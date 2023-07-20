WSJ: Киев и союзники не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при наступлении

По данным издания, Украина не добилась решительного прорыва

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Киев и его союзники не ожидали, что Украина в ходе контрнаступления так быстро потеряет танки и боевые машины, предоставленные ей странами Запада. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были выведены из строя минами или ракетами, "потрясла Украину и ее западных покровителей". Издание также отмечает, что Украина не добилась решительного прорыва.

Согласно данным газеты, Киев был недоволен тем, что медленные и недостаточные поставки оружия странами Запада не оставляли ему иного выбора, кроме как атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.

Как сообщали ранее в Минобороны России, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В субботу газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что украинские войска с начала контрнаступления потеряли порядка 20% техники и вооружений.