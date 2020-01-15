Обмен ударами без протокола

Что осталось за кадром ирано-американского противостояния

Главной новостью начала года стало противостояние Тегерана и Вашингтона. На этот раз стороны не ограничились громкими заявлениями и санкциями. Последовал взаимный обмен ударами, жертвами которого стали более 160 пассажиров украинского «Боинга».

Первыми свой ход сделали Соединенные Штаты, проведя операцию по ликвидации лидеров «Аль-Кудс» (спецподразделения Корпуса стражей исламской революции). Убит генерал Касем Сулеймани. Но несколько высокопоставленных иранских военных смогли избежать гибели.

В ответ Тегеран нанес ракетный удар по военным базам Соединенных Штатов в Ираке. Ни американские военные, ни их союзники по коалиции не пострадали. Но косвенной жертвой стал украинский Boeing-737-800. Он был сбит силами ПВО КСИР.

Первоначально иранские должностные лица отрицали факт атаки. Но через несколько дней признали, что украинский авиалайнер погиб от ракеты, выпущенной из иранского зенитного комплекса «Тор». Тегеран принес извинения и готов выплатить компенсации всем жертвам трагедии.

Опубликовано огромное количество экспертных комментариев касательно ситуации. Между тем многие важные нюансы произошедшего остались неосвещенными.

Лицензия на убийство

Касем Сулеймани убит в ходе визита в Ирак. Удар был нанесен американским беспилотником. Для проведения этой операции президент Дональд Трамп впервые в современной истории Соединенных Штатов использовал специальный протокол. Он позволил избежать одобрений и согласований с сенатом, конгрессом и Пентагоном. Решение на убийство Сулеймани было принято в узком кругу доверенных лиц: главы Госдепартамента, советника по национальной безопасности и вице-президента. Задействовались только силы Объединенного командования специальных операций (Joint special operation Command – JSOC).

“ Ракетные удары по американским базам стали великолепной демонстрацией возможностей Ирана ”

На первый взгляд американские военные постоянно осуществляют ликвидацию лидеров и функционеров различных движений, в том числе и террористических. Достаточно вспомнить операции против Абу Мусабы Аль-Заркави, Усамы бен Ладена и недавнюю охоту за Аль-Багдади.

Но генерал Касем Сулеймани – официальное лицо Ирана, а значит, его убийство уже будет считаться актом агрессии. В этом случае согласно американскому законодательству ликвидация должна получить одобрение специальных комиссий в сенате и конгрессе. А планы операции должны представить конгрессменам и сенаторам Пентагон, Госдепартамент и Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).

Но Дональд Трамп смог обойти эти ограничения. Решение было принято и реализовано за считаные часы. Помог новый протокол, разработанный и одобренный осенью 2016 года администрацией бывшего президента. Он был включен в законодательный пакет, который серьезно расширил полномочия JSOC.

Согласно протоколу президент может отдать приказ о ликвидации напрямую командующему JSOC (даже не уведомляя главу военного ведомства и председателя ОКНШ) без всех согласований. Но только если речь идет о руководителях организаций, признанных США террористическими.

Правда, КСИР – официальная военная структура Ирана, входящая в национальные вооруженные силы. Так что юридически его нельзя назвать террористической организацией. Но «поправки Обамы» от 2016 года разрешают признавать таковыми и госструктуры. Но чтобы включить их в «террористический список», нужно одобрение конгресса и сената. Поэтому администрация Дональда Трампа еще в апреле прошлого года провела все необходимые согласования и официально признала КСИР террористической организацией.

Так что после ликвидации Сулеймани американские конгрессмены и сенаторы смогли только выразить свое неудовольствие и принять пространную резолюцию. С правовой точки зрения Дональд Трамп все сделал законно.

Успешная реализация нового протокола открывает ящик Пандоры. Теперь ничто не мешает военно-политическому руководству Соединенных Штатов признавать госструктуры других стран «террористическими». Ведь в законодательном плане для этого достаточно, чтобы организация «угрожала национальной безопасности США». А под столь пространное определение подпадают не только спецслужбы, но и различные политические, финансовые институты и даже какие-нибудь социальные фонды.

Тени над Багдадом

Пентагон официально не раскрыл информацию, какой именно беспилотник нанес ракетный удар по кортежу Сулеймани и какой эскадрилье или крылу принадлежал. Известно только, что дрон входил в состав подразделения JSOC.

Между тем убийство главы «Аль-Кудс» стало первым серьезным успехом нового американского спецподразделения AVTEG (Aviation Tactics Evaluation Group – Группа по оценке авиационной тактики). Эта структура вместе с легендарными «Дельтой» и DEVGRU- SEAL Team Six входит в состав JSOC.

Главная ударная сила AVTEG не бойцы-спецназовцы, а экипажи летательных аппаратов. Спецподразделение использует воздушные суда, замаскированные под гражданские. Все борты проходят дополнительную доработку. На них устанавливают средства разведки и наблюдения, оружие.

Фото: google.com

Есть в составе AVTEG и свои беспилотники. Это специальные версии ударного БЛА MQ-9. Визуально от обычных «Риперов» спецназовские дроны можно отличить по четырехлопастному винту (у стандартного MQ-9 лопастей три).

Группа по оценке авиационной тактики уже давно действует в Сирии и Ираке. Ее «милитаризированные» версии самолетов Cn-235 и Dо-328 участвовали в штурмах Ракки и Мосула. Также известно, что отряд ударных MQ-9, принадлежащих предположительно AVTEG, базировался на авиабазе «Аль-Асад».

Примечательно, что одновременно с первым успехом новое спецподразделение понесло и серьезные потери. Во время нападения на американскую авиабазу в Кении было уничтожено два самолета, принадлежащих AVTEG.

Точность или промах?

Сразу после того как Тегеран нанес ответный удар по американским базам, западные СМИ поспешили назвать их неточными. Ведь обошлось без погибших и уничтоженной техники.

В настоящее время уже опубликованы качественные спутниковые фотографии поврежденных объектов на авиабазе «Аль-Асад». Пентагон разместил в социальных сетях видео разрушений. К сожалению, пока такой информации нет по другой цели – базе в Эрбиле.

Анализ снимков показывает, что удары были направлены только по авиационным ангарам. Причем цели были в разных концах авиабазы. Так что можно сделать вывод: иранские военные целенаправленно выбирали конкретные объекты. На спутниковых снимках видно, что все ангары уничтожены прямыми попаданиями. Эти же выводы подтверждает и видео американского военного ведомства.

Фактически ракеты показали свои возможности на уровне лучших образцов современного высокоточного оружия. Другой важный момент – иранские военные производили пуски не со стационарных установок. Ракеты были выпущены с мобильных ПУ на базе обычных грузовых автомобилей.

При этом ракетчики действовали настолько скрытно, что Пентагон до сих пор не смог предоставить точных данных, откуда производился пуск. Это говорит о том, что иранские военные смогли обойти средства воздушного и спутникового слежения и точно рассчитать время удара.

Вероятно, ангары на авиабазе «Аль-Асад» были выбраны не случайно. Возможно, ранее там размещались беспилотники MQ-9. Пентагон первоначально утверждал, что средствам ПВО удалось перехватить несколько ракет. Но позже в выступлении перед конгрессом и сенатом глава Пентагона и председатель ОКНШ признали, что подтверждения этой информации у них нет.

Скорее всего целью иранских ударов была демонстрация возможностей ракетных систем. Удалось ли Тегерану достигнуть ее? Однозначно да. Запуски были произведены скрытно, ПВО американских объектов с целями не справилась. Ангары были повреждены с высокой точностью и минимальным побочным эффектом.

Фактически нынешние ракетные удары стали великолепной демонстрацией возможностей Ирана. И «представление» было не только для Соединенных Штатов, но и для Израиля, Саудовской Аравии.

Мозаичная стратегия гибели

Обсуждение деталей гибели украинского Boeing-737-800 пока не дает ответа, почему расчет иранского ЗРК «Тор» действовал столь агрессивно. Ведь пуск, как признает глава КСИР, был произведен без команды сверху – по решению самого командира расчета?

Прежде чем разобраться в этой ситуации, необходимо прояснить некоторые особенности иранской противовоздушной обороны. В стране есть две ПВО. Одна принадлежит вооруженным силам. На ее вооружении старые американские комплексы Hawk. Задача – защита важных военных и социально значимых объектов.

Вторая ПВО принадлежит Корпусу стражей исламской революции. На вооружении КСИР более совершенные средства, в том числе комплексы «Тор» (закупленные у России), а также иранский аналог ЗРК «Бук». КСИР защищает важные промышленные объекты, связанные с ядерной и ракетной программой, а также политические учреждения.

Еще в конце 2000-х Корпус стражей исламской революции одобрил стратегию, которая получила название «мозаичная». Суть ее в том, что когда в стране вводится особое положение, все средства ПВО децентрализуются, а их экипажи и командиры получают широкие полномочия. Так КСИР планирует защищаться от американских обезоруживающих ударов по центрам управления.

«Мозаичная» стратегия уже принесла немало проблем Тегерану. На счету зенитчиков КСИР несколько собственных сбитых самолетов, а также американский беспилотник RQ-4.

В момент гибели украинского авиалайнера в Иране было введено чрезвычайное положение. А значит, зенитчики получили широкие полномочия. На пути Boeing-737 находилось минимум два важных ракетных объекта Ирана (испытательный центр и подземная база ракетной бригады). Далее экипаж «Тора» уже действовал по своему усмотрению.

Тегеран и Вашингтон «сбавили обороты» и, по всей видимости, решают кризис дипломатическими мерами. Между тем события двух первых недель 2020 года показывают, насколько хрупок современный мир в условиях разрушения системы безопасности.

США все больше стремятся реализовывать военный потенциал, даже не оглядываясь на реакцию мирового сообщества. Ведь по большому счету «протокол Обамы» – серьезное нарушение всех норм международного права. В ответ Иран и другие страны ищут свои ответы на агрессию и военное доминирование.

К сожалению, порог применения силы в конфликтах опускается все ниже.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года