CBS: США могут до конца недели объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов

По данным телеканала, сейчас Вашингтон изучает возможность передачи снарядов

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут в течение этой недели принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов. Об этом в среду сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По их сведениям, американская администрация уже изучает возможность одобрить давний запрос Украины на поставки кассетных боеприпасов, чтобы таким образом помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) справиться с "высоким спросом на боеприпасы" в условиях контрнаступления.

Ранее телеканал NBC сообщал, что США могут объявить о поставке этого типа боеприпасов в июле. Комментируя потенциальную передачу Украине кассетных боеприпасов, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в конце июня заявил, что этот вопрос, как и вопрос о поставках оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS и истребителей F-16, "находится на постоянном рассмотрении", а конечное решение остается за президентом страны Джо Байденом.

22 июня заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций". Однако 23 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что правительство США не принимало решения о том, поставлять их или нет.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.