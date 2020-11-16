Поставка F-35: зачем США вооружают ОАЭ

Госдеп США одобрил закупку ОАЭ самолетов F-35 и беспилотников MQ-9

Госдепартамент США выдал разрешение на продажу ОАЭ большой партии истребителей F-35 и беспилотников MQ-9, несмотря на сопротивление конгресса. И хотят это еще не означает, что сделка согласована, сам факт появления этого документа может существенно повлиять на ситуацию в регионе Ближнего Востока.

Госдеп США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам 50 истребителей F-35 стоимостью $10,4 млрд и 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper на $2,97 млрд. Кроме того, $10 млрд Эмираты заплатят за авиационные средства поражения. Об этом пишет Defense News.

«В поставку средств поражения должны войти 802 управляемые ракеты Raytheon AIM-120C-8 AMRAAM класса «воздух-воздух» средней и большой дальности, 150 противорадиолокационных ракет Northrop Grumman AGM-88E AARGM, 50 управляемых ракет Raytheon AGM-154E JSOW-ER класса «воздух-поверхность», 650 планирующих управляемых бомб Raytheon AGM-154C JSOW, 2000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-38 JDAM калибра 500 фунтов, 1000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-32 JDAM калибра 1000 фунтов, 1000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-31 JDAM калибра 2000 фунтов, 2500 комплектов малогабаритных управляемых бомб Boeing GBU-39 SDB-I калибра 250 фунтов. Кроме того, будет поставлено некоторое количество учебных и практических боеприпасов этих типов», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сообщил собеседник издания, 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B Reaper (в вариантах SkyGuardian и SeaGuardian) должны быть оснащены оптико-электронной станцией Raytheon Multi-Spectral Targeting System-D (MTS-D), радиолокационной станцией General Atomics AN/APY-8 Lynx с синтетической апертурой и станцией радиоразведки RIOTM Communication Intelligence System.

Беспилотные аппараты должны быть поставлены с вооружением, включающим 515 управляемых ракет AGM-114R Hellfire, а также 27 комплектов управляемых бомб (12 Boeing GBU-38 JDAM калибра 500 фунтов; четыре Boeing GBU-39 SDB-I калибра 250 фунтов: четыре Raytheon GBU-12 Paveway II калибра 500 фунтов и семь Raytheon GBU-58 Paveway II калибра 250 фунтов).

Для части БЛА закупаются противолодочные комплекты, включающие систему управления с акустическим процессором и радиогидроакустические буи типов AN/SSQ-36B (термометрический), AN/SSQ-53G (пассивный), AN-SSQ-62F (активный).

Об этих продажах уже объявлено официально. Тем не менее, многие демократы в конгрессе США по-прежнему против подобных шагов.

«Это признание наших углубляющихся отношений и потребности Объединенных Арабских Эмиратов в передовых оборонных возможностях для сдерживания и защиты от возросших угроз со стороны Ирана, - объяснил решение внешнеполитического ведомства госсекретарь США Майк Помпео. - Историческое соглашение ОАЭ о нормализации отношений с Израилем в соответствии с Авраамаским соглашением дает уникальную возможность позитивно изменить стратегический ландшафт региона. Наши противники, особенно в Иране, знают это и не остановятся ни перед чем, чтобы помешать этому общему успеху».

Израильско-эмиратский мирный договор (также известный как Авраамский договор) - договор о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами - был подписан 15 сентября 2020 года. О заключении и подписании договора было объявлено 13 августа 2020 года. ОАЭ стали третьей арабской страной после Египта (1979) и Иордании (1994), которая формально нормализовала отношения с еврейским государством, а также первой страной Залива, которая это сделала. Но даже и до подписания настоящего соглашения между двумя странами поддерживались плодотворные и тесные, хоть и неформальные отношения.

«Предлагаемая продажа сделает ОАЭ еще более способными к взаимодействию с партнерами из США в манере, полностью соответствующей давнему стремлению Америки обеспечить качественное военное преимущество Израиля», - сказал Майк Помпео, сославшись на правовой стандарт США, согласно которому Израиль сохраняет военно-технологическое преимущество над своими соседями.

Этот вопрос ставится так - Соединенные Штаты и их важнейший партнер на Ближнем Востоке Израиль должны сохранить свои решающие качественные военные преимущества перед любыми потенциальными противниками. Это закреплено в законе и должно быть одним из высших приоритетов любого президента и конгресса США.

Продажи вооружения в Абу-Даби ожидались с момента подписания мирных соглашений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Администрация Белого дома ранее неофициально уведомила конгресс о деталях сделки, а ведущие демократы по внешней политике дали понять, что будут действовать таким образом, чтобы заблокировать ее.

Уведомление конгресса США о потенциальных продажах военной продукции за границу еще не является гарантированным, а количество вооружения и военной техники, а также цены часто могут измениться во время заключительных переговоров.

Но даже зайти так далеко - это большая победа для Объединенных Арабских Эмиратов, которые давно хотели приобрести истребитель 5-го поколения F-35 с малой радиолокационной заметностью. Это также является победой для администрации Трампа, которая сделала увеличение экспорта оружия из США ключевой частью своей экономической платформы, пишет Defense News.

Продажи истребителей F-35 Абу-Даби ставят окончательный крест на весьма призрачных планах совместной российско-эмиратской разработки легкого истребителя 5-го поколения, о чем было объявлено еще на выставке IDEX 2017. Об этом ранее писала «Газета.Ru".

Предполагалось, что с российской стороны в проекте будет принимать участие Объединенная авиастроительная корпорация как головная организация, а также «Сухой» со своими наработками по истребителю 5-го поколения и РСК «МиГ» с наработками по однодвигательным самолетам. Считалось, что легкий истребитель 5-го поколения будет создаваться на базе МиГ-29.

«Теперь есть все основания полагать, что продажа истребителей 5-го поколения F-35 Объединенным Арабским Эмиратам включает красный свет для дальнейшего продвижения проекта по легкому истребителю 5-го поколения России совместно с ОАЭ. Теперь в этом для Абу-Даби уже нет никакой необходимости», - считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Михаил Ходаренок