Самолеты одного вылета

Для штурмовиков украинская кампания может стать лебединой песней

До конца Второй мировой войны боевые самолеты достаточно четко делились на истребители и бомбардировщики. Возник и класс штурмовиков – ударных самолетов, работающих непосредственно над полем боя или в крайнем случае в ближнем тылу противника. Но, по сути, этот класс состоял на тот момент из единственного самолета – советского Ил-2, который, впрочем, оказался самым массовым самолетом Второй мировой войны.

Во время Корейской войны американцам срочно понадобились штурмовики, коими стали поршневые А-1 «Скайрейдер». Как только Корейская война закончилась, штурмовики были вновь забыты – тем более что как США, так и остальные крупнейшие военные державы были охвачены «ракетным фетишизмом».

Военным всего мира показалось, что авиация теперь вообще не нужна, все стоящие перед ней задачи можно решить с помощью ракет. Вскоре, впрочем, «фетишизм» прошел, доказав свою полную несостоятельность в ходе многочисленных локальных войн.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Локальные войны 1960-х годов способствовали окончательному возрождению класса штурмовиков, то есть самолетов, работающих непосредственно над полем боя. В условиях стремительного развития наземной противовоздушной обороны это делало их «одноразовыми» самолетами. Но альтернативы не было, поскольку терять бомбардировщики было гораздо дороже.

При этом некоторые из штурмовиков по своим тактико-техническим характеристикам близки к классу «фактических бомбардировщиков», созданных на основе истребителей-бомбардировщиков («Уходящая натура или засадная армада?», «НВО» от 17.11.23).

К таковым, например, относился итальянский реактивный самолет G-91, производство которого было начато в конце 1950-х. Всего ВВС Италии получили 298 таких машин, 94 G-91 были проданы в ФРГ и еще 316 произведено там по итальянской лицензии. Еще 40 штурмовиков были поставлены в Португалию, в составе ее ВВС они участвовали в колониальных войнах в Африке, где было потеряно 12 машин.

Наиболее известным западным штурмовиком из «почти бомбардировщиков» является принятый на вооружение в середине 1970-х годов англо-французский «Ягуар», выпускавшийся в обеих этих странах, а также по лицензии в Индии, всего было изготовлено 543 машины. Самолет мог нести различное ударное вооружение, в том числе (только во французском варианте) ядерную бомбу AN-52. Самолет принимал активное участие в войне против Ирака в 1991 году («Паралич диктатора», «НВО» от 05.03.21).

В Советском Союзе аналогичный по классу самолет Су-7 поступил на вооружение еще в 1960 году. Развитием Су-7 стал штурмовик Су-17, принятый на вооружение в 1970 году и имевший экспортные варианты Су-20 и Су-22.

Все эти самолеты принимали участие во многих локальных войнах. Например, ВВС СССР потеряли 29 Су-17 в Афганистане («Афганский урок для России», «НВО» от 06.04.18), сирийские – 7 Су-22 в Ливане в 1982 году («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО» от 29.05.20) и не менее 20 – в ходе нынешней Гражданской войны. В Ливии потеряны 11 Су-22 в ходе войны, начавшейся в 2011 году. В ряде стран эти машины остаются на вооружении до сих пор.

В Китае на основе истребителя J-6 (копия советского МиГ-19) был создан штурмовик («почти бомбардировщик») Q-5, последние модификации которого еще остаются на вооружении в самом Китае и ряде других стран.

К тому же классу машин относится созданный в середине 1970-х румынско-югославский штурмовик, который в Румынии назывался IAR-93 (выпущено 83 единицы), а в Югославии – J-22 «Орао» (165 единиц). Дальность полета этих самолетов составляла примерно 1,5 тыс. км (как у Су-7). «Орао» принимали участие в югославских войнах («Правда и мифы о войне в Югославии», «НВО» от 01.02.19) и в войне с НАТО 1999 года («Пиррова победа НАТО», «НВО» от 22.03.19). В ходе этих войн значительная их часть была потеряна, но некоторое количество еще остается на вооружении. Румынские машины давно списаны.

Специализированными штурмовиками, создававшимися по соответствующей концепции (частичное бронирование, мощное вооружение, дозвуковая скорость), стали, по сути, всего два самолета – американский А-10 («Воздушные крепости заокеанской империи», «НВО» от 01.09.23) и советский Су-25 («Преодоление всемирного ракетного фетишизма», «НВО» от 22.05.20). Оба были приняты на вооружение в 1970-х годах, летают и воюют до сих пор (Су-25 – не только в России, но и в ряде других стран).

В ЛЕГКОМ ВЕСЕ

При этом в мире создаются многочисленные типы штурмовиков, разработанные на основе учебных самолетов. Их боевая нагрузка и дальность полета невелики по сравнению с боевыми машинами. Зато они дешевле и проще в освоении летным и наземным персоналом.

Британский учебно-боевой самолет «Хок» выпускается с середины 1970-х годов до настоящего времени, всего изготовлено более 1 тыс. машин. Среди его модификаций есть чисто учебные (в том числе Т-45 «Госхок» для авиации ВМС США), но большинство – именно учебно-боевые. Имеется и боевой вариант «Хок-200».

Также в середине 1970-х поступил на вооружение французско-немецкий учебно-боевой самолет «Альфа Джет», выпущенный в количестве 480 единиц (из них Франция получила 176 машин, ФРГ – 175).

В Италии в конце 1950-х было начато производство учебно-боевого самолета МВ326. Для ВВС Италии их было построено 140, самолет экспортировался как минимум в 15 стран до конца 1980-х годов общим количеством свыше 600 единиц. В частности, ВВС ЮАР получили 251 МВ326, подавляющее количество этих машин было произведено по лицензии под названием «Импала». В Анголе было сбито не менее 7 «Импал» («Ангола – трудный путь к свободе», «НВО» от 30.11.18).

Учебно-боевой самолет МВ339 поступил в производство в 1970-е годы и выпускается до сих пор. Для самих ВВС Италии были сначала выпущены 107 учебных МВ339А, а уже в XXI веке – 30 штурмовиков МВ339СD. Еще до 100 машин было произведено на экспорт.

В Югославии с середины 1960-х выпускался учебно-боевой самолет G-2 «Галеб» (построено 248 единиц), на основе которого были созданы легкий штурмовик J-21 «Ястреб» (224 единицы) и усовершенствованный учебно-боевой самолет G-4 «Супер Галеб». Все эти машины экспортировались за рубеж и принимали активное участие в югославских войнах 1990-х годов.

ВВС Испании в середине 1970-х получили на вооружение учебно-боевой самолет С-101, было выпущено 166 машин (включая экспортные).

В начале 1960-х на вооружение ВВС ЧССР, всех стран Варшавского договора (в том числе СССР) и многих просоветских развивающихся стран поступил чехословацкий учебно-боевой самолет L-29, выпущенный в количестве 3665 единиц. В начале 1970-х на замену ему стал поступать L-39 (2868 единиц). Этот самолет имел боевые модификации – штурмовики L-39ZA, L-39ZO, L-59. В конце 1990-х уже в Чехии на основе L-39 был создан штурмовик L-159.

В Румынии в 1980-е годы был разработан и принят на вооружение учебно-боевой самолет IAR-99, выпущенный, впрочем, в количестве всего около 30 машин. В столь же незначительном числе производился (также с середины 1980-х) аргентинский учебно-боевой самолет IA-63 «Пампа», хотя формально его производство продолжается до сих пор.

В Китае созданы учебно-боевые самолеты JL-8 (K-8) и JL-10 (L-15). ВВС Тайваня с середины 1980-х имеют на вооружении учебно-боевой самолет АТ-3 (было построено 62 машины).

Бразильский ЕМВ-312 «Тукано», выпускавшийся с середины 1980-х, в отличие от всех описанных выше самолетов, является не реактивным, а турбовинтовым. Его боевые возможности были крайне ограничены. Однако на его основе в конце 1990-х был создан специализированный противопартизанский штурмовик ЕМВ-314 «Супер Тукано» (он же А-29), способный нести до 1,5 т боевой нагрузки, включая ракеты AGM-65 «Мейверик» и различные управляемые авиабомбы (УАБ). Он до сих пор находится в производстве и экспортируется во многие страны. В частности, США закупили его специально для ВВС Афганистана.

Аргентинский турбовинтовой самолет IA-58 «Пукара» был создан в 1970-е годы сразу как противопартизанский штурмовик, при этом его главной войной стала Фолклендская («Война за острова», «НВО» от 19.04.19), где в роли противника оказались отнюдь не партизаны (было потеряно 14 машин). Сегодня «Пукара» является единственным действующим боевым самолетом аргентинских ВВС.

В США исключительно для экспорта в ХХI веке были созданы турбовинтовые противопартизанские штурмовики АТ-802 и «Архангел», разработанные на базе сельскохозяйственных самолетов.

В России давно ведется дискуссия о том, не нужны ли нам такие легкие и дешевые противопартизанские самолеты. На первый взгляд эта идея кажется интересной. Но на второй взгляд – опыт украинской кампании показывает, что все-таки гораздо лучше сосредоточиться на создании ударных беспилотных летательных аппаратов («Небо становится ближе», «НВО» от 29.09.23).

УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ

Над Украиной Су-25 активно воюют с обеих сторон в своей изначальной роли самолета поля боя. Полностью вытеснить их беспилотники пока не могут.

При очень мощной наземной ПВО, также у обеих сторон, действия штурмовиков становятся крайне рискованными. При этом для украинских Су-25, в отличие от российских, существуют еще и угроза со стороны российских истребителей и риск гибели на собственном аэродроме.

Потери российских штурмовиков сейчас оцениваются в 11–12 единиц, что можно считать еще очень умеренным значением (конечно, не исключено, что реальная цифра выше).

Что касается украинских Су-25, то от Советского Союза этой стране досталось 84 таких штурмовика («Тридцать лет деградации украинских ВВС», «НВО» от 31.03.23). К февралю 2022 года это число уполовинилось, то есть в строю и на хранении ВВС Украины осталось немногим более 40 Су-25.

В рамках западной помощи Киеву Македония передала ему четыре Су-25, ранее на Украине же и приобретенных. Это подтвердил в своем заявлении от 22 декабря 2022 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он сказал, что Украина за текущий год получила от Запада четыре боевых самолета (генерал не конкретизировал, но явно имелись в виду именно эти македонские штурмовики).

Однако некоторые официальные «говорящие головы» (прямые подчиненные Герасимова!) умудрились к настоящему времени «уничтожить» почти 200 украинских Су-25. Уже понимая абсурдность данной цифры, те же «головы» теперь заявляют, что Запад «тайно скупает» Су-25 по всему миру. Как-то забывается, что самолет – не иголка, не заметить его передачу невозможно, тем более что он «привязан» к аэродрому.

Прекрасно известно о поступлении на Украину любой техники (включая польские и словацкие МиГ-29) и даже индивидуального оружия. И при этом нет ни малейших свидетельств о том, что Киев получил хотя бы один Су-25, кроме четырех македонских (поэтому никто ни разу ни одного конкретного примера и не привел). Да их и негде взять, поскольку практически все Су-25 имеются у стран, которым они и самим нужны и которые не являются прямыми марионетками Вашингтона.

Исключение составляет разве что Болгария, имеющая в строю и на хранении не более 27 Су-25, но и она ни одного штурмовика Украине не передала («Продажные арсеналы загадочной Болгарии», «НВО» от 04.08.23). А ведь если бы ВВС Украины действительно потеряли почти 200 штурмовиков, это означало бы, что Киев получил не менее половины всего мирового парка Су-25!

Реальные потери украинских ВВС в воздухе и на земле, по разным данным, составляют от 10 до 20 Су-25, впрочем, эта цифра тоже может быть занижена. Но уж точно не в десять раз и даже не в пять.

И вполне вероятно, что украинская кампания станет «лебединой песней» специализированных штурмовиков. Их окончательно сменят ударные БПЛА.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.