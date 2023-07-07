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ТАСС

Запуск Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС запланировали на 15 августа

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Константин Борисов
Константин Борисов.
Источник изображения: iz.ru

Старт корабля произведут с космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX наметили на 15 августа запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов.

"Самая ранняя запланированная NASA и SpaceX дата запуска миссии Crew-7 - вторник, 15 августа", - говорится в опубликованном в среду сообщении ведомства. Отмечается, что старт Crew Dragon планируется произвести с космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде, откуда в ноябре 2022 года отправилась к орбитальной станции россиянка Анна Кикина.

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. 

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