было посвящено доставке крылатых ракет «Абу Махди» морского базирования военно-морским силам иранской армии и Корпусу стражей исламской революции.

Ракета Martyr Haj Qassem - это иранская баллистическая ракета, которая впервые была представлена 20 августа 2020 года. Она названа в честь высшего командующего иранскими силами по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, который был убит в результате удара беспилотника США по приказу тогдашнего президента Дональда Трампа возле международного аэропорта Багдада в начале января 2020 года.

Дальность полета Haj Qassem составляет 1400 километров. Она способна нести боеголовку весом 500 кг. По мнению экспертов, ракета считается новым поколением Fateh-110 и способна преодолевать систему противоракетной обороны, в том числе ПРО Израиля.