Морской «Панцирь»

В ноябре этого года отмечает десятилетие постановки на вооружение одна из самых успешных разработок тульского КБ приборостроения последних лет − зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-C». Система поставляется в российские войска и за рубеж, постоянно модернизируется.

Морская версия «Панцирь-МЕ» наследовала все преимущества базового изделия и с недавнего времени производится серийно для установки на корабли ВМФ России. О том, почему «Панцирь» называют уникальным ЗРПК, и в чем особенности морской модификации − в нашем материале.

Универсальное прикрытие

4 ноября 2012 года распоряжением председателя правительства РФ Д.А. Медведева ЗРПК «Панцирь-С1» был принят на вооружение ВС России. Этому предшествовал длительный период разработок и испытаний, выпавший на 1990-е годы − кризисное время в истории военно-промышленного комплекса страны. Основная задача «Панциря» – ближнее прикрытие различных военных и гражданских объектов от атак любых современных средств воздушного нападения, в том числе БПЛА.

Уникальность комплекса заключается в размещении на одной платформе средств обнаружения и поражения целей, благодаря чему малыми ресурсами над защищаемым объектом создается купол безопасности с радиусом в десятки километров. Кроме того, «Панцири» способны объединяться в группы, увеличивая защитное покрытие.

ЗРПК «Панцирь-С1»

Комплекс «Панцирь-С1» может размещаться на гусеничном и колесном шасси, а также устанавливаться стационарно. Огонь ведется двумя двуствольными 30-мм пушками и 12 зенитными управляемыми ракетами «земля-воздух». За обнаружение целей отвечает радар с фазированной антенной решеткой (ФАР). Радар сопровождает как цели, так и выпущенные ракеты комплекса.

Самая современная модификация комплекса «Панцирь-С1М», впервые представленная на форуме «Армия-2021», способна обнаруживать воздушные цели на удалении до 80 км. Благодаря новой ракете и обновленной РЛС с ФАР мм-диапазона дальность поражения увеличена до 30 км. Огневая мощь «Панциря-С1М» достигается сочетанием ракетного и пушечного оружия, высокой скоростью реакции и способностью вести поиск и поражение целей в движении.

«Доспехи» для морских волков

В 2015 году специалисты КБП разработали морскую версию оружия на базе модели «Панцирь-С». Впервые в нашей стране комплекс «Панцирь-МЕ» был показан на санкт-петербургском Международном военно-морском салоне в 2017 году, а спустя два года и за границей – на выставке в Абу-Даби.

Основное отличие морской модели – в вооружении. На «Панцирь-МЕ» вместо двух двуствольных пушек устанавливаются два 30-мм шестиствольных автомата, что позволило увеличить темп стрельбы примерно в два раза. Число ракет стало меньше – 8 против 12 на сухопутной версии, но при этом под палубой хранятся еще 32 ракеты.

Ракеты адаптированы для работы по надводным целям, которые чаще всего летят на небольшой высоте от 2 м, при этом предельная высота поражения − 15 км, а расстояние – 20 км. Шквальным огнем из пулеметов уничтожаются более близкие и мелкие объекты на удалении до 4 км и высоте до 3 км. «Панцирь-МЕ» может вести огонь сразу по четырем целям.

В комплексе применяется высокоинтеллектуальная многорежимная адаптивная радиолокационно-оптическая система управления. За работу морского «Панциря» отвечают всего два человека – оператор и командир боевого модуля, при этом комплекс обладает высоким уровнем автоматизации. Комбинация радиолокационной и оптической систем позволяет применять комплекс в любых условиях, в том числе и в темное время суток.

Малый ракетный корабль «Одинцово». Фото: «Рособоронэкспорт» Первым кораблем, оснащенным ЗРПК «Панцирь-МЕ», стал спущенный на воду в 2018 году малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800, проходящий службу на Балтийском флоте. Комплекс может устанавливаться на корабли самых разных классов водоизмещением от 300 тонн, в том числе и иностранного производства, что открывает для него широкие экспортные перспективы.