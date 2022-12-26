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ТАСС

МРК "Буря" выполнил стрельбу комплексом "Панцирь-М" на госиспытаниях на Балтике

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ЗРАК «Панцирь-М»
ЗРАК «Панцирь-М».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Карпов Ладислав

После госиспытаний корабль включат в состав Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 - носитель крылатых ракет "Калибр" в рамках завершающего этапа государственных испытаний на Балтике успешно выполнил стрельбы по морской цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Экипаж МРК "Буря", выполняющий программу госиспытаний, провел стрельбы пушечным вооружением комплекса "Панцирь-М" по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что, по данным объективного контроля, они признаны успешными.

Ранее, 24 декабря, корабль выполнил успешную стрельбу артиллерийским комплексом АК-176 по воздушной цели.

По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" по завершении программы госиспытаний войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

"Панцирь-М" - корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". "Панцирь-М" предназначен для поражения самолетов, вертолетов, высокоточного оружия (в том числе противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов), а также надводных и береговых целей. Корабельный комплекс "Панцирь-М" способен обнаруживать цели на дальности 75 км и уничтожать их в радиусе 40 км от корабля и 15 км по высоте, особенностью является возможность одновременного поражения до четырех целей, атакующих с разных направлений в составе одной группы. Комплекс может устанавливаться на все виды боевых кораблей - от ракетного катера водоизмещением около 500 тонн до авианосца.

"Буря" - многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" разработки Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли этого проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
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Проекты
22800 МРК
Авианосец
БФ
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