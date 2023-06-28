Армия США выбрала предложения General Dynamics и Rheinmetall в конкурсе на перспективную БМП

Как сообщили американские ресурсы, 26 июня 2023 года армия США объявила о выборе двух предложений - корпорации General Dynamics и германской группы Rheinmetall - для участия в cледующих этапах конкурса на перспективную боевую машину пехоты по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Также объявлено о присвоении будущей перспективной БМП официального обозначения XM30 Mechanized Infantry Combat Vehicle.

Концепт-демонстратор перспективной боевой машины пехоты по программе армии США Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), представленный возглавляемым американским отделением германской группы Rheinmetall (Rheinmetall North America) консорциумом Team Lynx на основе БМП KF41 Lynx, в экспозиции выставки-конференции Ассоциации армии США (AUSA-2022) в Вашингтоне, октябрь 2022 года (с) Danielle Callender / Rheinmetall

Напомним, что в июле 2021 года армия США отобрала пять предложений различных компаний и консорциумов для представления проектов их БМП по так называемому второму этапу (Phase 2 - Concept Design Phase) перезапущенной в апреле 2020 года программы OMFV. Эти пять предложений были представлены General Dynamics Land Systems (дивизион корпорации General Dynamics); Rheinmetall North America (американское отделение германской группы Rheinmetall) во главе консорциума, в который входят также корпорации Raytheon Technologies (RTX), Textron, L3Harris Technologies, Allison Transmission и Anduril Technologies; BAE Systems в партнерстве с израильской компанией Elbit Systems; Oshkosh Defense в партнерстве с южнокорейской группой Hanwha; а также небольшой компанией Point Blank Enterprises из Майами (видимо, чтобы чисто формально продемонстрировать допуск к крупным программам компаний "малого и среднего бизнеса").

Выбранным пяти участникам были тогда предоставлены контракты каждому на 26,6 млн долл на разработку проектов их машин, которые были представлены к 1 ноября 2022 года. Теперь по результатам их рассмотрения для следующих этапов OMFV выбраны предложения General Dynamics Land Systems и консорциума Rheinmetall North America. Трое участников - BAE Systems, Oshkosh Defense и предсказуемо Point Blank Enterprises - остались за бортом тендера. Ранее предполагалось, что по итогам второго этапа для дальнейшего конкурса будут выбраны три предложения, но по финансовым соображениям армия США приняла решение продолжжить программу только с двумя.

Выбранные "команды" General Dynamics Land Systems и Rheinmetall North America примут участие в третьем и четвертом этапах программы OMFV. Третий этап (Phase3 - Detailed Design Phase) предусматривает разработку обеими участниками подробных технических проектов своих машин и должен быть завершен к первому кварталу 2025 финансового года (то есть к 1 октября 2024 года), после чего начнется четвертый этап (Phase 4 - Competitive Prototyping Phase), на котором каждый участник к 1 июля 2025 года представит по семь опытных образцов (с опционом еще на четыре) своих машин, по два бронекорпуса, а также отдельные броневые конструкции, подробную цифровую документацию, и т.д., и затем опытные образцы пройдут обширную программу полигонных испытаний в течении года. Общий объем расходов на третий и четвертый этапы запланирован в объеме 1,6 млрд долл.

Предполагается, что армия США завершит сравнительные полигонные испытания этих прототипов к июлю 2026 года и выберет одного победителя в январе 2027 года. Выбранный тип БМП должен быть запущен в предсерийное производство (LRIP) в четвертом квартале 2027 финансового года, и к сентябрю 2028 года должен быть поставлен первый батальонный комплект OMFV (ХМ30). Полносерийное производство должно быть начато во втором квартале 2030 финансового года.

Представленный General Dynamics Land Systems проект БМП выполнен на основе проекта Griffin IV, являющегося дальнейшим развитием предлагавшейся на первый "заход" по программе OMFV перспективной гусеничной платформы Griffin III. General Dynamics Land Systems на этой же основе такжн рекламировался "концепт" безэкипажной боевой платформы Katalyst Next Generation Electronic Architecture (NGEA). Предложение по OMFV на этой базе имеет массивный боевой модуль (необитаемый/опционально обитаемый) с 50-мм пушкой ХМ913. Партнерами General Dynamics Land Systems по данному предложению выступают General Dynamics Mission Systems, GM Defense, Applied Intuition и AeroVironment.

В свою очередь, группа Rheinmetall специально под тендер OMFV в 2020 году сформировала специальную американскую компанию American Rheinmetall Vehicles, возглавляющую консорциум Team Lynx, членами которого являются, как уже было сказано, также Raytheon Technologies (RTX), Textron, L3Harris Technologies, Allison Transmission и Anduril Technologies. Консорциум предлагает на тендер OMFV вариант уже получившей широкую известной новой БМП Rheinmetall KF41 Lynx. Концепт соответствующего варианта БМП KF41 Lynx (Lynx OMFV Digital Design Concept) демонстрировался с боевым модулем Rheinmetall LANCE 5030 все с той же 50-мм пушкой ХМ913.

Ставшие аутсайдерами программы BAE Systems в партнерстве с израильской компанией Elbit Systems представляла на тендер OMFV платформу в виде глубокой модернизации БМП М2 Bradley на основе измененного корпуса и модернизированного шасси, используемого сейчас на гусеничном бронетранспортере AMPV (этот проект ранее был известен как Bradley Next Generation); Oshkosh Defense в партнерстве с южнокорейской группой Hanwha, выступала c платформой на основе БМП AS21 Redback, предлагаемой Hanwha на австралийский тендер (сама AS21 является модифицированным вариантом южнокорейской БМП К21); Point Blank Enterprises предлагала концепт платформы LIBERTY, видимо, основывающийся одном из израильских проектов на конкурс на перспективную израильскую гусеничную бронированную машину по программе Carmel.

Программа OMFV представляет собой очередную, уже третью по счету программную попытку армии США по замене БМП семейства M2 Bradley - после программ Future Combat Systems (закрытой в 2009 году) и Ground Combat Vehicle (закрытой в 2014 году). Новая программа перспективной БМП была начата в июне 2018 года как Next Generation Combat Vehicle (NGCV), но в октябре 2018 года была переменована в Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), представляя собой весьма амбициозный проект создания перспективной "средней" гусеничной БМП, способной действовать как в обычном, так и в безэкипажном вариантах, и призванной на поле боя взимодействовать с семейством наземных боевых безэкипажных платформ Robotic Combat Vehicles (RCV) - "легкой", "средней" и "тяжелой" (последней должна быть та же БМП в безэкипажном варианте). При этом первоначально начало серийного производства новой БМП по программе OMFV было запланировано на 2026 финансовый год.

Однако первый заход по программе OMFV закончился неудачей в начале 2020 года, столкнувшись со скеписом промышленности, считавшей в целом требования армии США к перспективной БМП чрезмерно завышенными и нереалистичными, в том числе с точки зрения сроков и затрат. При этом от претендентов требовалось представить уже готовые образцы, разработанные и изготовленные за собственный счет. В результате к концу 2019 года на этап сравнительных испытаний по первой редакции (апреля 2019 года) программы OMFV было представлено только одно предложение - перспективной гусеничной платформы Griffin III от General Dynamics Land Systems, которое при этом все равно не отвечало требованиям программы по массе и защищенности. Совместное предложение корпорации Raytheon и германской группы Rheinmetall разработанной последней платформы новой БМП KF41 Lynx были дисквалифировано армией США формально ввиду несвоевременного предоставления доработанного образца для испытаний на Абердинском полигоне (что с самого начало вызвало подозрения в ангажированности тендера), а корпорация BAE Systems (с платформой CV90 Mk IV) и южнокорейская группа Hanwha (c платформой AS21 Ridgeback) сами отказались от участия в конкурсе.

В итоге программа OMFV оказалась в неопределенности и была перезапущена с пересмотром американской армией требований к перспективной боевой платформе, а также стратегии и графика закупок. Документ с предварительным новым запросом предложений со значительно измененными требованиями по программе OMFV был опубликован армией США в апреле 2020 года, при этом подчеркивалось, что "никакие требования из первого запроса предложений не остаются в силе".

Опубликованные в апреле 2020 года новые требования по OMFV значительно изменили ранжирование приоритетов боевых характеристик перспективной БМП, выдвигая на первую позицию живучесть, и фактически оставляя в стороне требование аэротранспортабельности. В новом списке требований живучесть стояла на первом месте, а подвижность - на втором. Фактически это стало сигналом к значительному увеличению массы для новой БМП. Также были сформулированы более реалистичные требования к промышленности как по срокам, так и по технологиям.

Согласно реализуемым сейчас требованиям, машина OMFV (ХМ30) должна быть оснащена необитаемым (но при этом опционально/резервно обитаемым) боевым модулем с 50-мм перспективной автоматической пушкой ХМ913 и ПТУР, и должна иметь в обитаемом исполнении экипаж из двух человек, размещенный в корпусе, и десант из шести человек. Машина должна быть оснащена комплексом активной защиты. Дополнительные выдвинутые в 2022 году требования предписывают также применение гибридного электропривода.

Распространенные в материалах на выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2021 в октябре 2021 года проектные изображения предлагаемой General Dynamics Land Systems перспективной боевой машины пехоты на конкурс армии США по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) (с) General Dynamics (via twitter.com/ronkainen )