Предложения на новый конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США

Как сообщило американское издание "Defense News", 16 апреля 2021 года истек срок подачи заявок на перезапущенный конкурс армии США на перспективную боевую машину пехоты по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), предназначенную для замены состоящей сейчас на вооружении американской БМП М2 Bradley. Предыдущий этап тендера по программе был отменен в начале 2020 года, поскольку на него была представлена только одна машина (платформа Griffin III разработки корпорации General Dynamics). Теперь, как сообщается, известно, что поступило пять заявок от различных компаний.

Неофициальная колоризация обнародованного корпорацией BAE Systems первого рендерного изображения нового предложения на возобновленный конкурс армии США на перспективную боевую машину пехоты по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) в виде, предположительно, глубокой модернизации БМП М2 Bradley на основе проекта Bradley Next Generation. На представленном рендере машина, видимо, оснашена боевым модулем Elbit Systems UT30 Mk 2 (с) неофициальная колоризация рендера BAE Systems

Напомним, что программа OMFV представляет собой очередную, уже третью по счету программную попытку армии США по замене БМП семейства M2 Bradley - после программ Future Combat Systems (закрытой в 2009 году) и Ground Combat Vehicle (закрытой в 2014 году). Новая программа перспективной БМП была начата в июне 2018 года как Next Generation Combat Vehicle (NGCV), но в октябре 2018 года была переменована в Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), представляя собой весьма амбициозный проект создания перспективной "средней" гусеничной БМП, способной действовать как в обычном, так и в безэкипажном вариантах, и которая должна на поле боя взимодействовать с семейством наземных боевых безэкипажных платформ Robotic Combat Vehicles (RCV) - "легкой", "средней" и "тяжелой" (последней должна быть та же БМП в безэкипажном варианте). При этом первоначально начало серийного производства новой БМП по программе OMFV было запланировано на 2026 финансовый год.

Однако первый заход по программе OMFV закончился фактически неудачей в начале 2020 года, столкнувшись со скеписом промышленности, считавшей в целом требования армии США к перспективной БМП чрезмерно завышенными и нереалистичными, в том числе с точки зрения сроков и затрат. При этом от претендентов требовалось представить уже готовые образцы, разработанные и изготовленные за собственный счет. В результате к концу 2019 года на этап сравнительных испытаний по первой редакции (апреля 2019 года) программы OMFV было представлено только одно предложение - перспективной гусеничной платформы Griffin III от General Dynamics Land Systems, которое при этом все равно не отвечало требованиям программы по массе и защищенности. Совместное предложение корпорации Raytheon и германской группы Rheinmetall разработанной последней платформы новой БМП KF41 Lynx были дисквалифировано армией США формально ввиду несвоевременного предоставления доработанного образца для испытаний на Абердинском полигоне (что с самого начало вызвало подозрения в ангажированности тендера), а корпорация BAE Systems (с платформой CV90 Mk IV) и южнокорейская группа Hanwha (c платформой AS21 Ridgeback) сами отказались от участия в конкурсе.

В итоге программа OMFV оказалась в неопределенности и была перезапущена с пересмотром американской армией требований к перспективной боевой платформе, а также стратегии и графика закупок. Документ с предварительным новым запросом предложений со значительно измененными требованиями по программе OMFV был опубликован армией США в апреле 2020 года, при этом почеркивалось, что "никакие требования из первого запроса предложений не остаются в силе".

Опубликованные в апреле 2020 года новые требования по OMFV значительно изменили ранжирование приоритетов боевых характеристик перспективной БМП, выдвигая на первую позицию живучесть, и фактически оставляя в стороне требование аэротранспортабельности. В новом списке требований живучесть стоит на первом месте, а подвижность - на втором. Фактически это стало сигналом к значительному увеличению массы для новой БМП. Также были сформулированы более реалистичные требования к промышленности как по срокам, так и по технологиям.

Сообщается, что теперь предложения на перезапущенный тендер по программе OМFV подали пять компаний или групп компаний:

- General Dynamics Land Systems (дивизион корпорации General Dynamics), которая, видимо, представит ту же платформу Griffin III с двухместной башней с 50-мм автоматической пушкой (демонстратор этой машины был впервые показан на выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2018 осенью 2018 года).

- BAE Systems в партнерстве с израильской компанией Elbit Systems, представляющая теперь платформу, предположительно, в виде глубокой модернизации БМП М2 Bradley на основе измененного корпуса и модернизированного шасси, используемого сейчас на гусеничном бронетранспортере AMPV (этот проект всплывает уже несколько лет и ранее был известен как Bradley Next Generation, впервые представлялся на выставке-конференции AUSA-2016), на представленном рендере машина, видимо, оснащена боевым модулем Elbit Systems UT30 Mk 2 с 30-мм пушкой.

- Rheinmetall North America (американское подразделение германского концерна Rheinmetall) во главе консорциума, в который входят также корпорации Raytheon Technologies, Textron и L3Harris, с платформой на основе БМП Rheinmetall KF41 Lynx.

- Oshkosh Defense в партнерстве с южнокорейской группой Hanwha, c платформой на основе БМП AS21 Redback, предлагаемой сейчас Hanwha на австралийский тендер (сама AS21 является модифицированным вариантом южнокорейской БМП К21).

- небольшая компания Mettle Ops из Мичигана с концепцией БМП своего проекта с гибридным приводом, которую компания собирается продвигать в парнерстве с неназывемыми подрядчиками (намекается на участие неких автопроизводителей).

Всего на НИОКР по программе OMFV с 2022 по 2026 годы планируется выделить 4,6 млрд долл. Обновленный график программы прдусматривает начало армией США в октябре 2021 года первого этапа тендера по программе, с подачей заинтересованными компаниями предложений и отбором военными до пяти проектов из предложений, которые будут профинансированы в качестве "первоначальных цифровых проектов" (конечный срок представления этих предложений и истек 16 апреля 2021 года). При этом армия на данном этапе не требует никаких прототипов до присуждения контракта, а только представления "системых моделей", в том числе предварительных суррогатных платформ, которые должны быть только низкоуровневым макетом (например, цифровым, деревянным) и т. д. Армия затем оценит эти проекты в компьютерных моделях и симуляциях.

В апреле 2023 года армия США отберет трех конкурентов, которые получат государственное финансирование для доработки своих конструкций и постройки реальных рабочих прототипов к июлю 2025 года.

Армия проведет сравнительные полигонные испытания этих прототипов в течении года до середины 2026 года и выберет одного победителя в январе 2027 года. Выбранный тип БМП должен быть запущен в предсерийное производство (LRIP) позднее в том же 2027 году, и к сентябрю 2028 года должен быть поставлен первый батальонный комплект OMFV. Полносерийное производство должно быть начато в третьем квартале 2029 финансового года.

Демонстратор перспективной боевой машины пехоты на платформе General Dynamics Griffin III с двухместной башней с 50-мм автоматической пушкой в экспозиции выставки-конференции Ассоциации армии США AUSA-2018. Вашингтон, октябрь 2018 года (c) Nicholas Drummond

Предлагаемая [i]на возобновленный конкурс армии США на перспективную боевую машину пехоты по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) концепция перспективной БМП небольшой американской компании Mettle Ops (с) Mettle Ops[/i]

Обновленный график реализации программы перспективной боевой машины пехоты Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) (с) армия США