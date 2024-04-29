Стало известно, когда Украина будет готова к новому контрнаступлению (The Economist, Великобритания)

Economist: Украине потребуется три года для подготовки нового контрнаступления

Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, чтобы начать новое контрнаступление, пишет The Economist. При этом прорыв ВСУ может произойти, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада, отмечает издание, добавляя, что в "этом нет уверенности".

С конца февраля российская армия медленно продвигается вперед по всей восточной Украине. Сначала пала Авдеевка, став самым крупным призом для России почти за год боев. Затем российские солдаты заняли несколько сел к западу от Авдеевки. Продвижение России — это результат ее подавляющего превосходства в огневой мощи. На некоторых участках линии фронта на каждый выпущенный Украиной снаряд русские отвечают семнадцатью. Украинские войска экономят боеприпасы, опасаясь, что они закончатся. Такая нехватка стала результатом того, что Америка с лета прошлого года не могла утвердить новый пакет военной помощи для Украины.

Но на этой неделе после нескольких месяцев колебаний конгресс утвердил такую помощь на 40 миллиардов долларов. Это примерно столько же, сколько США передали Украине с начала боевых действий (в пакет также включили гуманитарную помощь и помощь для Израиля и Тайваня). Американский президент Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении помощи и приказал немедленно отправить первую партию оружия и боеприпасов на один миллиард долларов, которая прибудет на Украину в считанные дни.

Это будет очень своевременная помощь. В марте Эммануэль Макрон предупредил лидеров французских политических партий, что Россия может прорвать украинскую оборону и пойти в наступление на Харьков или Одессу. 18 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина окажется в "отчаянном" положении, если конгресс не утвердит пакет помощи. "Существует вполне реальная опасность, что украинцы потерпят поражение на поле боя к концу 2024 года, или по крайней мере, Путин получит возможность диктовать условия политического урегулирования", — сказал он.

Эту катастрофу удалось предотвратить. Теперь, когда конгресс утвердил помощь, Бернс говорит, что украинские войска в этом году смогут "держать оборону" на поле боя, развеяв "наглое мнение" Владимира Путина о том, что "время на его стороне". Майкл Кофман из Фонда Карнеги* считает, что в новый пакет должны включить снаряды, которых хватит примерно на год.

Но дисбаланс последних месяцев в огневой мощи уже привел к мрачным последствиям. Преимущество России в артиллерии позволяет ей прикрывать огнем свои наступающие войска. Еще хуже другое. Украина вынуждена отражать атаки силами пехоты, которая использует ручные гранаты и стрелковое оружие, но не артиллерийским огнем. В связи с этим у ВСУ больше потерь, чем у российской армии.

Полшага вперед

Но даже новые поставки оружия и боевой техники не сведут на нет российское огневое превосходство. Имея огромное население и колоссальные запасы нефти, Россия может с легкостью набирать пополнение. Поэтому Украина наверняка будет вынуждена вести оборонительные действия, поскольку она не в силах перейти в новое наступление. А неуверенность в западной помощи никуда не денется. После выборов президента и в конгресс в ноябре месяце Америка может стать менее дружественной страной по отношению к Украине.

В данный момент самые ожесточенные бои идут в городе Часов Яр, находящемся к западу от Бахмута, который Россия взяла год назад после девяти месяцев боев. Если Россия овладеет Часовым Яром, перед ней откроется дорога к более крупным городам Донецкой области. Донецкая и соседняя Луганская области (последняя почти целиком находится в руках России) формируют регион Донбасс, который Россия присоединила теоретически, и хотела бы это сделать практически (ДНР и ЛНР вошли в состав России по результатам референдума 2022 года, но Запад по-прежнему не желает признавать волю жителей Донбасса. – Прим. ИноСМИ). Для Украины Часов Яр является стратегическим укрепрайоном, поскольку он расположен на возвышенности и защищен каналом, траншеями и прочими возведенными недавно фортификационными сооружениями. По имеющейся информации, российские войска получили приказ продвинуться как можно дальше до 9 мая, когда Россия отмечает День Победы во Второй мировой войне, проводя помпезные военные парады и делая ура-патриотические заявления.

Командир обороняющей Часов Яр бригады полковник Павел Федосенко рассказывает, что украинские войска довольно прочно удерживают город под своим контролем. В прошлом месяце, когда шли ожесточенные бои, Россия показала, что у нее "нет сил и средств" для ведения наступления. Между тем, Украина нанесла ей тяжелые потери. За месяц боев только на этом участке фронта она уничтожила около 100 единиц бронетехники. Федосенко говорит, что теперь русские "атакуют в основном на внедорожных мотоциклах, квадроциклах и автомобилях высокой проходимости багги. Разведывательные беспилотники дают украинцам возможность обнаруживать передвижение таких средств на удалении до 10 километров и своевременно реагировать. Но российские ударные дроны стали настоящим мучением для украинской армии. Стоит остановиться в городе всего на несколько минут, и они начинают нападать роем. На командном пункте бригады новость о новом пакете помощи встретили радостными возгласами, однако полковник Федосенко и другие командиры подозревают, что Часов Яр со временем все равно падет.

Тем не менее, поставки оружия усилят позиции Украины, дав ей возможность отразить более крупное российское наступление, которое, по мнению руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова, должно начаться в мае. Украинские военные прогнозируют попытку продвижения русских на востоке с целью занять новые территории Донбасса. Они также замечают возросшую активность российской разведки на севере вокруг Харькова, который является вторым городом Украины. Взятие столь важного населенного пункта станет колоссальной психологической победой, но России наверняка не хватает войск и бронетехники для проведения решительного наступления (информация нигде не подтверждается. – Прим. ИноСМИ).

Защитить небо Украины тоже будет трудно. Россия наносит непрестанные удары по украинским оборонным предприятиям и энергосистеме, используя беспилотники и ракеты. Украина пытается отражать эти атаки разношерстными средствами ПВО американского, европейского и советского производства. Но, как и у артиллерии, у ПВО заканчиваются боеприпасы. Размещаемые в последнее время в соцсетях видео показывают, как российские Су-25 на востоке летают на малой высоте, оказывая непосредственную поддержку войскам. Российские разведывательные беспилотники проникают за линию фронта на удаление до 40 километров, и их никто не сбивает. Это говорит о том, что Украине не хватает ракет-перехватчиков.

Ослабление украинской ПВО имеет несколько пагубных последствий. Нехватка противоракет на передовой дает российской авиации с ее корректируемыми авиабомбами больше свободы маневра, и она совершает по 100-130 вылетов в день. В худшем случае Россия может завоевать господство в воздухе, что позволит ей бомбить передний край сколько угодно, как это было в Мариуполе в первые месяцы конфликта. В таких обстоятельствах Украине будет намного сложнее удержать занимаемые сегодня позиции.

Много возможных шагов назад

А еще Россия наносит урон инфраструктуре, находящейся вдали от фронта. 16 апреля один украинский представитель сообщил, что Россия за несколько недель уничтожила мощности по выработке электроэнергии совокупным объемом семь гигаватт, в результате чего у Украины осталось лишь 10 гигаватт генерирующих мощностей. Сегодня эта страна почти целиком зависит от атомных электростанций. Россия вряд ли станет их бомбить, но вполне может вывести из строя линии электропередачи. Киев уже вводит веерные отключения, что сказывается на моральном состоянии населения.

Поэтому неудивительно, что Украине очень нужны средства ПВО. В новый пакет американской помощи могут включить несколько ракет. Но Украине также нужны пусковые установки. У нее от пяти до 10 батарей "Пэтриот", которые защищают ее от высокоскоростных баллистических ракет большой дальности. Но они прикрывают города, а инфраструктура и линия фронта остаются незащищенными. Украина надеется, что Польша, Испания и другие страны передадут ей дополнительные средства ПВО. Но загвоздка в том, что эти средства пользуются большим спросом и в других местах, подтверждением чему стал нанесенный 13 апреля иранский удар по Израилю с применением беспилотников и ракет.

Даже не поставленная пока американская помощь оказывает измотанным украинским войскам серьезную психологическую поддержку. Путин наверняка надеялся в ходе запланированного на лето наступления воспользоваться снарядным голодом на Украине и существенно продвинуться вперед. Это, в свою очередь, могло усилить сомнения у членов НАТО и у американских политиков в способности Украины оказывать длительное сопротивление Москве. Если бы Путин сумел продемонстрировать, что российская военная машина неудержима, а Украина обречена, он вполне мог надеяться на выгодную сделку с Дональдом Трампом, стань тот снова президентом США в январе будущего года. В этом случае он принудил бы Украину к капитуляции на унизительных для нее условиях.

Утверждение пакета помощи может внести поправки в его расчеты. В ближайшей перспективе это может заставить Путина активизировать наступление на таких участках фронта, как Часов Яр, чтобы занять как можно больше территории до доставки на передовую боеприпасов. Но если Украина в ближайшие месяцы как следует вооружится, российское наступление наверняка выдохнется или Москва добьется весьма незначительных успехов, понеся при этом умопомрачительные потери в живой силе и технике.

Случись такое, и это будет тяжелый удар. Путинская военная машина не может поддерживать свой нынешний темп неопределенно долго. Российская артиллерия ведет такой интенсивный огонь, что ее стволы изнашиваются. В будущем году российская армия, скорее всего, получит лишь незначительное количество артиллерийских орудий, и ей придется использовать больше реактивных снарядов. Но для реактивного снаряда надо в пять раз больше взрывчатого вещества, а его тоже не хватает. Кроме того, по имеющимся оценкам, Россия за год потеряла около трех тысяч единиц бронетехники, что подтверждают данные лондонского Международного института стратегических исследований. А с начала боевых действий ее потери в бронетехнике составили около девяти тысяч единиц (подобные заявления о потерях российской техники Министерство обороны России называет не иначе как обескураживающим враньем. – Прим. ИноСМИ). Она заменила ее техникой из советских запасов, но и они должны закончиться примерно через два года. "Потенциал российской оборонной промышленности выйдет на пик в 2025 году", — сказал один западный представитель.

А союзники Украины, между тем, наращивают свой потенциал. В принятый конгрессом закон включены капиталовложения на увеличение производства боеприпасов. Ежегодный выпуск ракет-перехватчиков РАС-3 для ЗРК "Пэтриот" в будущем году могут увеличить на 20%. Сейчас их производят в количестве 500 штук в год. В будущем году производство снарядов в Америке должно вырасти до 1,2 миллиона. Если добавить к этому европейские снаряды (1,4 миллиона в текущем году и два миллиона в будущем), то получается, что Украина скоро догонит Россию.

Наращивая усилия

Но в долгосрочной перспективе главной проблемой для Украины станет не дефицит боеприпасов, а нехватка живой силы. 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал долгое время откладывавшийся закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Этот закон также требует, чтобы все мужчины призывного возраста регистрировались в новой базе данных. Возможно, это поможет сотрудникам военкоматов обратить внимание на тех, кого в свое время упустили из вида. ВСУ много месяцев настаивали на принятии этих мер, но Зеленский не соглашался, обеспокоенный политическими и экономическими последствиями. Кофман утверждает, что в этом году личный состав станет для Украины "решающим фактором". Во многих и без того недоукомплектованных батальонах мало молодых, физически годных и хорошо подготовленных для проведения серьезного наступления солдат.

Прошлогоднее украинское контрнаступление выдохлось по целому ряду причин: задержки с поставками западного оружия, мощное усиление российской обороны во время оперативной паузы, просчеты в отношении дронов, которые заполнили небо над полем боя, и стратегические ошибки, такие как решение наступать одновременно на востоке и на юге, распылив силы наступающих войск. Но еще одним очень важным моментом был недостаток навыков и умений. Украинские части и подразделения, получившие незнакомое им западное оружие, должны были вести сложные "общевойсковые" операции против хорошо подготовленной обороны, хотя их личный состав проходил подготовку всего в течение пяти недель. Отсутствие опыта проведения таких скоординированных наступлений привело к тому, что сегодня Россия и Украина воюют в основном на уровне рот, а не батальонов или бригад. Даже если одна из сторон находит брешь в обороне противника или прорывает ее, развить успех ей не удается.

Та сторона, которая первой научится проводить крупные операции, получит большое преимущество. Если Украина хочет этого добиться, ей нужна длительная подготовка и обучение. Трудность заключается в том, что она никак не может вывести с передовой в тыл целые подразделения и части, чтобы провести с ними довольно продолжительную подготовку. Второй вопрос — где ее проводить. Польша — очевидный кандидат, но она колеблется, не решаясь принимать у себя такое количество войск для обучения. Есть другой вариант: западные военные могут заняться такой подготовкой на земле Украины. Именно такую идею озвучил в марте Макрон, и теперь ее изучают в западных столицах. Европейские страны говорят, что вряд ли согласятся на такой риск без участия Америки, отчасти из-за того, что полигоны и учебные центры надо будет надежно прикрыть средствами ПВО.

Где бы ни проводилась боевая подготовка, на нее уйдет немало времени. Один знакомый с процессом планирования источник рассказал, что Украина сможет обрести серьезный наступательный потенциал не раньше 2026 или 2027 года. Тем временем ей придется продолжать действия по ослаблению боевой мощи России. В прошлом году эстонское министерство обороны опубликовало один документ по вопросам стратегии, где утверждается, что Украине придется каждые полгода убивать или тяжело ранить 50 тысяч российских военнослужащих, чтобы помешать России создать более сильную армию. А еще Киеву придется наносить удары большой дальности по Крыму, Черноморскому флоту и российским авиабазам, для чего ему понадобятся постоянные поставки дальнобойных ракет. На этой неделе выяснилось, что Америка тихо поставила на Украину несколько баллистических ракет большой дальности ATACMS, которые уже применяются. Надо будет также ужесточить западные санкции, чтобы подорвать российскую военную промышленность.

Иными словами, до крупных военных прорывов Украине еще несколько лет. И даже тогда они будут возможны только при условии сохранения и увеличения масштабной западной поддержки. Но в этом нет никакой уверенности, особенно если учесть причуды американской политики. Трамп проявляет гораздо меньше решительности в поддержке Украины, чем Байден. Но даже если Байдена переизберут, следующий состав конгресса может оказаться еще более вздорным и сварливым по отношению к Украине, чем нынешний.

В частном порядке некоторые западные руководители утверждают, что поскольку боевые действия могут затянуться, а в лучшем случае зайти в тупик, мирное соглашение, предусматривающее заморозку линии фронта и принятие остатков Украины в ЕС и НАТО (что менее вероятно), можно будет назвать стратегической победой Киева и поражением Москвы. Другие же сомневаются, что Россия согласится на такие условия и станет их соблюдать, а также что западные страны сумеют предоставить Украине достаточные гарантии для получения от нее согласия. Есть и такие, кто хочет, чтобы Украина продолжала воевать. Они надеются, что слабости и недостатки России со временем вынудят Кремль отвести свои войска или согласиться на более выгодную для Киева сделку. Настроение на Украине по-прежнему удивительно дерзкое и непокорное. Проведенный недавно опрос показал, что 73% населения готово "терпеть столько, сколько нужно для достижения победы". Некоторые военачальники считают, что боевые действия будут продолжаться, пока жив Путин. "Вооруженный конфликт будет продолжаться, пока в России сохраняется этот режим", — заявил недавно Буданов Washington Post.

Собрав 61 миллиард, конгресс предотвратил худшее. Однако он не поставил Украину на путь к одному из таких исходов конфликта. Но в новый закон о военной помощи также включили ряд положений, требующих от администрации Байдена в течение 45 дней представить в конгресс стратегию по Украине. Ее члены обязаны изложить конкретные цели, а также рассчитать бюджет для их достижения, а потом обновлять все это ежеквартально. Может быть, это не более чем фиговый листок, но по крайней мере, станет ясно, что разработать приемлемый и правдоподобный долгосрочный план еще труднее, чем выделить деньги.

* организация, выполняющая функции иностранного агента