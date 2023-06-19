Войти
ТАСС

Запуск корабля Crew Dragon наметили на середину августа

92
0
0
Константин Борисов
Константин Борисов.
Источник изображения: iz.ru

В экипаж войдет российский космонавт Константин Борисов

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, намечен на середину августа. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, "космонавт Роскосмоса Константин Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса". Вместе с Борисовым в экипаж миссии Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Запуск корабля Crew Dragon под названием Endurance ("Выносливость") с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на середину августа.

Ранее в Роскосмосе заявили, что космонавты Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на американских кораблях Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов. Как уточнили в Роскосмосе, Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин - в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года.

В октябре прошлого года Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на корабле компании SpaceX в составе экипажа миссии Crew-5, в марте текущего года она вернулась на Землю. Космонавт Андрей Федяев отправился на МКС на корабле Crew Dragon в начале марта и сейчас несет вахту на орбитальной станции.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
13.03.2023
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту вернулся на Землю
13.03.2023
Crew Dragon с Анной Кикиной приводнился у побережья США
08.10.2021
Корабль Crew Dragon 31 октября состыкуется с МКС
04.10.2021
Грузовой корабль Dragon приводнился в Атлантическом океане
19.07.2021
The Guardian (Великобритания): космическая гонка началась снова — но кто в ней победит?
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник