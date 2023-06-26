Politico узнала позицию США по поставкам кассетных боеприпасов Украине

Politico: США не принимали решения о поставке ВСУ кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты Америки не принимали решения об отправке на Украину кассетных боеприпасов DPICM. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

«Ничего нового, власти США не принимали никакого решения о том, поставлять их или нет», — сказал источник.

По данным издания, в четверг, 22 июня, заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы, или DPICM — улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения, могут повлиять на ситуацию на поле боя со стороны украинского контрнаступления.

Также она отметила, что окончательное решение по поставкам кассетных боеприпасов зависит от двух факторов — ограничения на передачу таких боеприпасов, наложенные конгрессом, а также возможной реакции союзников США и Украины, которые подписали конвенцию, запрещающую производить, применять и передавать соответствующие боеприпасы.

Авторы статьи после обсуждения заявления Купер с несколькими американскими чиновниками заметили, что последние стали с больше осторожностью говорить про кассетные боеприпасы, в частности про DPICM, по сравнению с их словами несколько месяцев назад. Если ранее чиновники твердо заявляли о отсутствии намерений подобных поставок, то сейчас в рассуждениях американских чиновников больше двусмысленности, отметили журналисты Politico.

Главный вывод по итогам разговоров с американскими чиновниками, как отмечают в газете, состоит в том, что в ближайшее время поставка кассетных боеприпасов Украине не входит в планы вашингтонских властей, однако Белый дом не делал открытых высказываний против таких поставок. Также в правительстве США существуют серьезные разногласия по этому вопросу, добавили журналисты Politico.

В то же время старший демократ комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит от штата Вашингтон сказал, что Пентагон активно обсуждает вопрос поставок DPICM с конгрессом, предоставить более подробную информацию он отказался.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие. Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

До этого, 19 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

Позднее, 22 июня, бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что решение США поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне. Он отметил, что политика Соединенных Штатов может привести планету к глобальной катастрофе.

16 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды уже летом начнут обучение украинских летчиков полетам на истребителях. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые самолеты Киев может получить через шесть–семь месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.