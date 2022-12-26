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ТАСС

Корабль Балтфлота "Буря" в ходе испытаний выполнил артиллерийские стрельбы

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МРК "Буря"
МРК "Буря" проекта 22800 "Каракурт",.
Источник изображения: topwar.ru

Как отметили в пресс-службе флота, в качестве воздушной мишени использовалась авиационная бомба САБ-250, поставленная бомбардировщиками Су-24

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 - носитель крылатых ракет "Калибр", построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для Балтийского флота, в ходе государственных испытаний выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели в виде авиационной бомбы САБ-250, сообщили в субботу в пресс-службе Балтфлота.

"Малый ракетный корабль "Буря" в ходе государственных испытаний в Балтийском море выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели из корабельной артустановки АК-176", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве воздушной мишени, представленной в виде гирлянды со светящимися элементами, использовалась авиационная бомба САБ-250, поставленная бомбардировщиками Су-24 морской авиации флота. "По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно. В ближайшее время экипажу предстоит отработать комплекс стрельб из ЗРАК "Панцирь" по морским и воздушным целям", - добавили в пресс-службе флота.

МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях - "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. "Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М". 

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
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