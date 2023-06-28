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Военное обозрение

Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил заключение контракта с Нидерландами на поставку ВСУ ещё 14 танков Leopard 2A4

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине еще 14 танков Leopard 2A4, оплатят подготовку к отправке и все остальное Нидерланды. Соглашение уже подписано. Об этом говорится на сайте концерна.

Пресс-служба немецкого концерна сегодня, 27 июня, подтвердила получение от Нидерландов заказа на 14 танков Leopard 2A4 для украинской армии. Также в финансировании заказа участвует и Дания, об этом они договорились еще в апреле. Сделка заключена при участи правительства Германии. Стоимость контракта не называется, но уточняется, что сумма "трехзначная", хотя и небольшая.

Правительство Нидерландов поручило Rheinmetall поставить Украине 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Ранее, в апреле 2023 года, правительства королевств Нидерландов и Дании объявили о намерении совместно закупить основные боевые танки Leopard 2A4 и предоставить их Украине для ведения обороны

- говорится в сообщении.

Первый танк из новой партии Киев должен получить в январе 2024-го, а всю партию в течение следующего года. Такие условия прописаны в контракте.

В начале июня в Амстердаме заявили, что намерены поставить ВСУ около ста танков Leopard 1, снятых с вооружения итальянской армии и выкупленных частной компанией. Предварительно, речь идет о 96 танках, находящихся на хранении под открытым небом в той же самой Италии. Вся техника должна пройти ремонт на предприятиях все того же концерна Rheinmetall. Пока никаких подробностей по потенциальной сделке нет.

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Страны
Германия
Дания
Италия
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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