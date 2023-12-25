Страны Ближнего Востока осваивают беспилотные системы

Воздушные и морские дроны видоизменяют театры военных действий

Технологически продвинутые и богатые государства Ближнего Востока постепенно отходят от стратегической установки на длительные изнурительные боевые действия. Ведь чем дольше длятся конфликты, тем больше они истощают ограниченные ресурсы и, следовательно, тем больше стороны конфликта склонны к рискованным решениям. Данное обстоятельство вынуждает военное руководство стран Ближнего Востока пересматривать свои подходы к использованию театра военных действий (ТВД) и к планированию операций на земле, на море и в воздухе.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Геополитическая трансформация, которая происходит ныне в мире, затрагивает многие процессы в военно-политической области во многих регионах мира – и особенно в обширном и густонаселенном регионе Ближнего Востока.

Ближний Восток по ряду причин изобилует политическими нюансами. Нередко усложнению внутригосударственных и региональных противоречий способствует вмешательство внешних сил, которое, как показывает опыт, способно резко обострить их. Все конфликты и противоречия в этом регионе носят разноуровневый характер. Политические системы большинства стран региона находятся в стадии становления, поэтому изменения ситуации в самих этих странах порой приводит к дестабилизации обстановки в целом. В качестве примера можно привести внутренние противоречия и конфликты в Ираке, Йемене, Египте, Ливии и т.д.

К внутригосударственным противоречиям добавляются мощные внешние факторы – такие как противостояние Израиля с арабским миром или усиление соперничества за региональное лидерство между Саудовской Аравией, Ираном и Турцией. Следствием этих факторов становятся другие разноуровневые противоречия на межгосударственном уровне: Сирия–Турция, Израиль–Турция, Турция–Египет, Йемен–Саудовская Аравия. А Иран и вовсе уже через шиитскую дугу Иран-Ирак-Сирия вышел непосредственно к территории Израиля и способен теперь, применяя ракеты чуть ли не тактической дальности, наносить удары по Израилю руками своих прокси-агентов.

РОЛЬ БЕСПИЛОТНИКОВ В КОНФЛИКТАХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Хотя технология создания самолетов с дистанционным управлением уже существовала по крайней мере полвека, Израиль произвел революцию в этой области в 1980-х годах, объединив относительно недорогую технологию беспилотных летательных аппаратов с видеотрансляциями в реальном времени.

Беспилотники использовались для обнаружения местоположения сирийских средств противовоздушной обороны в Ливане и обнаружения террористических групп, которые использовали мобильные ракеты класса «земля-воздух» против Израиля.

Взрывное использование технологий ведения боевых действий с применением дронов в 1990-х и 2000-х годах сказывается и на текущем положении дел на Ближнем Востоке – как, впрочем, и на других ТВД. Иранские беспилотники строились с 1980-х годов и использовались в ирано-иракской войне, но технология в ту пору была очень примитивной. Однако во время «глобальной войны с терроризмом», затеянной Соединенными Штатами и их союзниками, Иран смог завладеть сбитыми американскими беспилотниками, «реконструировать» и модернизировать их. Хотя Исламская Республика Иран не обладает производственными мощностями, сравнимыми с США, она использует свои заводы, построенные американскими специалистами еще во время правления шаха.

Израиль является пионером в создании систем противовоздушной/противоракетной обороны (ПВО/ПРО) для предотвращения атак беспилотников, включая лазеры, которые более эффективны и экономичны в развертывании, чем дорогостоящие ракеты для зенитной ракетной системы (ЗРС) Patriot и тактической системы ПРО Iron Dome («Железный купол»). Израиль также предоставил беспилотные надводные корабли и катера Соединенным Штатам для патрулирования Персидского и Оманского заливов. В то же время Китай, уже открыто соперничающий с США и Западом за мировую гегемонию, использует свои огромные производственные мощности для создания тысяч «поддельных» беспилотников.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АТАКАМ БПЛА

Соединенные Штаты после многих лет борьбы с вооруженными неприятельскими квадрокоптерами на Ближнем Востоке пытается найти новые алгоритмы противодействия этой угрозы – как раз с использованием так называемых «дешевых дронов». При этом американцы пытаются разработать новый вариант использования своих беспилотников не только защиты, но и прежде всего сбора данных и для атак.

Новое подразделение, известное как «Целевая группа 99», на авиабазе Аль-Удейд в Катаре отрабатывает сейчас для ВВС США использование небольших, приобретенных в магазине «гражданских» беспилотников. Квадрокоптеры и им подобные недорогие дроны обладают рядом преимуществ: их легко найти, дешево купить, относительно просто настроить и управлять, они не требуют особого ухода, их можно переносить практически куда угодно, они быстро заменяются. Эти легкие беспилотники гораздо менее сложны, чем дистанционно пилотируемые американские БПЛА MQ-9 Reaper ВВС или RQ-4 Global Hawk. Но они все равно могут нанести ощутимый ущерб неприятелю, если оснащены видеокамерами, генераторами радиопомех или взрывчаткой и в особенности если они попадают в реактивный двигатель самолета и разрушают его.

В следующем году «Целевая группа 99» будет комбинировать небольшие беспилотные летательные аппараты с различными низкотехнологичными гаджетами, которые могут дать летчикам преимущество на поле боя.

МОРСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ

Страны Совета сотрудничества арабских государства Персидского залива (ССАГПЗ) планируют расширить многонациональный флот беспилотных надводных кораблей на Ближнем Востоке в рамках мониторинга ситуации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Вице-адмирал Чарльз Брэдфорд («Брэд») Купер, возглавляющий Центральное командование Военно-морских сил США, высоко оценил вовлеченность и активное участие всех шести стран ССАГПЗ в увеличении патрульных подразделений морских беспилотников. Напомним, что странами – членами ССАГПЗ являются Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман. Бахрейн и Кувейт публично обязались приобрести эти системы.

Запланированное увеличение мониторинга позволило бы членам ССАГПЗ вести наблюдение за большей частью акватории Персидского залива. При этом Иран расположен на другой стороне залива на расстоянии от 35 миль в самом узком месте и до 200 миль в самом широком. Представители ВМС США в прошлом году провозгласили цель создания беспилотного флота из 100 морских платформ к концу 2023 года.

Американские военные уже некоторое время экспериментируют с сочетанием инструментов искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных морских аппаратов длительного действия для выполнения подобных миссий. Одной из рассматриваемых систем для ближневосточного региона является 33-футовая платформа Voyager, разработанная компанией Saildrone.

Компания заявляет, что в связи с увеличением спроса на ее услуги планирует наращивать производство систем Voyager, а также 65-футового морского дрона Surveyor в течение предстоящего года. Два беспилотных летательных аппарата Saildrone Explorer также участвовали в первых совместных учениях беспилотных судов в Персидском заливе военно-морских сил ВМС и ОАЭ в 2023 году.

СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Наиболее существенными ТВД, на которых в последнее десятилетие были задействованы силы специальных операций (ССО) ВС США, являются Афганистан и Ирак. Если проанализировать американские боевые специальные операции, то можно сделать вывод, что характерной их особенностью является все большая быстрота и увеличение количества задействованных формирований.

Анализ проведения операций «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода», а также действий ССО в Ливии позволяют выявить основные направления совершенствования форм и способов использования специальных формирований. В среднесрочной перспективе основной формой применения спецформирований ВС США на Ближнем Востоке по-прежнему будут являться характерные для американцев специальные операции. Но в дальнейшем четкие границы между наступательными и оборонительными операциями, по мнению американских экспертов, будут постепенно стираться.

ТАНКИ НА МЕСТНЫХ ТЕАТРАХ

Ближневосточные заказчики постепенно перестают уделять повышенное внимание высокотехнологичной бронетехнике. Одной из главных причин такой тенденции является наблюдавшийся непрерывно с арабо-израильской войны 1973 года рост уязвимости танка на поле боя. В итоге это привело к настоящему времени к фактической утрате танками значения главного средства прорыва и маневра – и соответственно лишило маневренные боевые действия главной технической опоры. Пока невозможно предсказать, сможет ли рост защищенности танка (в первую очередь за счет внедрения комплексов активной защиты) кардинально изменить эту ситуацию. Можно лишь предположить, что эта ситуация будет стимулировать интенсивные работы по совершенствованию танков и, возможно, интенсифицирует закупки наиболее современных и передовых танковых платформ.

БАРРАЖИРУЮЩИЕ БОЕПРИПАСЫ

Разработка и применение барражирующих боеприпасов (ББ) стали одним из приоритетных средств и направлений очередной революции в военном деле, идущей на наших глазах. И хотя попытки разработать такие средства поражения в конце ХХ века предпринимались целым рядом государств, первым серийным представителем этого класса вооружений стала все же израильская «Гарпия».

В настоящее время ББ израильского производства типа «Хароп» находятся на вооружении целого ряда государств, включая Азербайджан, Израиль, Индию, Марокко и Сингапур. Они активно применялись и применяются в вооруженных конфликтах и войнах различной интенсивности. Наиболее свежим и нашумевшим примером являются боевые действия в Нагорном Карабахе в 2020–2022 годах, где барражирующие боеприпасы с весьма высокой результативностью (правда, при явной недостаточности средств ПВО противника) использовали азербайджанские военные.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

1. Государственное и военное руководство стран Ближнего Востока продолжает реализовать подход по комплектованию национальных вооруженных сил образцами вооружений и военной техники производства иностранных государств. Данный аспект привлекает внимание исследователей, поскольку позволяет всесторонне оценить боевые возможности этих вооружений.

2. Диверсификация источников закупок вооружений вызывает некоторые практические трудности для конечных пользователей в регионе Ближнего Востока. Например, турецкие комплексы С-400 не могут быть интегрированы с системой противовоздушной обороны НАТО из-за опасения утечки информации о входящих в ее состав средствах западного производства.

3. Появление многофункциональных систем ББ стимулировало значительный рост интереса к данному типу техники со стороны заказчиков с Ближнего Востока. Для многих стран они стали возможностью получить «квазиударные» беспилотники, не инвестируя в закупку и последующую эксплуатацию соответствующих систем астрономические финансовые ресурсы.

4. Опыт последних вооруженных конфликтов позволяет сделать главный вывод о том, что развитие сил специальных операций ВС США в Ближневосточном регионе будет проходить в направлении дальнейшего совершенствования возможностей по интеграции их действий со всеми видами обычных сил в рамках коалиции по НАТО.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.