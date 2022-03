Постоянно демонстративное наблюдение

Американские беспилотники прописались у границ России и Китая

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (ЦСБО, Center for Strategic and Budgetary Assessments, Вашингтон), одна из ведущих национальных научно-исследовательских организаций, последовательно работает над повышением эффективности применения робототехнических комплексов (РТК) в современных условиях. Промежуточные результаты изысканий по использованию РТК в ходе конкурентной борьбы с Россией и Китаем размещены в двух публикациях на официальном интернет-портале ЦСБО.

«СДЕРЖИВАНИЕ ОБНАРУЖЕНИЕМ»

В документе «Сдерживание обнаружением: ключевая роль беспилотных летательных аппаратов в эпоху соперничества великих держав» (Deterrence by detection: a key role for unmanned aircraft systems in great power competition, 2020) представлены предложения по использованию БПЛА для создания зон постоянного и демонстративного разведывательного наблюдения с целью сдерживания наиболее вероятных противников – РФ и КНР.

Авторы считают, что Россия и Китай целенаправленно и планомерно ведут подготовку к агрессии против союзников США, расположенных в Восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом быстрый рост политического влияния РФ и КНР на международной арене, высокие темпы их экономического развития и удаленность Соединенных Штатов от вероятных театров военных действий дают руководству российских и китайских вооруженных сил преимущество, в том числе и по времени перед ВС США, что «подталкивает» Москву и Пекин к захвату прилегающих территорий. Возможность возникновения вооруженного конфликта имеет перманентный характер. При этом члены исследовательской группы подчеркивают, что существующие способы применения американских ВС не соответствуют подобным вызовам. Угрозы такого порядка носят долговременный характер, а оборонное ведомство способно осуществлять детальное отслеживание обстановки в «горячих точках» лишь периодически.

Для снижения негативного эффекта от указанных недостатков предлагается обеспечить постоянную «ситуативную осведомленность» руководству США и затруднить противникам процесс принятия решения на начало боевых действий путем организации демонстративной разведывательной деятельности высокой интенсивности в указанных регионах. В то же время использование многоцелевых (разведывательно-ударных) БПЛА позволит обеспечить передовым силам США и их союзникам высокую боеготовность к участию в военном конфликте.

Такой подход назван «сдерживанием обнаружением» (deterrence by detection). В широком смысле данное понятие охватывает использование беспилотных и безэкипажных робототехнических комплексов, действующих во всех сферах (суша, море, воздушное, космическое и киберпространство). Вместе с тем авторы проекта считают, что в настоящих условиях целесообразно делать акцент на авиационных средствах, имеющих длительный срок эксплуатации в ВС США.

Разработчики концепции ожидают, что практическая реализация ее положений приведет к появлению ряда желательных для США тенденций:

– рост психологического давления на руководство РФ или КНР;

– увеличение уровня осведомленности руководства США и их союзников об обстановке на территории РФ и КНР;

– повышение готовности американских союзников к активным ответным военным действиям совместно с США (при использовании многоцелевых БПЛА появляется возможность уже на начальном этапе военного конфликта оказать непосредственную огневую поддержку союзной стороне);

– уменьшение стоимости разведывательной деятельности (эксплуатация БПЛА дешевле использования пилотируемых самолетов-разведчиков);

– снижение риска для жизни личного состава ВС США.

К недостаткам нового концептуального подхода отнесены:

– сравнительно низкий показатель оперативного реагирования (скорость прибытия к району, назначенному для ведения разведки, пилотируемого самолета значительно выше аналогичного показателя БПЛА);

– недостаточная гибкость БПЛА в автономном режиме (без участия оператора) в сложной обстановке;

– малая живучесть БПЛА (при ведении боевых действий).

РАЙОНЫ И ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЯ

В этом контексте предлагается организовывать непрерывное наблюдение с использованием БПЛА за действиями вероятного противника в приоритетных районах. В частности, в Восточной и Южной Европе, как считают авторы концепции, целесообразно осуществлять патрулирование в следующих районах:

– над акваторией Балтийского моря и в приграничных к России областях Латвии, Литвы, Эстонии, а также вблизи Калининградской области;

– над акваторией Черного моря и Украиной;

– в восточной части Средиземного моря и над территорией Сирии.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагается осуществлять круглосуточное патрулирование в Тайваньском проливе, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

В зависимости от страны разведывательной деятельности определяются основные задачи групп БПЛА. Так, в Восточной Европе предполагается отслеживание следующих мероприятий:

– подготовка к крупномасштабным учениям вблизи западных границ России;

– перевод в высшие степени боевой готовности частей и соединений ВС РФ, дислоцированных в Калининградской области;

– базирование (накопление) в местах проведения учений после их завершения частей и соединений ВС РФ;

– развертывание частей и соединений ВС РФ на территории Белоруссии;

– активизация деятельности подразделений сил специальных операций ВС РФ;

– увеличение количества подводных лодок, находящихся на боевом дежурстве.

В АТР предлагается контролировать следующие признаки:

– перемещение подвижных грунтовых комплексов «Дунфэн-21» и «Дунфэн-26» (вывод из пунктов постоянной дислокации);

– подготовка к крупномасштабным учениям;

– скопление личного состава и ВВТ амфибийных сил в близко расположенных к Тайваню ВМБ и ПБ;

– перемещение надводных кораблей ВМС КНР основных классов в районах островов Сенкаку и Спратли;

– развертывание сил ВВС, частей и соединений сил специальных операций Народно-освободительной армии Китая;

– повышение степеней боевой готовности частей и соединений ВС КНР.

Дополнительной целью при этом станет отслеживание активности в регионе подразделений ВС России и КНДР.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЦЕНА ВОПРОСА

На этапе определения типов и потребного количества БПЛА авторы изучили возможности образцов. РТК анализировались по следующим критериям: дальность полета, продолжительность режима автономного полета, поддержка обмена данными в системе спутниковой связи «Сатком» (Satcom), масса полезной нагрузки, возможность замены в короткие сроки одних функциональных блоков полезной нагрузки другими.

По результатам комплексной оценки американские эксперты пришли к выводу, что предъявленным требованиям отвечают MQ-1C «Грэй Игл», RQ-4 «Глобал Хок»,

MQ-4C «Тритон», MQ-5 «Охотник», MQ-8 «Файр Скаут» и MQ-9 «Рипер».

Важно, что к решению задач в рамках концепции «сдерживание обнаружением» будут привлекаться БПЛА, уже находящиеся в составе ВС США и союзников. По предварительной оценке, всего потребуется 92 БПЛА (46 – в АТР и еще 46 – в Восточной Европе).

Отдельно американские специалисты подчеркнули необходимость использования не только БПЛА, но и объектов инфраструктуры Республики Корея, Японии и Австралии, а в Европе – союзников по НАТО (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и Великобритания).

При этом для полноценного задействования американских БПЛА в воздушном пространстве других стран потребуется изменить нормативно-правовую базу привлекаемых стран. В этом контексте необходимым становится подписание соответствующих многосторонних соглашений. Это, в свою очередь, повысит уровень осведомленности и доверия среди партнеров, что также положительно скажется на готовности к совместным боевым операциям.

Вместе с тем на основании данных контрольно-финансового управления Конгресса США проведена оценка финансовой составляющей концепции. Общие ежегодные эксплуатационные расходы в рамках реализации концепции ориентировочно достигнут 1,4 млрд долл. При этом расходы во многом уже обеспечены финансированием (плановое проведение полетов, обслуживание технических средств, оплата деятельности персонала ежегодно закладывается в бюджет государства).

Кроме того, использование БПЛА других стран существенно сократит прогнозируемые затраты для Соединенных Штатов. Наряду с этим отмечается, что реализация данного замысла позволит высвободить совокупный ресурс орбитальной группировки КА космической разведки и перенацелить его на контроль ВС РФ или КНР в глубине территории России и Китая. Это обеспечит эшелонирование разведывательных средств по всей территории обеих стран.

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ

Идея совместного использования действующих во всех сферах БПЛА получила развитие в 2021 году в докладе «Реализация концепции «сдерживание обнаружением»: инновационные возможности, порядок и организация ситуационной осведомленности в Индо-Тихоокеанской зоне» (Implementing deterrence by detection innovative capabilities, processes, and organizations for situational awareness in the Indo-Pacific region).

В контексте приоритетности противоборства с КНР в данном регионе в качестве главных направлений расширения разведывательного потенциала ВС США предлагается помимо новых типов БПЛА включить в состав разведывательных групп средства наблюдения на море и в космическом пространстве.

Реальность последнего пункта подтверждается примером успешного отслеживания кризисной ситуации частными американскими компаниями. Так, имеющие в эксплуатации спутники мониторинга земной поверхности американские компании «Планетлабс» (Planet Labs) и «Хокай-360» (HawkEye 360) в 2020 году в короткие сроки представили в СМИ фотоматериалы по обстановке в зоне обострения на китайско-индийской границе (район Ладакха).

Достоверные сведения о наличии китайской военной техники вопреки достигнутым с Индией договоренностям, по мнению авторов, принудили Китай на деле выполнить свои обещания по отводу сил со спорной территории.

Одновременно предлагается использовать возможности уже существующих центров управления движением судов (ЦУДС формируются в соответствии с решениями Международной морской организации, специализированного учреждения ООН).

На первом этапе предполагается организовать многостороннюю межведомственную рабочую группу Индийско-Тихоокеанской зоны для разработки соответствующей нормативно-правовой базы. После получения официального доступа к циркулирующим на ЦУДС данным стран АТР начать подготовку к созданию региональных многосферных центров обработки информации (РМЦОИ, RMFC) при ведущей роли США. Последние в дальнейшем станут источником сведений для координации мероприятий объединенных многонациональных соединений и частей.

Кроме того, американские эксперты считают, что прогнозируемый рост нагрузки на вычислительные системы и комплексы связи ВС США может быть компенсирован за счет использования элементов искусственного интеллекта на борту беспилотных аппаратов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок считают, что в условиях нехватки у США собственных ресурсов для осуществления политики сдерживания России и Китая, необходимо перераспределять имеющиеся технические средства (БПЛА, космическая разведка и др.) на приоритетные направления. А также в расширять взаимодействие с партнерами.

Не исключается, что в случае практической реализации концепции «сдерживание обнаружением» ВС США к 2025 году получат возможность создания зон постоянного и демонстративного разведывательного наблюдения регионального масштаба в том числе и на западных и восточных рубежах Российской Федерации.

В этом случае повысится сложность обеспечения скрытности учебно-боевой подготовки подразделений российских Вооруженных сил, а также сохранения в тайне сведений об организации радиосвязи и других видов обеспечения в реальной боевой обстановке.

Таким образом, формируются факторы, вынуждающие руководство России активизировать разработку новых образцов ВВТ, а также форм и способов противодействия разведывательной деятельности США.

Сергей Трофимов

Сергей Сергеевич Трофимов – независимый военный эксперт, кандидат военных наук.