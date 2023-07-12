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Известия.ru

Экс-советница Пентагона назвала причину поставок кассетных боеприпасов Украине

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Army

Экс-советница Пентагона: Америка хочет избавиться от старых запасов оружия, поэтому отправила их Украине

Пентагон хочет избавиться от старых запасов оружия, поэтому принял решение о поставках кассетных боеприпасов Киеву, заявила бывшая советница и бывший аналитик при ведомстве Карен Квятовски в беседе с «РИА Новости».

«Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их», — уточнила она.

Квятовски считает, что американские военные хотят заменить старые запасы на более современное вооружение, которое будет служить тем же целям.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля.

Ранее, 10 июля, стало известно, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны, которые намерены выделить США. В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее в этот день отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Дипломат заявила, что стороны не должны «подливать масло в огонь» во избежание эскалации.

До этого, 9 июля, выяснилось, что власти нескольких стран в составе НАТО подвергли критике решение США. Против этого выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Представители США тоже расходятся во мнениях касательно поставок Украине кассетных боеприпасов. 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.


Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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