США разворачивают силы быстрого реагирования на Ближнем Востоке

Associated Press сообщает со ссылкой на представителя 82-й воздушно-десантной дивизии США о продолжающейся переброске из американского Форт-Брэгга в штате Северная Каролина в Кувейт сил быстрого реагирования (СБР) в качестве подкрепления на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности после убийства влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Контингент из более 4 тыс. военных будет развернут для усиления позиций Пентагона в этом районе.

Ранее обострение американо-иранских отношений было спровоцировано выходом Вашингтона из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами. Теперь же США втянуты «в самую опасную ситуацию в регионе», считают в Иране и предупреждают, что «переступив красную черту, они должны быть готовы к последствиям», и уже официально заявили об окончательном разрыве Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе.

Военнослужащие США, входящие в состав дивизии СБР, привлекаются в случае возникновения кризисных ситуаций за рубежом и находятся в постоянной готовности для отправки в любую точку мира. Они регулярно тренируются, а после поступившего срочного вызова в полном снаряжении в течение двух часов прибывают на базу и направляются к новому месту назначения.

В субботу утром 4 января погрузочный трап в военной части Форт-Брэгг, где расположено командование операций на Ближнем Востоке, был заполнен взволнованными солдатами, которых отправляли первыми в ближневосточные районы дислокации американских войск. В праздничные дни большинство из них встречали Новый год в семейном кругу и занимались домашними делами, а боевая тревога, несмотря на жесткую подготовку и повышенные требования, стала в какой-то мере неожиданностью.

Дополнительные развертывания войск отражают обеспокоенность Пентагона по поводу потенциальных ответных действий Тегерана на гибель главы элитных сил Ирана Сулеймани. По сообщению AP News, для США и Израиля генерал был значимой фигурой в командовании иранскими опосредованными силами, ответственными за поддержку президента Башара Асада в Сирии, и за гибель американских войск в Ираке. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи однажды назвал его «живым мучеником революции», информирует издание. После долгой войны Ирана с Ираком в 1980-х годах, приведшей к гибели почти 1 млн человек, Сулеймани взял под свой контроль элитные силы стражей исламской революции «Кудс» и операции Исламской Республики за рубежом. Он был ключевой фигурой в сотрудничестве с Москвой и, по сообщению арабского телеканала Al-Alam, «с большим уважением относился к президенту России Владимиру Путину».

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 года, а в 13 лет уже начал работать и во время иранской Исламской революции присоединился к революционной гвардии. Не признавая бессмысленную смерть во время кровопролитной восьмилетней войны Ирака с Ираном, Касем Сулеймани со слезами на глазах обнимал каждого бойца перед сражением. После окончания военных действий национальный герой сблизился с Хаменеи. Верховный лидер одобрил свадьбу дочери генерала. 3 января 2020 года в Багдаде иранский генерал Сулеймани, его зять и несколько военных чиновников подверглись ракетной атаке беспилотников и трагически погибли.

6 января аятолла Али Хаменеи возглавил траурную церемонию прощания с легендарным военачальником, на которой присутствовало все высшее руководство государства, включая президента Хасана Рухани и представителей Корпуса стражей Исламской революции, в которое входит подразделение «Кудс», а также сотни тысяч иранцев, скандировавших «Смерть Америке!». Дочь Сулеймани на траурном митинге сказала, что 3 января станет «черным днем для США и их союзника Израиля». Она пообещала: «Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей».

СМИ сообщают о неотвратимости возмездия со стороны Ирана, но предсказать, когда и где оно произойдет, сложно, особенно, учитывая угрозы Дональда Трампа о нанесении ответного удара по 52 иранским объектам, если американцы подвергнутся нападению.

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном убийство Касема Сулеймани, подчеркнув, что случившееся может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в переговорах с начальником генерального штаба ВС Ирана Мохаммадом Багери определил «практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани», сообщили в военном ведомстве РФ.

По сведениям AP, некоторые страны уже предпринимают меры для возможной репатриации своих сограждан и готовят планы массовой эвакуации на случай, если ближневосточные страны подвергнутся насилию. Правительственные министерства Южной Кореи обсудили вопрос об усилении мер защиты для почти 1900 южнокорейцев, находящихся в Ираке и Иране. Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал военным подготовиться к развертыванию своих самолетов и кораблей «в любой момент», чтобы эвакуировать тысячи филиппинских рабочих из этих стран.

Ирина Дронина