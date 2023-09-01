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ЦАМТО

Германия изыскивает возможность поставки Украине 96 швейцарских ОБТ "Леопард-1A5"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 31 августа. Германия продолжает попытки преодолеть запрет на реэкспорт швейцарского правительства, касающийся поставки Украине устаревших танков "Леопард-1A5", имеющихся в наличии у компании Ruag SA.

Как сообщает Infodefensa.com, столкнувшись с вето Берна на то, чтобы нынешний владелец танков, швейцарская государственная компания Ruag SA, отправила их в Германию компании Rheinmetall для подготовки и реэкспорта на Украину, Берлин предлагает поставить их Греции (Швейцария не сможет этому помешать, поскольку Греция не находится в состоянии войны, и, таким образом, швейцарский нейтралитет не будет затронут), чтобы Афины, в свою очередь, отправили Киеву такое же количество "Леопард-1A5/GR" из наличия своих Вооруженных сил.

Таким образом, в греческом арсенале останется прежнее количество танков этого типа, в то время как на Украину будет поставлено 96 танков "Леопард-1A5", которые Ruag SA приобрела в 2016 году у немецкой Rheinmetall и находящихся на хранении в Италии.

Подобный план предлагается не впервые. Фактически Греция уже поставила Украине через Германию 40 боевых машин пехоты БМП-1А1, которая, в свою очередь, предоставила на замену бронемашины "Мардер-1A3". Кроме того, как сообщает Army Recognition, Афины могли бы поставить Киеву реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы PzH2000.

На данный момент Украина уже добилась обязательств со стороны Запада передать ей 135 основных боевых танков "Леопард-1A5", которые должны быть поставлены Германией при финансировании проекта совместно с Данией и Нидерландами, а также еще 30 "Леопард-1A5BE" (плюс 20 на запчасти), приобретенных у бельгийской компании OIP Land Systems.

Кроме того, западные союзники согласились поставить еще 85 основных боевых танков более современной модели "Леопард-2", а также 31 американский M1A1 "Абрамс" и 14 британских "Челленджер-2".

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Страны
Германия
Греция
Дания
Италия
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
PzH 2000
БМП-1
Компании
Rheinmetall
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