России нужно забыть о дружбе с Западом

Какова реальная цена наших внешнеполитических союзов

Пандемия китайского вируса заслоняет собой многие политические события. Между тем в последние месяцы некоторые из них стали настоящим моментом истины. Они показали, насколько порой бессмысленна или ошибочна бывает внешняя политика России по выстраиванию союзов и коалиций со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Постсоветские страдания

Создание ОДКБ в 1992 году понять можно – это была попытка построить систему коллективной безопасности на руинах СССР после распада Советской армии. К тому же руководство России в тот момент мучилось комплексом вины за развал СССР и явно хотело его хоть немного, но воссоздать.

По прошествии 28 лет стало предельно ясно, что если кто из бывших союзных республик и выиграл от распада Союза, то это именно Россия (может быть, еще Казахстан), а воссоздать бывшую страну не только невозможно, но и не нужно. Что касается ОДКБ, то эта структура пережила массу внутренних трансформаций, доказав при этом свою полную и абсолютную бесполезность.

Россия очень хотела сделать из ОДКБ такую копию НАТО, которая является пропагандистским мифом (как натовским, так и нашим). То есть мощную сплоченную организацию, где все защищают всех. Вместо этого у Москвы получилось создать реальную НАТО – мыльный пузырь, где никто никого защищать не собирается и даже платить ни за что не захочет, сваливая на США задачу защиты всех остальных за американский же счет. В ОДКБ роль США, разумеется, выполняет Россия с той разницей, что Вашингтон в НАТО гораздо успешнее проталкивает нужные для себя решения, чем Москва в ОДКБ. Даже при максимальном напряжении воображения невозможно представить себе сценарий, в котором все страны ОДКБ будут воевать плечом к плечу против какого-либо потенциального общего противника.

До сих пор неясно, кто виноват в июльском обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ни Баку, ни Ереван никаких заметных выгод из этих событий не извлекли, что наводит на мысль о том, что причиной стала просто случайность. Но дело в данном случае не в этом. Армения – член ОДКБ, Азербайджан – нет. Однако ОДКБ не сумела не то чтобы защитить своего члена, но даже сделать какое-то общее заявление с призывом к миру! Какие еще нужны доказательства того, что эта организация существует только на бумаге и нет у нее никаких шансов превратиться в нечто реальное? Может быть, Москве гораздо проще заменить ОДКБ набором двусторонних договоров? Причем нужно еще посмотреть, с кем и о чем договариваться.

Например, что еще должен сказать и сделать Александр Лукашенко, чтобы стало окончательно ясно, что он, мягко говоря, теплых чувств к России не испытывает и не является никаким ее союзником? Или мы по-прежнему боимся, что другой президент Белоруссии будет еще хуже? Может быть, еще расскажем самим себе бредовую сказку о «базах НАТО под Смоленском»? Кстати, а где базы НАТО под Харьковом? Что мешало их появлению еще при Ющенко и уж тем более сейчас? Заметим, что для их размещения принимать Украину в НАТО совершенно необязательно.

Или почему два совсем небогатых государства, Киргизия и Таджикистан, диктуют нам условия размещения российских военных баз на своей территории? Хотя само существование этих государств зависит от этих баз? Почему мы платим за эти базы? Нет ли в этом абсурда с любой точки зрения, причем предельно унизительного для нас? Почему мы списали Киргизии (за счет своих граждан) полмиллиарда долларов долга? У гордого независимого государства нет денег отдать долги? А почему бы в таком случае убедительно не попросить его направить 2–3 тыс. своих солдат в Сирию? Когда долги списывались, там как раз был самый напряженный этап боевых действий.

Что касается Армении, то, говоря об этом государстве, хочется процитировать самую известную российскую армянку, главного редактора телеканала Russia Today, МИА «Россия сегодня» и информационного агентства «Спутник» Маргариту Симоньян. Вот что она написала в своем телеграм-канале, обращаясь к нынешним армянским властям: «В ответ на многолетние добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна – неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим «российским друзьям». Потому что это внутреннее дело Армении. Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении. Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении. Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, – особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов – русских армян – и «настоящих» – тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении. А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать. Разве это не внутреннее дело Армении? После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи? На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть».

Вот именно это моральное право Россия имеет в отношении отнюдь не только Армении. Та по крайней мере отправила свой контингент, пусть и символический, в Сирию. Не признав Крым, она хотя бы голосует в Генассамблее ООН солидарно с Россией. Другие члены ОДКБ и этого не делают.

Про те бывшие советские республики, которые не состоят в ОДКБ, тем более нечего говорить. Например, до каких пор Россия будет держаться за Молдавию и Приднестровье, два микроскопических нищих образования, не просто не имеющих с Россией внешних границ, но отрезанных от нас абсолютно враждебной Украиной? Зачем мы вкладываем в эти образования деньги за счет собственного населения? Давайте всех граждан России, живущих в Молдавии и Приднестровье, вывезем в Россию и дадим им жилье в любом по их желанию субъекте РФ, кроме городов федерального подчинения. Это будет гуманнее, дешевле и прагматичнее. После этого бывшая Молдавская ССР может хоть вступать в НАТО, хоть поглощаться Румынией, на безопасность России это не повлияет ни малейшим образом.

Совсем уж клиническим случаем является надежда на появление «братской» Украины. Надо все-таки хоть на элементарном уровне знать собственную историю, чтобы понять – Украина в ее нынешних границах, нарисованных большевиками, может быть либо частью России, либо ее врагом. Третьего не дано и не будет дано никогда, поскольку идея украинизма является по определению антироссийской. Поэтому непонятно, до каких пор мы будем мучиться с Минским и Нормандским форматами, что они нам дают, кроме унижений и санкций? Или наше руководство всерьез допускает мысль, что на Западе вдруг осознают истинную сущность режима в Киеве? Так не сомневайтесь, там давно все прекрасно осознали. Что ни в малейшей степени не повлияет на безусловную и безоговорочную поддержку Западом Киева. Потому что он против нас, а этого вполне достаточно. В связи с этим, может быть, ДНР и ЛНР уже заслужили статус хотя бы Южной Осетии и Абхазии или даже Крыма?

Ты лучше будь один

В дальнем зарубежье ситуация ничем не лучше. Впрочем, как обычно. Со времен Российской империи мы спасали своих врагов за собственный счет («Главное – не повторять ошибки», «НВО», 17.03.17). В ответ мы вполне логично получали нож или пулю, хорошо если в грудь, но куда чаще – в спину. При этом невозможно припомнить, чтобы хоть кто-то хоть когда-то помогал нам. В лучшем случае народы, которых мы освобождали от какого-нибудь ига (чаще всего османского), помогали этому самому процессу освобождения.

Традиции сохранились и в советское время. Хотя именно в этот период имел место, пожалуй, единственный случай, когда другая страна реально отблагодарила нас за помощь. За спасение от Китая и Японии огромная по территории, но микроскопическая с точки зрения населения и экономики Монголия в годы Великой Отечественной оказала нам колоссальную помощь конским составом, продовольствием, теплой одеждой, по объемам и значению сопоставимую с ленд-лизом. Сам ленд-лиз тоже был, но его наша страна получала от англосаксов за то, чтобы мы проливали кровь вместо них. Монголы же просто помогали.

В послевоенный период разве что Куба добровольно проливала кровь вместо нас в Эфиопии и Анголе. Но, если взглянуть с позиций сегодняшнего дня, что мы и Куба получили с тех Эфиопии и Анголы?

За не очень длинный постсоветский период Москва успела понастроить разных внешнеполитических химер. Особое место среди них занимает, разумеется, «треугольник Москва–Дели–Пекин» и его производные, главными из которых являются ШОС и БРИКС. Химеры хотя бы потому, что за ними нет никакой положительной идеи. Противостояние Западу – это не идея. Это в лучшем случае тактическая задача, в худшем – паранойя. Ни на том, ни на другом реальный союз построить нельзя. Но это полбеды. Остальная беда – в принципиальных противоречиях между членами указанных структур, в первую очередь между двумя сторонами лежащего в их основе треугольника, а именно Дели и Пекином. Индия, сама себя провозгласившая «крупнейшей демократией мира» (причем США приняли это определение), не имеет никакого желания противостоять Западу, зато ей очень нужен союзник против Китая. Заставляя Дели дружить с Пекином, Москва лишь заталкивает индусов в объятия Вашингтона.

Момент истины в мае-июне этого года случился в Гималаях в ходе очередного обострения индийско-китайского пограничного конфликта. Китайцы целенаправленно заманили индийских военных в ловушку, прямо как в свое время наших пограничников на Даманском («Даманский: полвека спустя», «НВО», 15.03.19). И убили 20 индусов (в том числе полковника), причем очень необычным, можно сказать символическим способом – забили их насмерть дубинками, обмотанными колючей проволокой.

После всего этого возникает тот же вопрос, как и в случае с ОДКБ. Можно ли себе представить хоть какой-то сценарий, при котором страны «треугольника»/ШОС/БРИКС встанут плечом к плечу против общего врага? Нет такого сценария даже на уровне самой грубой и примитивной пропаганды. Соответственно все указанные организации – чистейшие химеры.

Впрочем, печальные события в Гималаях имели сторону, безусловно, положительную. Чрезвычайно амбициозная и многовекторная в последние годы Индия в критический момент бросилась за военной помощью не к США, Израилю или Франции, у которых в последние годы покупала очень много оружия, а к России. И Россия ей не отказала, проявив наконец-то адекватность. Любой минимально вменяемый человек прекрасно понимает, что в случае сиюминутного выбора между Индией и Китаем надо выбирать Индию.

Но вот в плане долгосрочном не все так однозначно. Вашингтон очень активно стремится построить антикитайскую коалицию с Индией, Японией и Австралией. В такой ситуации России разумнее всего было бы занять позицию «обезьяны, наблюдающей за схваткой двух тигров». Обычно такую позицию стремится занять как раз Китай. Беда в том, что в подобной ситуации наших «стратегов» может затянуть в откровенно самоубийственный союз с Пекином. И тогда уж лучше прямо сейчас начать дружить с Индией против Китая.

Представляется, что нам надо сворачивать странную дружбу с Турцией. Да, были прагматические причины, эта дружба помогла нам в 2016–18 годах освободить большую часть Сирии. Тем не менее коренные геополитические противоречия между Москвой и Анкарой никуда не делись, поэтому мы постоянно оказываемся на грани войны с «друзьями»: в той же Сирии, в Ливии, теперь и на Кавказе. Есть ощущение, что нам было бы гораздо правильнее переориентироваться на «мини-коалицию» Египта и ОАЭ («Последствия свержения тиранов», «НВО», 10.07.20). Союз с ней будет чисто тактическим, для решения сиюминутных проблем на Ближнем Востоке. Такой союз у нас есть с Ираном – только в Сирии и только до окончания там гражданской войны. В нынешних условиях это самый лучший и честный вариант союза.

Про дружбу с Западом на любое обозримое будущее нужно забыть. Мы нужны Западу в качестве врага из-за тех процессов, которые происходят на самом Западе (точно так же Китай представляет для нас угрозу из-за внутренних процессов в самом Китае), поэтому даже откровенная капитуляция нам не поможет. Сколько бы мы сейчас ни навязывались Западу обратно в друзья (под грозную антизападную риторику для внутреннего потребления) – ничего не получится. Это большая отдельная тема.

Слова Омара Хайяма «ты лучше голодай, чем что попало ешь, ты лучше будь один, чем вместе с кем попало» стали уже почти банальными. Но от этого не перестали быть верными. Необходимо как можно скорее перейти со всеми зарубежными странами на абсолютно прагматичные, взаимовыгодные отношения. Если воевать – то исключительно в собственных интересах. А дружить с собственными армией и флотом, с собственными наукой, образованием, медициной, промышленным производством, сельским хозяйством. И, главное, с собственным народом. Может быть, тогда и за пределами страны у нас появятся настоящие друзья, а не такие, как сейчас.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.