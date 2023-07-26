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Военное обозрение

Ходаковский: Борьба за небо и борьба за дальности сейчас в приоритете в зоне спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

В зоне специальной военной операции происходит не только прямое вооруженное столкновение между российской и украинской армиями. Россия и Украина, а точнее – стоящий за ней Запад, конкурируют в вопросах вооружений, военной техники, различных технических средств. Это следует и из последнего поста заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковника Александра Ходаковского.

Как отмечает экс-командир «Востока», в настоящее время на фронте происходит, по выражению его знакомого, «мелкая моторика». И Россия, и Украина запускают в небо разнообразные дроны, а также тестируют средства борьбы с этими дронами.

Борьба за небо и борьба за дальности сейчас в приоритете. Небо кишит изделиями разного формата, пытающимися разведать или прикончить всё, что стоит или движется

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам офицера, российская сторона тестирует и изучает характеристики средств поражения и разведки, вносит изменения в технические составляющие, проводит подготовку операторов БПЛА. Тем же самым заняты и украинские военные.

Однако Украина (точнее – Запад) переигрывает Россию пока в одном – в точности используемых средств поражения. Дальность у западных орудий тоже традиционно выше. Если в беспилотной авиации России уже удалось добиться определенного превосходства над украинской стороной, то в вопросах тяжелой артиллерии все не так просто. За недели и месяцы сложившуюся в промышленности ситуацию не изменить, хотя и над этим аспектом наша страна сейчас тоже работает.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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