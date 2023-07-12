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ТАСС

Объем помощи Чехии Украине в 2022 году достиг половины ее оборонного бюджета

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Танк Т-72М4СZ чешской армии
Танк Т-72М4СZ чешской армии.
Источник изображения: defenseworld.net

Показатель США составил всего 2,8% их собственных оборонных трат

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чехия в 2022 году стала крупнейшим донором военной помощи Украине в сравнении с собственными расходами на оборону - она выделила $2,1 млрд, или почти половину своего военного бюджета. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Кроме того, Латвия и Эстония направили Киеву помощь, объем которой достиг почти 40% их оборонных бюджетов, для Литвы и Польши этот показатель составил соответственно 14,5% и 12%. Хотя в абсолютном выражении вклад крупных стран НАТО гораздо больше, в относительном он невелик: так, помощь США составила всего 2,8% их собственных оборонных трат, Великобритании - 1,4%, Франции - 1,1%.

В целом в 2022 году военные расходы Украины выросли в 7 раз по сравнению с 2021 годом, до $43,98 млрд. Согласно подсчетам, за этот период члены НАТО профинансировали военные нужды Украины на $38,6 млрд, что равно 1,6% общих военных расходов участников альянса.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, всего в 2022 году свыше 80 государств нарастили объем военных расходов. Крупнейшие траты приходятся на США ($876,9 млрд), Китай ($292 млрд) и Россию ($86,37 млрд). Одновременно США - лидер по военным расходам среди стран - участниц НАТО. Затраты альянса равны половине расходов стран мира и превышают $1,2 трлн.

Однако чуть более четверти стран НАТО - 8 из 30 - смогли довести оборонные расходы до отметки в 2% от внутреннего валового продукта. Эта отметка была установлена министрами обороны стран альянса в 2006 году. На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры государств НАТО приняли решение в течение 10 лет установить военные расходы блока выше этой отметки. Таким образом, 2023 год становится последним, в течение которого возможно выполнить норматив.

Больше остальных - в процентах от своего ВВП - на оборону в рамках НАТО тратит Греция (3,69%). В тройку лидеров входят также США (3,45%) и Литва (2,52%). Кроме того, страны Балтии активно наращивали военные расходы в последние годы и, таким образом, выполнили норматив: Литва до нынешнего значения довела финансирование вооруженных сил с 0,88% в 2014 году, Латвия - с 0,94% до 2,05%, Эстония - с 1,93% до 2,09%.

Стабильно повышали свои военные расходы Польша (с 1,92% до 2,39%), Хорватия (с 1,82% до 2,17%). Не дотянули до 2%, но все же значительно повысили расходы Словакия (с 0,98% до 1,76%), Венгрия (с 0,86% до 1,53%), Чехия (с 0,97% до 1,36%). Военные расходы Великобритании и Франции стабильно оставались около отметки 2% на протяжении последних 10 лет.

При этом наиболее развитые страны НАТО (не считая Великобритании и США) не повышают расходы до требуемой нормы: 1,24% - у Канады, 1,39% - у Германии, 1,47% - у Испании, 1,58% - у Нидерландов, 1,68% - у Италии.

  

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Чехия
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