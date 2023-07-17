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ТАСС

США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине

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ЗРК MIM-23 Hawk
ЗРК MIM-23 Hawk.
Источник изображения: wikimedia.org

По информации собеседников "Чжунши синьвэньван", договоренность об этом была достигнута еще в 2022 году

ГОНКОНГ, 14 июля. /ТАСС/. США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них для поставки Украине. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщил тайваньский информационный портал "Чжунши синьвэньван".

По данным собеседников портала, договоренность об этом была достигнута еще в 2022 году. Вооруженные силы Тайваня сняли с вооружения ЗРК Phase III MIM-23 Hawk в июне этого года. Как отмечает издание, на вооружении Тайваня находилось 4 дивизиона и 18 батарей с ЗРК MIM-23 Hawk, а также несколько сотен ракет к ним.

Оборонное ведомство Тайваня не подтвердило эту информацию, сообщив, что использование списанного оружия регулируется отдельными правовыми актами, которые в некоторых случаях допускают его перепродажу.

ЗРК MIM-23 Hawk стояли на вооружении Тайваня с 1960-х годов. Они могут поражать цели на высоте до 20 тыс. м на расстоянии до 50 км. По данным портала, с 1965 по 2017 год ЗРК MIM-23 Hawk ВС Тайваня принимали участие в учениях с боевыми стрельбами по меньшей мере 41 раз. В общей сложности было отстреляно 324 ракеты, из них 293 успешно поразили цели. Таким образом, их результативность составила около 90,4%.

9 июня власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут средства ПВО и боеприпасы. Речь идет, в частности, о ЗРК MIM-23 Hawk, артиллерийских снарядах калибра 105 мм и 203 мм, беспилотниках Puma, ракетных комплексах с лазерной системой наведения. Кроме того, американская сторона готова оказать украинским военным содействие при подготовке и обслуживании техники.

В 2022 году Испания передала Украине четыре ЗРК MIM-23 Hawk. 

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