Трамп ставит на белую гвардию

Борьба демократов и республиканцев в США грозит большими неприятностями всему миру

После выборов 3 ноября 2020 года в США страсти не улеглись. Действующий президент этой страны Дональд Трамп не признает своего поражения, заявляя о массовых фальсификациях в ходе самих выборов и при подсчете голосов. И оснований у него для этого более чем достаточно. При этом сам действующий президент США оказался в информационной блокаде со стороны американских СМИ, прежде всего электронных. Например, его речь с обращением к нации была по большей части заблокирована или представлена с компрометирующими ее и самого Трампа комментариями. И понятно, почему даже не дождавшись окончательных итогов, Трамп и его команда развернули масштабную кампанию по пересмотру итогов голосования.

Иски как к руководству и избирательным комиссиям отдельных штатов, так и к корпорациям, ответственным за разработку программного обеспечения избирательной кампании, подавались в суды различных инстанций. Несмотря на то, что в отдельных штатах, в частности в Джорджии, удалось добиться пересчета голосов, в целом пока на этом поле борьбы трамписты терпят сокрушительное поражение.

Большая часть исков была отклонена (всего более 50), а те, которые приняты и формально признаны обоснованными, ничего не дали – пересчет голосов шел опять-таки номинально, без проверки действительности бюллетеней. А это означало, что итогом такого пересчета стало однозначное подтверждение ранее полученных результатов, которые и пытались оспорить.

“ Внутриэлитный раздрай неизбежно и негативно скажется на американской экономике, а также на глобальной стабильности, поскольку США по устоявшейся традиции постараются свои внутренние проблемы перебросить во внешний мир ”

Последний провал на этом направлении действий стал особенно сокрушительным. В Верховный суд США поступил иск от штата Техас (подал его генеральный прокурор штата Кен Пэкстон) о признании несостоявшимися выборов в четырех других штатах – Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Джорджии и предоставлении на этот основании местным законодательным собраниям, контролируемым республиканцами, права самостоятельно назначить выборщиков. Этот иск был поддержан еще 17 другими штатами, также возглавляемыми республиканцами. Суд предоставил ответчикам время до 10 декабря дать ответ. Опираясь на предоставленные материалы, Верховный суд США отказал в иске Техаса, учтя, очевидно, и соответствующее ходатайство Демократической партии. Таким образом, на данном этапе Трамп потерпел полное поражение в попытках юридически добиться пересмотра итогов выборов 3 ноября 2020 года.

Хотя он и объявил о готовности признать свое поражение после голосования выборщиков 14 декабря, но вряд ли остановится. Да, Байден получил 306 голосов при 270 необходимых, но впереди еще утверждение итогов голосования выборщиков в сенате и конгрессе США, которое должно состояться после окончательного формирования обеих палат американского парламента. А это может произойти только после второго тура выборов в сенат в штате Джорджия, которые должны состояться 5 января 2021 года. И здесь у Дональда Трампа и его сторонников имеются достаточно серьезные возможности для блокировки утверждения итогов голосования выборщиков, особенно если в этом штате пройдет хотя бы один республиканец из двух – в сенате эта партия получила большинство. Что создаст серьезную правовую коллизию, для США беспрецедентную, которая может послужить основанием как минимум для отодвигания на более поздний срок инаугурации Байдена, а может, и нечто более серьезного, ставящего под сомнение успех последнего.

На фоне провалов в деле попыток добиться пересмотра итогов президентского голосования в команде Трампа начали рассматривать и весьма радикальные сценарии. Один из них выдвинул в своем выступлении Лин Вуд – адвокат ныне действующего президента. Заявив, что США движутся к гражданской войне, он выдвинул предложение, чтобы Трамп ввел в стране военное положение. По его мнению, это позволит не только отодвинуть инаугурацию Джо Байдена, но и в дальнейшем поможет добиться повторных выборов президента в полном объеме. И при этом он полагает, что выборы должны пройти традиционным способом – в один день с применением стандартных бумажных бюллетеней и подсчетом голосов только избирательными комиссиями с присутствием наблюдателей от обеих партий в достаточном для контроля этого процесса количестве, без новшеств последнего времени – электронного голосования и такого же подсчета поданных голосов, а также без голосования по почте.

Военное положение нереально

Однако основанием для ввода в стране военного положения может быть только начавшаяся война. В качестве вероятного противника США в такой войне рассматривается Иран. Агрессия против этого государства важна всем союзникам США в Ближневосточном регионе, прежде всего Израилю и Саудовской Аравии, которые, безусловно, поддержат такую американскую инициативу. Можно было бы к таким предложениям отнестись как к несерьезным высказываниям одного некомпетентного человека, однако его идея была опубликована в одном из авторитетных американских изданий – «Вашингтон Таймс». Да и мысль о целесообразности ввода военного положения в США под каким-либо благовидным предлогом высказывалась некоторыми сотрудниками администрации Трампа в предшествующие времена неоднократно, в частности в связи с массовыми беспорядками. Так что с ходу отбросить эту мысль нельзя, надо оценить ее реализуемость.

Непосредственным поводом для войны (казус белли) с Ираном может послужить резонансная провокация против каких-либо американских объектов на фоне годовщины убийства генерала Сулеймани и недавнего устранения видного иранского физика. Если иранское руководство достаточно оперативно отреагировало на гибель генерала ракетным ударом по американским базам на Ближнем Востоке, понимая, что США не готовы к соответствующему ответу, то в нынешних условиях, когда идут рассуждения о возможности ввода военного положения как способа разрешения выборной коллизии в США и война против Ирана может рассматриваться как один из возможных вариантов для обоснования таких действий, иранское руководство вряд ли пойдет на какие-либо действия, дающие Трампу повод для военной агрессии. По этой причине эту провокацию придется осуществлять самим американским и союзным с ними спецслужбам, в частности МОССАДу.

Фото: pri.org

Ну что же, в этом они уже основательно поднаторели – достаточно вспомнить 11 сентября 2001 года. Однако для организации мало-мальски резонансной провокации у них осталось слишком мало времени. Впрочем, убийство какой-либо известной, но уже утратившей политическое или иное значение фигуры организовать за неделю вполне возможно, оставив на месте преступления достаточно оснований для обвинения в этом Ирана. Возможна в приемлемые сроки и организация теракта или их ограниченной серии против каких-либо предприятий или иных резонансных объектов в зоне Ближнего Востока, например против одной из имеющихся там американских баз с жертвами среди личного состава. Однако в любом случае для придания этому событию веса надо будет его надлежащим образом раскрутить в американских СМИ. Они падки на подобное и, хотя занимают в своем большинстве пробайденовскую позицию, вполне могут ради очередной дискредитации Трампа и создания дополнительных оснований для консолидации американского общества перед общим врагом развернуть масштабную информационную кампанию, которая и даст повод для Трампа ввести военное положение. Однако понимая все риски, связанные с возможностью введения военного положения, СМИ могут на это и не пойти. Сомнительной для уходящего президента может оказаться и сама возможность развязывания войны. Так что специальные, информационные и правовые возможности для втягивания в войну США у Трампа весьма ограниченны.

Однако даже если и удастся создать непосредственный повод для войны с Ираном и сформировать все другие информационные и правовые условия для начала военной агрессии против этой страны, не факт, что получится сформировать необходимую группировку сил для успешного ведения боевых действий. Ведь основанием для ввода военного положения не может быть ограниченный ракетно-авиационный удар с целью вывода из строя важнейших объектов ядерного комплекса Ирана, чего так сильно желает премьер-министр Израиля Нетаньяху. Недостаточна и отдельная воздушная наступательная операция с теми же целями. Минимум, что может дать повод для ввода военного положения, – масштабная воздушная кампания с целью полного разгрома ядерного комплекса Ирана и поражения объектов его экономики, при котором тот утратит свое экономическое и военное лидерство в регионе. Кстати, о возможности проведения такой операции заявляло руководство США еще в начале 2007 года. Но и такая кампания дает весьма слабый повод для объявления военного положения, ведь даже в период подготовки и ведения полномасштабной войны против Ирака в 1991 году оно в США не вводилось. Поэтому реальным поводом может стать лишь полномасштабная война с участием военно-воздушных, военно-морских сил и сухопутных войск с целью полного разгрома вооруженных сил Ирана и оккупации его территории.

Цена войны с Ираном

Между тем для успешной агрессии такого масштаба потребуется очень мощная группировка ВС США и их союзников. Ведь Иран, сознавая реальность военной угрозы, длительное время интенсивно наращивает свой военный потенциал. Ныне вооруженные силы Ирана являются крупнейшими по численности на Ближнем и Среднем Востоке. Они состоят из двух независимых компонентов армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В каждой из них имеются собственные сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы (ВВС и ВМС) с соответствующей системой органов управления мирного и военного времени. Кроме того, в военное время в подчинение вооруженных сил Ирана поступают силы охраны правопорядка, которые входят в структуру Министерства внутренних дел. Общая численность регулярных вооруженных сил Ирана составляет около 900 тысяч человек, из которых около 670 тысяч насчитывается в сухопутных войсках армии и КСИР, около 100 тысяч – в ВВС, более 45 тысяч – в ВМС, а также около 150 тысяч – в силах сопротивления «Басидж» и силах специального назначения «Коде». Резерв сухопутных войск составляет около 350 тысяч человек при общем мобилизационном ресурсе около 10 миллионов. Эта армия весьма хорошо мотивирована идейно и религиозно. Она неплохо вооружена – помимо большого количества устаревшего вооружения, ВС Ирана располагают немалым количеством вполне современных систем вооружения, в основном собственного производства, включая ЗРК средней и большой дальности, а также высокоточные ракеты вплоть до среднего радиуса действия, эффективность которых была продемонстрирована в Сирии и в ходе ударов по американским базам в прошлом году. Так что разгром такой армии потребует от США выделения значительных сил. Для агрессии против Ирана США и их союзники с учетом опыта подобных войн и расчетных оценок должны будут создать группировку численностью до 800–900 тысяч и более с соответствующим количеством боевых самолетов, вертолетов, БЛА, боевых надводных кораблей и подводных лодок, а также танков, артиллерии, БМП и другого вооружения сухопутных войск, морской пехоты и системы материально-технического обеспечения. Всего на прилегающие к Ирану территории придется перебросить до пяти-шести миллионов тонн различных материальных средств и личного состава. В целом по продолжительности подготовка такой агрессии может занять от трех до шести месяцев и более. Так что ни о какой стратегической внезапности говорить не приходится. А это означает, что у Ирана есть время для полномасштабной подготовки страны к отражению агрессии, а у его союзников – для оценки целесообразных объемов военной помощи и последствий ее оказания. Последнее ставит под сомнение успех даже самой хорошо подготовленной агрессии против Ирана.

С учетом сказанного можно признать ввод военного положения в США в ближайшие две – четыре недели практически невозможным. Однако сама по себе постановка вопроса о развязывании войны против иного государства ради решения частной и сиюминутной внутриамериканской коллизии весьма показательна и свидетельствует о величайшей мере морального и интеллектуального падения американской политической элиты.

Байдену еще достанется

Однако даже с признанием своего поражения Трамп и трамписты не собираются отказываться от борьбы. Одним из вполне законных и эффективных методов может стать блокирование инициатив президента Байдена через законодательную ветвь власти США. Если в нижней палате – конгрессе демократам удалось сохранить большинство, пусть и при потере 10 мандатов, то в верхней – сенате у республиканцев есть хорошие перспективы получить большинство. К настоящему моменту в сенат избраны 50 человек от республиканцев и 48 от демократов. Вся интрига, повторюсь, будет разыгрываться в штате Джорджия, от которого в сенат должны быть избраны два сенатора. Это связано с тем, что один из сенаторов от этого штата – республиканец Джон Исаксон сложил полномочия в связи с невозможностью исполнять свои обязанности по медицинским показаниям. Второй тур выборов сенаторов от этого штата должен состояться 5 января 2020 года – за 15 дней до инаугурации нового президента. Республиканцам для получения большинства в сенате будет достаточно провести только одного своего сенатора. В этом случае они получают большинство – 51 против 49. А демократам даже для достижения паритета необходима победа двух их представителей. Так что у Трампа есть все основания рассчитывать на успех в Джорджии, особенно с учетом того, что за это время Байден уже сможет совершить ряд политических ошибок в части выбора своих назначенцев и заявлений о будущей внутренней и внешней политике, а также в связи с вероятным получением документальных подтверждений о грубейших нарушениях американского избирательного законодательства демократами на ноябрьских выборах.

Получив большинство в сенате, трамписты могут вполне рассчитывать на блокаду любых более или менее значимых действий президента Байдена. А это означает, что подавляющая часть энергии элиты США уйдет на внутреннюю борьбу. Внутриэлитный раздрай неизбежно и негативно скажется на американской экономике, а также на глобальной стабильности, поскольку США по устоявшейся традиции постараются свои внутренние проблемы перебросить во внешний мир, развязывая войны и вооруженные конфликты, дестабилизируя мировую экономику.

Белые не сдадутся

Остается в руках Трампа и такой инструмент борьбы, как массовые протесты. Демократы ввели этот инструментарий в практику в период правления Трампа и теперь им придется получить ответ в этой же плоскости. При этом оснований для таких действий у сторонников Трампа будет куда больше, чем у его противников в период пребывания последнего у власти. Ведь провозглашенный Байденом возврат к «нормальной жизни» для жителей США означает, что Америка опять станет бессловесным инструментом геополитики транснациональных элит, прежде всего глобальных финансовых структур. Как следствие – дальнейшая деиндустриализация страны, втягивание ее в новые войны, причем в большинстве случаев во вред объективным интересам США. Неизбежное желание глобальных финансистов не допустить возврата трампизма в американскую власть приведет к их стремлению взять под свой полный контроль реальный сектор экономики США, включая даже средний бизнес, что повлечет серию искусственных банкротств и рейдерских захватов предприятий. Высокая зависимость Демократической партии от ее «красного» крыла и афроамериканских общественных и политических движений, которым она в значительной мере обязана успехом на выборах и в предшествующий период при решении задачи дискредитации Трампа и его политики, заставит администрацию Джо Байдена совершать политические реверансы в их сторону, предоставляя возможность занять определенные влиятельные позиции в аппарате управления страной и отдельных штатов, а также давая некоторые, порой весьма существенные преференции отдельным слоям населения, например по расовому признаку, о чем в программных статьях говорилось в ведущих американских газетах и иных СМИ.

Такая политика неизбежно приведет к существенной политической активизации трампистов и их социальной базы, которая представлена в основном белой и наиболее успешной в социальном и интеллектуальном отношении частью американского общества, при этом хорошо вооруженной и доминирующей в командном составе ВС, правоохранительных органах и спецслужбах США. Так что предпосылок для организации действительно массовых выступлений, способных потрясти до основания американское общество, у Трампа и его сторонников предостаточно.

Если же администрация демократического президента США не пойдет на серьезные уступки и преференции «красным» и афроамериканцам, а также другим «цветным» диаспорам, в частности латиносам, которые тоже захотят получить соответствующие привилегии, то она получит эти слои в качестве своих противников, которые усилят протестный потенциал сторонников Дональда Трампа, утратив значительную часть своей социальной базы. После чего устоять в предстоящих социальных потрясениях ей будет весьма сложно, учитывая беспрецедентный в истории США раскол американской элиты.

При этом оказавшаяся у власти американская геронтократия начнет демонстрировать свою неспособность к гибкости и адекватному реагированию на внешние и внутренние вызовы. На этом фоне, как прогнозируют американские эксперты, будут расти коррупция, финансовые махинации, усугубляемые некорректными управленческими решениями.

В целом можно констатировать, что прошедшие в 2020 году выборы президента США, сенаторов и конгрессменов, а также события предвыборного периода продемонстрировали глубочайший кризис американской политической элиты и общества в целом, утрату ими основополагающих моральных ориентиров, выражающуюся в готовности ради решения своих сиюминутных внутренних проблем идти даже на развязывание войн с другими государствами. Не стоит строить иллюзий, что такие мысли высказываются людьми, не обладающими достаточным весом и влиянием, чтобы начать подобные войны. Это сегодня. А завтра они могут оказаться у руля США. Ведь еще год назад и ранее ничего подобного никто из американских политиков и близких им в деловом отношении людей не смел высказывать публично.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (862) за 22 декабря 2020 года