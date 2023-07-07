МРК "Буря" выполнил ракетные стрельбы в рамках государственных испытаний в Балтийском море

ЦАМТО, 6 июля. Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, в рамках этапа госиспытаний в Балтийском море провел стрельбы по воздушной цели из комплекса "Панцирь-М".

Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК "Буря" совместно с представителями промышленности в ходе испытаний выполнили ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". В качестве цели была использована крылатая ракета, запущенная с малого ракетного корабля Балтийского флота "Пассат".

В ходе выполнения практических стрельб назначенная цель была поражена несколькими ракетами.

В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. Цель испытаний – всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утвержденному проекту.

По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Справочно:

МРК "Буря" является вторым МРК проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки Конструкторского бюро приборостроения.

"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 т, и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в систему ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М", сообщает пресс-служба Западного военного округа.