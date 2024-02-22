МРК "Буря" выполнил ракетные стрельбы в рамках госиспытаний в Балтийском море

ЦАМТО, 21 февраля. Экипаж новейшего МРК "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенного для Балтийского флота, в рамках финального этапа госиспытаний провел плановые стрельбы по воздушной цели из комплекса "Панцирь-М".

Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК "Буря" совместно с представителями промышленности в ходе испытаний выполнили ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". В качестве целей были использованы специальные ракеты-мишени, запущенные с мыса Таран в Калининградской области.

В ходе выполнения практических стрельб назначенные цели были поражены. Об успешном испытании было доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800 "Каракурт", штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".

"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 т и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли этого проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М", сообщает пресс-служба Западного военного округа.