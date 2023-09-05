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ТАСС

SpaceX выразила благодарность Роскосмосу после приземления корабля Crew Dragon

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Приводнение космического корабля Crew Dragon
Приводнение космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в Мексиканском заливе у побережья США.
Источник изображения: ©NASA

Представитель компании Бенджи Рид поблагодарил госкорпорацию "за доверие, партнерство и тесное сотрудничество при осуществлении этой миссии"

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Представитель компании SpaceX Бенджи Рид поблагодарил госкорпорацию "Роскосмос" после возвращения на Землю пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Трансляция его обращения велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Рид выразил благодарность NASA, Роскосмосу и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) "за доверие, партнерство и тесное сотрудничество при осуществлении этой миссии".

Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входил российский космонавт Андрей Федяев, вернулся сегодня на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС). На орбите также побывали астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

Crew Dragon отправился к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента станции. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года в составе экипажа миссии Crew-5 туда прибыла россиянка Анна Кикина, которая покинула станцию в марте 2023 года.

27 августа на МКС прибыл экипаж миссии Crew-7 - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. На станции, помимо них, остаются астронавт NASA Фрэнк Рубио и космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое предусматривало три полета россиян на кораблях США. Позднее программа была расширена на одну миссию. 

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