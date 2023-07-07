Reuters: США 7 июля объявят о новом пакете военной помощи Киеву с кассетными боеприпасами

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс ранее заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставке Киеву таких боеприпасов, объявлений на этот счет пока нет

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов объявит 7 июля об очередном пакете военной помощи Украине, который, как ожидается, будет включать кассетные боеприпасы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставке Киеву кассетных боеприпасов, объявлений на этот счет пока нет.

По данным собеседников агентства, Киеву будут направлены кассетные боеприпасы для 155-мм гаубиц. Они пояснили, что для отправки этих снарядов президенту США Джо Байдену необходимо будет утвердить соответствующее разрешение. Кроме того, отмечает Reuters, в пакет военной помощи, объем которого превысит $500 млн, будут входить дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker. По словам источников агентства, пакет еще дорабатывается, его содержимое может измениться. Техника и боеприпасы будут направлены из запасов Пентагона. Объем американской военной помощи Украине с начала специальной военной операции РФ уже превышает $40 млрд.

Поддержка Конгресса

Многие законодатели в Конгрессе США выступают за предоставление Киеву всех требуемых им вооружений. Так, в четверг сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) призвал вашингтонскую администрацию "направить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, кассетные боеприпасы и [истребители] F-16, которые им необходимы, чтобы они могли победить Россию". "Полумеры просто сводят с ума и только продолжают затягивать войну и страдания", - утверждал он в Twitter.

Ранее газета The New York Times сообщила, что вашингтонская администрация согласовала поставки на Украину кассетных боеприпасов. Комментируя эту публикацию, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов станет очередным шагом к эскалации.

В июне заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций".

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.