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ТАСС

СМИ: Запад сможет поставить Украине только небольшое число танков Leopard

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Leopard 1A2
Leopard 1A2.
Источник изображения: Prime Portal

В частности, по оценкам Quotidiano Nazionale, от Германии Украина, вероятно, могла бы получить 19 танков Leopard 2, от Польши - 14, от Финляндии - 10, от Нидерландов - около 40

РИМ, 22 января. /ТАСС/. Страны Запада смогут поставить Украине гораздо меньше танков Leopard, чем запрашивает Киев. С такой оценкой в воскресенье выступила итальянская газета Quotidiano Nazionale.

По ее подсчетам, Украина к весне может получить от 33 до 73 единиц, в общей сложности к началу лета - 87, что "намного меньше, чем 300, запрашиваемых Украиной". Как пишет издание, могут быть добавлены еще около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 непосредственно от производителя, но их получат только в конце 2023 года - начале 2024 года. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью, которое было опубликовано 15 января в газете Bild am Sonntag, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева.

В частности, по оценкам Quotidiano Nazionale, от Германии Киев, вероятно, мог бы получить 19 танков Leopard 2, от Польши - 14, Финляндии - 10, а Нидерланды способны предоставить около 40 единиц. Издание допускает, что боевые машины такого типа могут направить также Дания и Португалия.

В пятницу на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Киеву. По ее результатам министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли никакого решения о поставке Украине немецких танков Leopard 2. Он также заметил, что сплоченной коалиции, заинтересованной в обязательных поставках Киеву этого вида бронетехники, не существует, но не исключил, что такое решение может быть принято в ближайшее время.

Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила в среду, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard 2 при условии, что США, в свою очередь, предоставят Украине танки Abrams. В последние дни давление на Берлин в вопросе передачи Киеву немецких танков значительно возросло. 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна решила передать Украине танковую роту (14 единиц). Затем о готовности предоставить Leopard сигнализировали и некоторые другие государства, в том числе Финляндия. 

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