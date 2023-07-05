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Военное обозрение

«Военные внимательно следят за украинским конфликтом»: в китайском издании усмотрели в учениях НОАК влияние спецоперации ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные внимательно следят за ходом военного противостояния на Украине. На основе сделанных выводов командование НОАК стремится адаптировать войска к современным условиям боя.

Освещение государственными СМИ китайских военных учений дает представление о том, как НОАК меняет свою тактику, основываясь на украинском конфликте

- говорится в китайском издании SCMP, усмотревшем в маневрах влияние спецоперации ВС РФ.

В учениях, прошедших в провинции Хэбэй, были задействованы подразделения одной из бригад 82-й группы армий НОАК, которая главным образом отвечает за безопасность Пекина. Одним из компонентов маневров стало использование разведывательных БПЛА и радаров для противодействия противникам, оснащенным ПЗР и ПТРК.

В программе телекомпании CCTV, командир подразделения Лю Чен сказал, что участники учились на своих ошибках, чтобы одерживать победы:

[Наши войска] проиграли в первом раунде военных игр. Мы немедленно развернули ПЗРК, поддерживаемые радарами, и это помогло нам успешно переломить ситуацию.

В ходе маневров эскадрильи ударных вертолетов WZ-10 обеспечивали прикрытие с воздуха десяткам танков Type 099A, САУ Type 07 и БМП Type 04, в то время как ПТРК HJ-9 Red Arrow и ЗРК HQ-17 Red Flag ориентировались в своей работе на разведку РЛС.

Военный аналитик из Пекина Чжоу Ченмин пояснил, что НОАК учится у российской армии, особенно в части применения БПЛА:

Использование беспилотников в качестве глаз для бронетанковых войск позволяет наблюдать за угрозой со стороны ПТУР [расчетов ПТРК].

Инструктор НОАК в отставке Сон Чжунпин отметил, что сценарий учений в программе CCTV, похоже, отражает боевые условия в незалежной:

Война на Украине вдохновила многих военных на их усилия по модернизации. НОАК внимательно следит [за украинским конфликтом], чтобы обновить подготовку.
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Китай
Россия
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Продукция
Z-10
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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