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Военное обозрение

Иран начал учения военно-воздушных сил с примением новейших стратегических беспилотников Shahed 149 Gaza

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщают государственные СМИ Ирана, в воскресенье начались ежегодные учения Военно-воздушных сил страны. При этом некоторые эксперты связывают это с тем, что США объявили об отправке в регион Персидского залива больше истребителей, якобы для противодействия Ирану в захвате коммерческих судов в этом районе.

По данным информагентства IRNA, в учениях, получивших название «Фадейян Велят-11» («Преданные Верховному лидеру-11»), принимают участие 11 баз иранских ВВС. Отмечается, что в учениях активно участвует и база ВВС в южном порту Бандар-Аббас, что находится на берегу стратегически важного Ормузского пролива. Через этот пролив проходит 20% от всего мирового объёма сырой нефти.

Сообщается, что в учениях примут участие более 90 истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов ВВС Ирана. Среди беспилотников - новейший стратегический разведывательно-ударный дрон Shahed 149 Gaza, способный преодолевать расстояние до 7000 км с потолком высоты около 11 тыс. м. Своё название беспилотник получил в 2021 году в честь сопротивления палестинских жителей сектора Газа.

Дрон эксперты называют иранским ответом американским MQ-9 Reaper. Он имеет возможность переносить до 13 ракет и авиационных бомб.

Безопасность, улучшение и укрепление региональных связей, мирное сосуществование и защита воздушных границ

- так определил цели учений Главнокомандующий ВВС генерал Хамид Вахеди.

Время от времени Иран проводит подобные учения для оценки боеготовности вооруженных сил и демонстрации военного потенциала страны.

На прошлой неделе США заявили, что направляют дополнительные истребители F-35 и эсминец USS Thomas Hudner в Ормузский пролив и Оманский залив для усиления безопасности в связи с попытками Ирана захватить там коммерческие суда.

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Страны
Иран
Оман
США
Продукция
F-35
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Военные учения
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