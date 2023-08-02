БМП М2 «Брэдли»: третий вариант преемника.

Армия США в конце июня 2023 года объявила, что из пяти команд, которым предложили представить подробные варианты замены тысяч американских БМП М2 «Брэдли» (Bradley) 40-летней давности, прошли отбор две. Как известно, «Брэдли» в настоящее время подвергаются жестокому боевому крещению на российских минных полях в ходе контрнаступления ВСУ.

За последние 20 лет это четвертая попытка Сухопутных войск США закупить замену «Брэдли». Самая последняя, опционально пилотируемая боевая машина (OMFV), была прекращена внезапно и драматично в 2020 году. Для текущей итерации соревнований OMFV в конечном итоге была переименована в боевую машину механизированной пехоты (Mechanized Infantry Combat Vehicle) XM30 – возврат к аббревиатуре 1960-х годов.

Планируется, что XM30 получит гораздо большую 50 мм автоматическую пушку, меньший экипаж из двух человек, гибридно-электрический двигатель, обеспечивающий бесшумную работу на холостом ходу, а также системы уменьшения сигнатур и активной защиты для повышения живучести.

Министерство обороны США намерено потратить еще 1,6 млрд. долл. в течение следующих трех лет на то, чтобы конкурирующие команды, General Dynamics Land Systems (GDLS) и American Rheinmetall (дочерняя компания немецкого концерна), разработали цифровой дизайн и, начиная с 2025 года, физически собрали от семи до 11 прототипов машин, которые будут участвовать в испытаниях. В 2027 году Сухопутные войска США выберут победителя и начнут закупки, а поставки первых боевых единицы начнутся в 2029 году. Ожидается, что расходы на закупку неуказанного количества XM30 составят 45 млрд. долл. США.

Как отмечают источники, по иронии судьбы, финалистами конкурса стали те же две последние команды из третьей итерации, вероятно, использовавшие те же базовые конструкции. Однако на этот раз концепция армии существенно изменилась в пользу машины меньшего размера, перевозящей меньший экипажа и десант, чтобы контролировать вес и при этом достигать более высокой плотности брони. Также, по-видимому, меньше внимания уделяется беспилотным операциям — по крайней мере, в их начальной конфигурации.

Итак, замечают эксперты, если это соревнование наконец завершится, результатом станут машины, отличные от тех, что представлялись в 2020 году.

Одиссея замены БМП М2 «Брэдли»

Считается, что БМП М2 «Брэдли» – это класс боевой техники, объединяющий в бою некоторые показатели огневой мощи танка и транспортные возможности БТР. В результате, «Брэдли» перевозит пехоту и выступает в качестве платформы для противотанковых ракет и скорострельной 25 мм автоматической пушки «Бушмастер», являющейся летальной для личного состава и легкой бронетехники противника.

Пуск ПТУР с борта «Брэдли»

Нынешний вес M2 «Брэдли» составляет 30 тонн – вдвое больше, чем у её советского аналога БМП-2, – что обеспечивает более прочную броню против тяжелых пулеметов, артиллерийских осколков и автоматических пушек.

Хотя боевая машина «Брэдли» была весьма успешной в войне 1991 года в Персидском заливе, Пентагон после окончания «холодной войны» считал, что интенсивные бронетанковые сражения остались в прошлом, и хотел создать гораздо более легкое семейство машин. Предусматривалось, что эта техника, известная, как боевая система будущего (FCS), для снижения потепрь станет полагаться на сетевые средства связи и датчики.

Чрезмерно амбициозную программу FCS отменили в 2009 году, затратив на нее 18 млрд. долл. К тому времени боевой опыт в Ираке убедил армию, что тяжелая бронетехника на самом деле все еще очень полезна для поддержания жизни солдат. Второй вариант замены БМП М2 «Брэдли» — наземная боевая машина (GCV) — качнула маятник в сторону дополнительной защищенности, что сделало ее непрактично избыточной по массе и привело к отмене проекта в 2014 году.

Предполагалось, что третья попытка, NGCV, или OMFV, будет более сбалансированной. Но армия потребовала чрезвычайно быстрых сроков разработки с негибкими требованиями, отпугивая интерес промышленности. В конце концов, армия отвернулась от двух финалистов, Griffin III от General Dynamics и Lynx KF41 от Rheinmetall, дисквалифицировав последнего из-за задержек с получением разрешения на транспортировку прототипа для оценки и отвергнув первого из-за того, что он был слишком большим и тяжелым.

Конкурс возобновлен в 2020 году с намерением предложить промышленности более гибкий и неторопливый подход. В 2021 году пять команд — Rheinmetall, GDLS, Oshkosh и южнокорейская Hanwha, BAE Systems и Point Blank Enterprise (наиболее известная по бронежилетам) — получили 300 млн. долл. на разработку предложений. Oshkosh и Hanwha совместно разработали концепцию на основе последней БМП K-21, а BAE Systems предложила эволюцию гусеничного внедорожника AMPV на базе «Брэдли».

В моде большие пушки

Сообщается, что вариант XM30 сохранит гусеницы для передвижения по пересеченной местности и станет тяжелее БМП М2 «Брэдли» из-за повышения уровня защиты. Однако вес и габариты машины, по-прежнему, должны позволять перевозить две БМП в одном военно-транспортном самолете C-17. С этой целью армия остановилась на конструкции, позволяющей вести в бой всего шесть солдат, с экипажем, сокращенным с трех до двух человек благодаря автоматизации: командир/водитель и наводчик башни с дистанционным управлением.

В настоящее время механизированные взводы армии США представляют собой три отделения по девять пехотинцев, неуклюже распределенных между четырьмя БМП М2 «Брэдли» вместимостью по семь пехотинцев в каждом. На вопрос, не рискуют ли отделения из 6 человек оказаться слишком малочисленными, британский эксперт по бронетехнике Николас Драммонд заметил, что ожидаются взводы с 6 БМП. Действуя парами, они смогут перевозить три спешенных отделения по 12 пехотинцев. Он добавил также, что требование к C-17 «предполагает максимальный боевой вес машины в 42,4 тонны».

Отмечается, что XM30 дебютирует с возможностью автономного перемещения между путевыми точками на карте. Вместе с тем, появление боеспособности без экипажа ожидается позже – если вообще когда-либо появится. Программное обеспечение для транспортных средств, предназначенное для бесперебойного взаимодействия с дружественными источниками, начнет разрабатываться отдельно от самой машины в 2024-2025 годах.

50 мм автоматическая пушка XM913

Основным оружием XM30 станет автоматическая пушка XM913 калибра 50 мм (2 дюйма) с автоматической загрузкой снарядов и скорострельностью 200 выстрелов в минуту. Это в два раза больше нынешней 25 мм пушки М2 «Брэдли», но каждый снаряд во много раз больше по весу и объему.

Эффективная дальность поражения бронированных целей с помощью XM913 составляет 2,5 мили (4 км), а более мягких – до 4,3 мили (около 7 км), при этом эффективность каждого выстрела гораздо выше. В дополнение к бронебойным подкалиберным снарядам пушка XM1203 может использовать против пехоты разрывные снаряды XM1204. Последние могут программироваться либо на подрыв в воздухе, чтобы сбивать беспилотники и угрожать пехоте в траншеях, либо – после пробития стены сооружения.

Как и «Брэдли», XM30 также сохранит пулемет и ПТУР для борьбы с тяжелыми танками и, возможно, низколетящими вертолетами на большой дистанции.

Бесшумность и защищенность

Другое знаковое изменение в проекте XM30 связано с использованием гибридного электродвигателя, который позволит машине работать на холостом ходу без шума и расхода топлива и, предположительно, поддерживать более энергоемкие системы.

Хотя цели МО США по сокращению выбросов могут повлиять на спрос на гибридные силовые установки, они также имеют потенциальные эксплуатационные преимущества в топливной логистике и акустической скрытности. Это согласуется с более широким акцентом армии на «уменьшение заметности» XM30. Это, вероятно, подразумевает использование покрытий, материалов брони, тепловентиляционных труб или систем камуфляжа для уменьшения или искажения тепловой/инфракрасной заметности боевой машины. Как отмечают западные специалисты, со ссылкой на украинские источники, подобные меры, применяемые на российских танках, доказали свою боевую эффективность. Кроме того, возможен поиск средств для уменьшения радиолокационных и электромагнитных сигнатур.

Испытания БМП М2 «Брэдли» с ’усовершенствованной ходовой частью’ с регулируемым дорожным просветом. Армейский полигон Юма январь 2020 года.

Для защиты после обнаружения в XM30 предусматривается встроить систему активной защиты, которая обнаруживает приближающиеся снаряды с помощью РЛС и автоматически поражает их до того, как они достигнут машины. Дополнительно для скрытия машины от операторов противотанковых средств и лазерных целеуказателей проектируется использование многоспектральных дымовых гранат.

Помимо того, возможно добавление броня с аппликацией, «обеспечивающая основной уровень защиты боевого танка». Другими словами, в полевых условиях XM30 можно будет оснащать дополнительной тяжелой броней или элементами активной брони для повышения выживаемости в условиях повышенного риска, не утяжеляя ее во время тренировок, транзита или операций низкой интенсивности.

Модель XM30 также может оборудоваться устройством для хранения, запуска и перезарядки небольших беспилотных летательных аппаратов, которые оказались чрезвычайно полезными на Украине для обнаруживая противника, скрытого в укрытиях.

Заглядывая в будущее, армия США хочет, чтобы XM30 поддерживал модульные пакеты миссий и сохранял место для установки дополнительных систем в течение 40-50 лет службы. Касательно предыдущих БТР M113 и БМП М2 «Брэдли», высока вероятность создания «экосистемы» специализированных вариантов на базе XM30, которая будет включать разведывательные, противотанковые, противовоздушные, инженерные, машины восстановления, медицинской эвакуации и боевого управления.

Вариант XM30 также предназначен для экспорта, увеличивая пользовательскую базу и тем самым улучшая эффект масштабирования. Кроме того, армия США рассматривает возможность использования технологии прогнозируемого технического обслуживания с помощью искусственного интеллекта для снижения эксплуатационных расходов.

Продолжение следует …

По материалам ресурсаpopularmechanics.com