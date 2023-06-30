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ТАСС

FT: проект гарантий безопасности Киеву от ЕС допускает отправку военных миссий на Украину

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Как пишет издание, для этого необходимо согласие всех членов объединения

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Проект декларации по "обязательствам по безопасности" для Украины со стороны Евросоюза предусматривает возможность отправки на Украину "военных миссий ЕС" при условии согласия всех членов объединения. Об этом в четверг сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники и проект документа.

"Они также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами", - отметил источник издания.

Ранее Financial Times сообщила о том, что группа стран - членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации об "обязательствах по безопасности" для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС. Подразумевается, что декларация позволит Евросоюзу участвовать в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. По данным издания, документ вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения "обязательств по безопасности" европейских стран перед Киевом.

Позднее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что нейтральный статус Австрии и других стран ЕС (Ирландия, Кипр, Мальта) должен учитываться при обсуждении возможных гарантий безопасности для Украины. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не стал называть проект документа гарантиями и сообщил о том, что он предпочитает формулировку "обязательства по безопасности". 

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