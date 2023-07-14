Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….

Нарождающаяся многополярность должна базироваться не на военно-политическом и экономическом противостоянии ключевых игроков, а на согласованном балансе интересов. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в видеоприветствии к участникам форума молодых дипломатов стран Евразии «Дипломатия нового многополярного мира». «В этой связи трудно переоценить роль классической дипломатии, опирающейся на общепризнанные, международно-правовые нормы – прежде всего, на принципы Устава ООН, уважение культурно-цивилизационного многообразия мира, права народов самостоятельно выбирать модели своего развития», – указал Лавров.

Напомним, что 11 июля в Горно-Алтайске (Республика Алтай, Российская Федерация) начался фестиваль молодых дипломатов «Манжерок», участниками которого стали более восьмидесяти человек из 13 стран. На мероприятие приехали гости из Китая, Сирии, Таджикистана, Молдавии, Монголии и других стран. Естественно, что среди участников были и представители Беларуси. Следует отметить, что тематика мероприятия весьма актуальна для нашей страны. Твёрдо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Республика Беларусь неизменно демонстрирует свою приверженность мирному разрешению военных конфликтов и противоречий, то есть – путём дипломатии.

Общеизвестным примером миролюбивой политики, проводимой Беларусью, является её активное участие в урегулировании украинского кризиса с самого начала его возникновения. Тогда, в 2014 году, без лишней рефлексии Александр Лукашенко предложил в качестве переговорной площадки использовать белорусскую столицу. В дальнейшем руководство Беларуси приложило максимум усилий, чтобы процесс завершился миром. И не наша в том вина, что все Минские соглашения были похоронены коллективным Западом, который изначально использовал переговоры как тайм-аут для подготовки Украины к войне.

Совсем свежим примером является мгновенная реакция президента Беларуси на события в Российской Федерации 24-го июня. Избежать, по сути, гражданской войны, вследствие мятежа, инициированного «вагнеровцами», удалось, в том числе, и благодаря оперативным действиям как силового блока, так и лично главы белорусского государства. И дело тут даже не в братской России, а в твёрдой уверенности в том, что в справедливом мире приоритет должен оставаться за сохранением человеческой жизни, в ином случае происходит неминуемое снижение её ценности.

В Беларуси знают цену мирной жизни. За это знание заплачено жизнями каждого третьего белоруса во время Великой Отечественной войны. Поэтому даже в Военной доктрине Беларуси отмечено, что «Республика Беларусь осуждает любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживается принципа мирного урегулирования споров».

Характерно, что в своей политике Беларусь соблюдает положения Устава ООН, Хельсинкских соглашений 1975 года, Парижской хартии 1990 года, Стамбульской Хартии 1999 года и других международных договоров, соглашений и договорённостей.

В то же время, Беларусь оставляет за собой право решительно отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы и принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего конфликта.

Кстати, о том, что нужно делать для эффективной реализации этого права, недавно хорошо сказал белорусский политический и общественный деятель, председатель ЛДПР РБ, Олег Гайдукевич в интервью RuBaltic.Ru. «Задача у Беларуси и России, нашего союзника, на ближайшие годы одна: становиться сильнее. Если мы не хотим войны, одними разговорами, что мы нейтральны и никому не угрожаем, её не избежать. Мы видели, как нападали на страны, которые использовали такую же риторику», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Гайдукевич. «Чтобы этого не произошло, надо быть сильными во всех сферах. Например, в экономике мы будем укреплять союзный потенциал, расширять экономические связи в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, работать с Китаем, Ближним Востоком, Африкой. Мы будем наращивать свои производства, развивать сельское хозяйство, улучшать свою армию и спецслужбы», – дополнил политик.

Но закончить всё-таки хочется словами белорусского президента, которые он произнёс на открытии республиканского фестиваля «Александрия собирает друзей». «Цените то, что мы имеем. И мы всегда будем жить в мире и согласии. Не только со своими соседями (они от бога, их не выбирают), но и со всеми народами нашей планеты», – сказал Александр Лукашенко.

Владимир Вуячич