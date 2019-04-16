Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?

Автор размышляет о том, зачем Чехии НАТО, и стоит ли однозначно поддерживать альянс в его противостоянии с Россией. Россия, собственно, не так страшна, как ее малюют, пишет он. Вся эта воинственная терминология, которая так полюбилась западным СМИ, — всего лишь старая знакомая пропаганда. Надо отменить «контрпродуктивные» санкции против России и упразднить НАТО, считает автор. Иначе Чехии нужно покинуть альянс.

В последние недели не пройдет, наверное, и дня, чтобы в газетах мэйнстрима не появилась статья о том, насколько жизненно важно для нашей безопасности членство в НАТО. В день вступления Чешской Республики в эту организацию в пражском метро даже целый день крутили торжественную речь пражского мэра по этому поводу (мне это чем-то напомнило времена нормализации).

До 1990 года НАТО, бесспорно, играла важнейшую роль в сдерживании Советского Союза и коммунистической опасности вообще. Когда 20 лет назад мы входили в альянс, эта опасность уже миновала, и казалось, что вступление - лишь символический шаг, подтверждающий наше окончательное присоединение к сообществу развитых демократических стран. В то время мне казалось, что было бы правильно и вполне реально, если бы Россия и остальные постсоветские государства постепенно вошли в эту организацию.

Однако события развивались иначе, и Россия вновь превратилась в противника, а в глазах многих - даже во врага, которым был когда-то Советский Союз. Мне жаль, но я вынужден констатировать, что к этому неблагоприятному развитию событий в первую очередь привела, мягко говоря, немудрая политика Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов. После поражения в холодной войне и распада Советского Союза американские политики дали понять России, что ее интересы их не волнуют, и что российские желания никто учитывать не собирается. Поэтому, разумеется, Россия сочла (по-моему, вполне оправданно), что стратегическая цель Запада состоит в постепенном уничтожении России как державы, ее подчинении, а также, по всей видимости, и ее распаде.

Россия пошла на то, в чем мы сегодня ее упрекаем, и что послужило причиной для западных санкций против России, то есть решилась на поддержку донбасских сепаратистов и аннексию Крыма, явно в ответ на майдановский путч. Однако, как мне думается, виноваты в сложившейся ситуации и в особенности в непрекращающемся конфликте на востоке Украины в равной мере обе стороны, то есть и Россия, и Украина. Донбасские сепаратисты и их российские соратники, а также украинское правительство ведут себя в этом конфликте как безответственные авантюристы, которым безразличны страдания людей. Думаю, было бы ошибкой в подобной ситуации вставать на чью-либо сторону.

Россию упрекают и за то, что она якобы ведет с Западом "информационную" или "гибридную" войну, что она наводняет нас лживыми сообщениями, с помощью которых влияет на результаты выборов в разных демократических странах, включая США, а также вызывает неприязнь к Европейскому Союзу, панику и страх перед мигрантами и террористами и готовит таким образом почву для того, чтобы подчинить нас себе.

Вся эта воинственная терминология, которая так полюбилась нашим журналистам и комментаторам, кажется мне крайне опасной, поскольку прокладывает путь к настоящей войне. Ведь на самом деле речь идет о старой знакомой пропаганде! Западные средства массовой информации тоже ведут пропагандистскую кампанию против России. Руку к тому, что в 2014 году в Киеве произошел неконституционный переворот, приложили и западные политики, которые ездили в Киев и поддерживали антиправительственных демонстрантов. Можете ли вы себе представить, чтобы высокопоставленные российские политики вот так же ездили в Париж и поддерживали там "желтые жилеты" или отправлялись в Лондон, чтобы выразить поддержку сторонникам Брексита? А можете ли вы себе представить, какой была бы реакция США, если бы в Мексике или в Канаде установился откровенно антиамериканский режим, и на их территории разместились бы союзные российские подразделения, а вдоль американских границ регулярно летали бы российские (или китайские) истребители?

Нынешняя истерическая антироссийская кампания, которая делает из России какую-то "империю зла", сопоставимую разве что со сталинизмом, меня очень беспокоит. Ведь это полнейшая ерунда! Очевидно, что современная Россия совсем не похожа на бывший СССР. Совершенно ясно, что после распада СССР Россия защищается! Она слаба в экономическом отношении (этому значительно способствовала "помощь" западных экспертов при Ельцине), утратила (добровольно!) почти треть территории своей прежней империи (СССР, точнее бывшей царской империи), и я уже не говорю о ее "народно-демократических" сателлитах.

Трудно избавиться от впечатления, что некоторые политики и в особенности комментаторы как будто ждут не дождутся какого-нибудь силового решения, которое помогло бы подчинить Россию или уничтожить ее, как Ирак.

Хотя в современной России правит режим, который я тоже считаю весьма сомнительным, это намного более свободная страна, чем бывший СССР. Люди могут свободно путешествовать, легально существует оппозиция (путь слабая, но в основном по своей вине) и ряд независимых СМИ, проводятся протестные демонстрации и относительно нормальные выборы. Я уверен, что Владимир Путин и его режим пользуется совершенно добровольной поддержкой большинства россиян, и результаты выборов даже не приходится фальсифицировать.

Пожалуй, ни один разумный человек не станет утверждать, что Россия на самом деле угрожает нашей республике. Поэтому я, как и наш президент (к которому у меня вообще-то тоже есть ряд претензий), уверен, что нам следует делать все, чтобы улучшить наши отношения с Россией. Прежде всего Европейский Союз должен снять санкции, которые ни к чему хорошему не ведут и являются скорее контрпродуктивными. Кстати, вводились ли какие-то санкции за то, что другие натворили в Ираке, Сирии, Ливии, Сербии или Йемене? Ведь уже много раз было доказано, что разные санкции, которые призваны заставить страну изменить политику или даже сменить режим, просто не работают, и в государствах, подвергшихся санкциям, они лишь укрепляют местные режимы.

Бессмысленно, опасно и контрпродуктивно вести по каким-то странным причинам новую холодную войну с Россией и при этом поддерживать союзнические и дружеские отношения с Турцией, которая не так давно захватила северную часть Кипра и установила там такой же авторитарный режим, какой правит в России, или со средневековой Саудовской Аравией и ей подобными режимами.

Бывший Советский Союз действительно был грозным противником, прежде всего потому, что опирался на коммунистическую идеологию и хотел править миром. У современной России, разумеется, уже давно нет подобных амбиций. Она является всего лишь одной из "стандартных" капиталистических стран с обыкновенными более или менее обоснованными региональными (явно не мировыми!) интересами.

Реальные проблемы существуют только в отношениях России с некоторыми ее соседями: Украиной (смотри выше) и, возможно, Литвой, Латвией и Эстонией. Эти проблемы - следствие не до конца выясненной ситуации с этническими русскими, проживающими в этих странах. Ясно, что если бы они занимали такое же положение, как, скажем, шведское меньшинство в Финляндии, никаких проблем не возникало бы (кстати, в нынешней неидеальной ситуации этнические русские из прибалтийских республик, пожалуй, даже рады тому, что могут пользоваться теми же благами, что и граждане Европейского Союза).

Но вернемся к НАТО. Я уверен, что эта организация должна в первую очередь неизменно соблюдать свой главный принцип, сформулированный в первой статье Североатлантического договора, то есть предотвращать угрозу конфликтов мирным путем. Но вместо этого за последние 20 лет альянс, противореча своей первоначальной миссии, неудачно участвовал в конфликтах, которые развалили несколько стран и создали острою миграционную проблему.

Мы также постоянно слышим, что тратим мало денег на оборонные цели, и что траты должны достигать как минимум двух процентов ВВП. По-моему, и нынешних 1,2% вполне достаточно. В принципе я не вижу никаких реальных угроз, от которых мы должны защищаться (я повторюсь: не говорите мне, что эта опасность - Россия).

Нам определенно нужно попытаться сформировать общую и эффективную европейскую систему обороны, партнером которой стала бы Россия. Ведь Чехии глупо закупать истребители, которые не могут даже развернуться над нашей небольшой территорией! Это совершенно иррациональная и абсурдная растрата денег!

Таким образом, НАТО, как мне кажется, следовало бы отказаться от нынешней силовой стратегии, которая выгодна только американскому и европейскому (да и российскому) военно-промышленному комплексу, и вернуться к активной дипломатии и реальной политике, в которой учитывались бы обоснованные российские интересы. Однако, судя по всему, американская политика, следуя лозунгу "Америка на первом месте", начинает поворачиваться к НАТО спиной, в том числе из-за нежелания, к примеру Германии, тратить на оборону больше, чем прежде. Я должен сказать, что лично я не возражал бы, если бы НАТО просто упразднили (так же, как сделали с Варшавским договором), или если бы мы вышли из него. Сделав это, мы оказались бы в хорошей компании таких стран, как Австрия, Швеция, Швейцария и Ирландия.

Вацлав Горжейши (Vclav Hoej)

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