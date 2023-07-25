Командующий группировкой "Центр": сил у ВСУ для наступления хватит только до конца лета

Андрей Мордвичев предположил, что "к весне это все закончится"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Запала у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа, считает командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", - сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления, в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live".

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что контрнаступление украинских войск идет тяжело. 7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано. CNN сообщил в начале июля, что западные страны нервничают из-за того, что продвижение подразделений украинских войск измеряется метрами, а не километрами. Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает телеканал.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.