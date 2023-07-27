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ТАСС

Запуск Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС перенесли на 17 августа

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

В NASA сообщили, что специалистам понадобилось дополнительное время для подготовки стартовой площадки

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, перенесен на 17 августа. Об этом сообщил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

Ранее планировалось, что запуск миссии Crew 7 состоится 15 августа с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, однако специалистам понадобилось дополнительное время для подготовки стартовой площадки. "Из-за необходимости переоснащения площадки с конфигурации, которая используется при запусках [ракеты-носителя] Falcon Heavy, на ту, которая применяется для старта [миссий] Crew, мы скорректировали дату запуска, поменяв ее на 17 августа", - сказал Стич на пресс-конференции.

Он добавил, что старт запланирован на 06:56 по времени Восточного побережья США (13:56 мск). Ожидается, что корабль произведет стыковку на следующий день в 02:45 (09:45 мск).

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew 8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Оно подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту в настоящее время несут космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Сергей Прокопьев, Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Фрэнк Рубио и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. 

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