Войти
Военное обозрение

Спикер ВС ВСУ: Если бы мы начали работу над РЭБ раньше, у русских бы сейчас не было значительного преимущества в этих системах

342
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, выступая в ходе так называемого всеукраинского телемарафона, обозначил очередную проблему, которая не позволяет украинским войска добиться «существенных успехов на фронте».

По словам Игната, такой проблемой являются системы радиоэлектронной борьбы, используемые российскими войсками вдоль всей линии соприкосновения.

Спикер воздушных сил ВСУ заявил, что у России в средствах РЭБ значительное преимущество:

Приходится констатировать, что в этом плане они нас опередили. РЭБ позволяет глушить сигнал беспилотников. Поэтому против БПЛА не нужно применять зенитные комплексы, зачастую можно заставить его приземлиться, перехватив сигнал РЭБом.

По словам Игната, наблюдается использование и противодронных ружей, и мощных станций радиоэлектронного противодействия:

У противника достаточно таких систем. Мы, конечно, добились прогресса в создании комплексов РЭБ, но дело в том, что мы поздно начали.

Спикер ВС ВСУ заявил, что «если бы начали такую работу раньше, то у русских не было бы сейчас значительного преимущества в РЭБ».

Также Игнат заявил, что Украине нужно развивать системы радиоэлектронной борьбы, чтобы они могли противодействовать и пилотируемой авиации, нарушая работу бортового оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.07.2023
В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту
24.04.2023
Следствие по взрывам на Балтике: скандинавы "нерусских" виновных не назовут
07.11.2022
Офицер НАТО назвал причину ограничения возможностей для ударов ВКС России по объектам на Украине
10.05.2022
Пункты назначены: что последует за освобождением Попасной
09.05.2022
«Мини-дроны помогли бы российским военным уничтожить «Азов»
18.03.2019
Пентагон изучает Чукотку: над Россией пролетел борт ВВС США
14.04.2014
Невидимое оружие Российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 08:40
  • 53618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 25.07 23:30
  • 2585
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео