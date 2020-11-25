Удар по «Молниям»: в конгрессе хотят помешать продаже оружия в ОАЭ

Белый дом рассчитывает заключить с Абу-Даби сделку на рекордную сумму

Несколько сенаторов и член палаты представителей американского конгресса предприняли попытку приостановить инициированную администрацией президента Дональда Трампа сделку по поставке новейших вооружений Объединенным Арабским Эмиратам на $23 млрд. В поставку должны войти, в частности, истребители-бомбардировщики F-35 и ударные беспилотники Reaper. По мнению законодателей, передача этих вооружений ослабит позиции Израиля и в целом будет разжигать гонку вооружений на Ближнем Востоке — в регионе, где новое мощное оружие нечасто помогало воцариться атмосфере мира и спокойствия. Смогут ли на Капитолийском холме остановить сделку между США и ОАЭ и какие перспективы для других поставщиков могут появиться в случае срыва договоренностей — в материале «Известий».

На страже интересов Израиля

Ослабление позиций Израиля и возможное подстегивание гонки вооружений на Ближнем Востоке — эти основные аргументы использовали трое американских сенаторов, объявляя о намерении заморозить планы администрации президента Дональда Трампа по продаже Объединенным Арабским Эмиратам партии современного вооружения общей стоимостью $23 млрд. Соответствующие законопроекты были разработаны демократами Бобом Менендесом (он — самый высокопоставленный представитель партии в комитете по делам вооруженным сил) и Крисом Мерфи, а также республиканцем Рэндом Полом, который в вопросах внешней политики выступает против вмешательства в дела других государств, пишет Politico. Подготовленные ими инициативы были внесены в верхнюю палату примерно через неделю после того, как Госдепартамент США уведомил конгресс о планах поставок вооружений ОАЭ.

Сенаторы, в частности, утверждают, что Белый дом обошел стандартный протокол для заключения сделок по продаже оружия иностранным государствам, который предусматривает изучение сделки законодателями. По их словам, администрация также не ответила на их вопросы о том, как планирует реагировать на «конкретные риски в сфере национальной безопасности, которые возникают в связи с предполагаемой сделкой». Аналогичный пакет мер, призванных не допустить выполнения сделки, в нижней палате конгресса представила законодатель из Миннесоты Ильхан Омар.

Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper Источник изображения: Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Lealan Buehrer

В соответствии с условиями соглашения, ОАЭ должны получить 50 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II (страна должна стать первым арабским государством, на вооружении которого появятся «Молнии», и вторым на Ближнем Востоке — после Израиля). Кроме того, контракт предусматривает поставку 18 ударных беспилотных летательных аппаратов Reaper и свыше 14 тыс. единиц ракетно-бомбового вооружения. Поставка БПЛА — вторая крупнейшая в истории США партия, которая предназначена для одной страны-получателя.

«Я уже пытался предупредить администрацию Трампа о том, что попытка обойти совещательные процедуры в вопросе, который предусматривает крупную поставку вооружений в страну, расположенную в неспокойном регионе с множеством продолжающихся конфликтов, является абсолютно безответственной, — отмечается в заявлении сенатора Менендеса. — Есть ряд не имеющих ответа опасений, касающихся в том числе того, как эти поставки скажутся на интересах национальной безопасности как США, так и Израиля». По оценке законодателя, конгрессу необходимо вмешаться и «предотвратить новую гонку вооружений на Ближнем Востоке».

США как соучастники военных преступлений?

Мнение Менендеса, ветерана американской политики, который проработал на Капитолийском холме уже больше четверти века, проигнорировать будет трудно. Кроме того, его позиция может стать еще более весомой в начале будущего года — в январе в Джорджии пройдет второй тур выборов обоих членов сената, и в случае успеха в настоящий момент находящихся в верхней палате в меньшинстве демократов, ныне оппозиционная партия получит там большинство, а Менендес — пост председателя международного комитета.

В свою очередь, сенатор Крис Мерфи подчеркивал, что хоть и поддерживает нормализацию отношений между ОАЭ и Израилем, но в соответствующем соглашении не зафиксированы какие-либо обязательства США по «наводнению региона еще большим количеством оружия». «Арабские Эмираты — важный партнер в сфере безопасности, однако их недавнее поведение говорит о том, что эти вооружения могут быть применены в нарушение американских законов и норм международного права», — отметил законодатель из Коннектикута. По его оценке, нынешний контракт, «столь существенный по своему объему и своим последствиям, не должен реализовываться в тающие дни работы уходящей президентской команды, а конгрессу надо принять меры, для того чтобы остановить эту опасную передачу оружия».

Фото: REUTERS/Patrick Semansky/Pool Источник изображения: iz.ru

Против оружейной сделки выступали и международные правозащитные организации. «Тот невиданный факт, что правительство США продолжает оказывать поддержку, поставляя оружие, которое рискует увеличить катастрофическое число жертв среди мирных йеменцев, незаконно убитых и раненных в атаках с использованием изготовленного в США оружия, должно глубоко потрясать любого жителя этой страны, — отмечал Филипп Назиф, глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки в Amnesty International USA. — Соединенные Штаты должны решительно воздержаться от поставки вооружений, которые могут быть использованы в конфликте, и не передавать оружие ОАЭ, а в противном случае — быть готовым оказаться пособником военных преступлений, совершаемых в Йемене».

Несмотря на то что американских законодателей в контексте сделки с ОАЭ озаботила, в частности, безопасность Израиля, в Тель-Авиве официально заявили о том, что каких-то возражений против поставок не имеют. Во всяком случае, премьер Биньямин Нетаньяху в конце прошлого месяца сообщил, что тема продажи Вашингтоном оружия Эр-Рияду была поднята лишь после того, как в сентябре в Белом доме был заключен исторический пакт между ОАЭ и Израилем. По словам главы правительства, израильская делегация провела в Пентагоне переговоры и дала согласие на сделку, получив заверения в том, что США продолжат гарантированно обеспечивать военное превосходство Израиля в регионе, пишет AP.

В ожидании нового президента

Сделка по поставке вооружений Абу-Даби — неофициальный, но очевидный результат заключенных ранее ОАЭ и Израилем договоренностей о нормализации отношений. Президент Трамп на фоне работы над этим соглашением заявлял, в частности, что в случае успеха консультаций у него не будет больше проблем с тем, чтобы дать добро на передачу вооружений этому государству Персидского залива.

С учетом позиции законодателей сделке с ОАЭ может грозить — пока, впрочем, скорее теоретически — отмена или как минимум задержка. На понятное беспокойство эмиратской стороны, видимо, был призван ответить визит, который в Абу-Даби госсекретарь США Майк Помпео нанес в конце минувшей недели. Там он встречался с наследным принцем Абу-Даби, замом главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и главой МИДа шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Госсекретарь США Майк Помпео прибывает в Объединенные Арабские Эмираты, 20 ноября 2020 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Patrick Semansky/Pool

В любом случае Арабские Эмираты остаются крупнейшим на Ближнем Востоке союзником США наряду с Израилем и Саудовской Аравией. Стороны, в частности, обсудили нормализацию отношений между ОАЭ и Израилем, а также значение этого соглашения для «начала нового этапа в отношениях и сотрудничестве между странами Ближнего Востока», его роль в усилиях по «консолидации по достижению безопасности, мира, стабильности и процветания» для всех жителей региона, пишет Saudi Gazette.

Вопрос о том, удастся ли законодателям в США не допустить реализации сделки с ОАЭ, остается открытым. «У сенатского комитета по иностранным делам и у комитета по международным делам палаты представителей есть право изучать сделки по продаже оружия и пытаться их блокировать, — напоминает в этой связи Reuters. — В прошлом меры, направленные на приостановку продажи оружия из-за опасений в связи с возможными жертвами в Йемене, проходили через сенат и палату представителей при двухпартийной поддержке, однако не смогли получить достаточного одобрения со стороны республиканцев, необходимого для того, чтобы превзойти наложенное Трампом на запреты вето». Согласно законодательству, сделка будет считаться одобренной, если в течение 30 суток с момента получения уведомления Госдепа обе палаты конгресса не примут запрещающую поставки резолюцию большинством голосов, достаточным для того, чтобы наложенное президентом вето оказалось недействительным, уточняет CNBC.

Кроме того, подобные сделки (даже если соглашение с ОАЭ будет одобрено американским Конгрессом) от момента подписания договора до поставки порой занимают не один и не два года. В этой связи совершенно не исключено, что ее отменит будущая американская администрация во главе с демократом Джо Байденом, очевидным победителем ноябрьских президентских выборов, подведение итогов которых затянулось из-за пересчета голосов в ряде штатов. «Несколько советников избранного президента Джозефа Байдена скептически относятся к продаже оружия странам Персидского залива из-за ведущейся под эгидой Саудовской Аравии разрушительной войны в Йемене, жертвами которой уже стали тысячи гражданских лиц», — пишет The New York Times.

«При отмене продажи F-35 возможны варианты»

По оценке газеты, поставка ОАЭ вооружений, прежде всего F-35, «может изменить военное равновесие на Ближнем Востоке, в результате чего небольшие, но влиятельные эмираты смогут демонстрировать более серьезную силу в регионе конфессионального соперничества и вялотекущих опосредованных войн». В то же время некоторые специалисты не считают, что новое оружие, которое может получить Абу-Даби, сильно скорректирует расклад сил.

Например, как отмечает эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, в нынешней ситуации война арабских стран Персидского залива с Израилем малореальна. «Все телодвижения на тему сохранения гарантированного военного превосходства Израиля придумывали прежде всего под Сирию и Египет еще в 1970-х, хотя уровень поддерживали по планке ведущих стран залива, — отмечает он. — С одной стороны, это было выгодно израильскому лобби, с другой — продавцам вооружений, поскольку всегда можно предложить Израилю что-то еще более современное, потом поставить что-то современное и арабам и таким образом поддерживать постоянный уровень продаж. Последние лет 10 США активно накачивают страны Залива большим количеством очень современных сооружений».

Истребитель-бомбардировщик F-35B Lightning II Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Что касается передачи тех же F-35 ОАЭ, то тут есть как минимум два ключевых момента. «Первый вопрос — это то, насколько у них вырастет и в принципе может улучшиться боевая подготовка, могут ли они на должном уровне освоить эту современную технику, — говорит Крамник. — Судя по успехам арабской коалиции в том же Йемене, к их подготовке в этой части есть большие вопросы: йеменцы до сих пор умудряются по дорогам средь бела дня возить баллистические ракеты, а потом их успешно запускать». Кроме того, есть и вопросы к организации вооруженных сил государств Персидского залива и их эффективности в целом. Второй момент — это вопрос политической возможности конфликта государств Персидского залива с Израилем без согласия на это США, добавляет он.

Вместе с тем в случае отказа Соединенных Штатов от сделки с ОАЭ определенные перспективы открываются для российской оборонки. Возможность поставки Абу-Даби российских современных российских истребителей в последние годы обсуждалась не раз. «Стрелять себе в ногу, подставляясь под американские санкции, Эмираты не будут: покупать Су-35 на ровном месте было бы подозрительно, — предположил эксперт РСМД в беседе с «Известиями». — А вот в условиях, когда американцы вдруг отменят продажу F-35 или сильно ее задержат, возможны варианты. У арабов появится право на компенсацию».

Если предположить, что ОАЭ захотят приобрести новые российские истребители, то введение Вашингтоном санкций будет затруднено — американцам все-таки нужен союзник против Ирана, а «Эмираты в силу своего географического положения в этом плане совершенно необходимый элемент коалиции». Кроме того, санкции стали бы «дополнительным оскорблением» в адрес ОАЭ, считает Крамник: получилось бы, что сначала США не передают им современное вооружение, которое пообещали продать, «а потом еще и наказали бы за попытку купить оружие у русских».

Кирилл Сенин