ООН пытается ограничить роботов-убийц

Неконтролируемое применение беспилотных аппаратов создает угрозу мировой безопасности

Убийство 3 января 2020 года командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани, осуществленное по приказу президента США Дональда Трампа, стало противозаконным деянием. Об этом заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард. Она призвала членов организации к проведению официальных расследований по использованию вооруженных беспилотных летательных аппаратов, а также введения ежегодных отчетов, отслеживающих удары БПЛА и число жертв этих нападений.

Калламард, являясь независимым экспертом, назначенным Советом ООН по правам человека, особое внимание в своем докладе уделила применению вооруженных беспилотных летательных аппаратов, в частности для целенаправленных убийств. Она подчеркнула, что неконтролируемое распространение вооруженных беспилотников создает угрозу мировой безопасности. По ее словам, 102 государства располагают военными беспилотными летательными аппаратами, 35 из них обладают боевыми беспилотниками с самой высокой поражающей силой.

Важной рекомендацией Агнес Калламард можно считать создание на уровне ООН многостороннего переговорного процесса с целью установления надежных стандартов в области использования вооруженных БПЛА. Кроме того, по ее мнению, государства, оказывающие помощь по программам БПЛА другим государствам, должны информировать о всех мерах содействия, сформировать надзорную структуру, позволяющую контролировать противоправность действий, и устанавливать наказания вплоть до уголовной ответственности, которую будут нести государственные должностные лица. Предлагается ввести в действие более строгие меры по проверке передачи беспилотных технологий военного и двойного назначения, применять четкие критерии для предотвращения поставок, которые могут иметь опасные последствия, а также проводить мониторинг использования переданных БПЛА.

Первым в истории инцидентом, в ходе которого иностранное государство совершило нападение на правительственного чиновника другой страны вне вооруженного конфликта, стало устранение иранского генерала Касема Сулеймани в начале этого года. США назвали этот акт самообороной, и их поддержали сразу несколько стран, включая Великобританию и Турцию, сославшихся на противодействие терроризму.

«Не было представлено никаких доказательств того, что генерал Сулеймани планировал неминуемое нападение на интересы США, особенно в Ираке, в случае чего немедленные действия были бы необходимы и могли быть оправданны», – заявила следователь ООН.

Госдепартамент США осудил выводы, к которым пришло следствие по поводу гибели иранского военачальника, проведенное ООН.

Однако события, связанные с БПЛА, ведущими наблюдение за подозреваемыми в терроризме, освещаются лишь краткими официальными заявлениями в СМИ, а подробная информация не раскрывается ввиду возможной связи с военной разведкой. Но даже появляющиеся сведения о целенаправленных вооруженных нападениях беспилотников создают картину, которую можно характеризовать как нарушение ключевых международных норм в области прав человека. В докладе утверждается: «Подавляющее большинство целенаправленных убийств с помощью беспилотных летательных аппаратов практически не подвергается общественному контролю ни на национальном, ни на международном уровнях. Технологии использования беспилотных летательных аппаратов и нападения с их помощью создают фундаментальные проблемы для международных правовых стандартов».

В российском внешнеполитическом ведомстве в связи с покушением на высокопоставленного иранского военачальника ранее заявили, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

В ООН подчеркнули, что применение военных БПЛА «должно удовлетворять правовым требованиям, предусмотренным всеми действующими международно-правовыми режимами: правом, регулирующим межгосударственное применение силы, международным гуманитарным правом».

Лидером в области разработки, выпуска и использования военных дронов является Америка. На вооружении Командования сил специальных операций ВВС США (SOCOM) находятся различные типы БПЛА, применяемые в целях разведки и нанесения точечных ударов, которые представлены в основном аппаратами разведывательного типа RQ-4 Global Hawk, а также многоцелевыми (ударными) MQ-9 Reaper. В последнее время активно стали применяться и небольшие, более дешевые беспилотники. По словам эксперта, использование американскими военными подобных аппаратов позволяет им наносить удары по целям в Ираке или в Афганистане, находясь в полной безопасности на своих базах в немецком Рамштайне или в континентальном Форт-Ноксе.

Китай, используя высокий технологический и экономический потенциал, стремится сократить разрыв в отставании от американской беспилотной авиации.

Россия после распада Советского Союза долгое время серьезно отставала по характеристикам БПЛА от зарубежных аналогов. «Но тем не менее отечественные разработчики в короткие сроки смогли создать, испытать и поставить в войска комплексы с БПЛА, ничем не уступающие аналогам иностранных государств», – сообщил замглавы Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ подполковник Андрей Лайковский.

К 2014 году в России на базе израильских Searcher Mk II была создана версия воздушного разведчика «Форпост». Идут испытания беспилотников «Альтиус-У», «Орион» и реактивного С-70 «Охотник», которые могут нести оружие. Средний «Альтиус» будет способен доставлять не менее двух мощных и высокоточных планирующих бомб «Гром», грузоподъемность тяжелого «Охотника» еще больше. Связь дронов с операторским пультом осуществляется по спутниковым каналам.

Ирина Дронина