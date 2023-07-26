Спикер ВС ВСУ: Если бы мы начали работу над РЭБ раньше, у русских бы сейчас не было значительного преимущества в этих системах

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Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, выступая в ходе так называемого всеукраинского телемарафона, обозначил очередную проблему, которая не позволяет украинским войска добиться «существенных успехов на фронте».

По словам Игната, такой проблемой являются системы радиоэлектронной борьбы, используемые российскими войсками вдоль всей линии соприкосновения.

Спикер воздушных сил ВСУ заявил, что у России в средствах РЭБ значительное преимущество:

Приходится констатировать, что в этом плане они нас опередили. РЭБ позволяет глушить сигнал беспилотников. Поэтому против БПЛА не нужно применять зенитные комплексы, зачастую можно заставить его приземлиться, перехватив сигнал РЭБом.

По словам Игната, наблюдается использование и противодронных ружей, и мощных станций радиоэлектронного противодействия:

У противника достаточно таких систем. Мы, конечно, добились прогресса в создании комплексов РЭБ, но дело в том, что мы поздно начали.

Спикер ВС ВСУ заявил, что «если бы начали такую работу раньше, то у русских не было бы сейчас значительного преимущества в РЭБ».

Также Игнат заявил, что Украине нужно развивать системы радиоэлектронной борьбы, чтобы они могли противодействовать и пилотируемой авиации, нарушая работу бортового оборудования.