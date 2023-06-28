Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил заключение контракта с Нидерландами на поставку ВСУ ещё 14 танков Leopard 2A4

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Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине еще 14 танков Leopard 2A4, оплатят подготовку к отправке и все остальное Нидерланды. Соглашение уже подписано. Об этом говорится на сайте концерна.
Пресс-служба немецкого концерна сегодня, 27 июня, подтвердила получение от Нидерландов заказа на 14 танков Leopard 2A4 для украинской армии. Также в финансировании заказа участвует и Дания, об этом они договорились еще в апреле. Сделка заключена при участи правительства Германии. Стоимость контракта не называется, но уточняется, что сумма "трехзначная", хотя и небольшая.
- говорится в сообщении.
Первый танк из новой партии Киев должен получить в январе 2024-го, а всю партию в течение следующего года. Такие условия прописаны в контракте.
В начале июня в Амстердаме заявили, что намерены поставить ВСУ около ста танков Leopard 1, снятых с вооружения итальянской армии и выкупленных частной компанией. Предварительно, речь идет о 96 танках, находящихся на хранении под открытым небом в той же самой Италии. Вся техника должна пройти ремонт на предприятиях все того же концерна Rheinmetall. Пока никаких подробностей по потенциальной сделке нет.