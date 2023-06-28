СМИ: износ орудий на Украине вызывает в США споры о поставках кассетных боеприпасов

Вопрос поставок Украине улучшенных стандартных боеприпасов двойного назначения поднимается законодателями, которые считают, что Вашингтон мог бы оказывать Киеву помощь быстрее и в больших объемах, пишет Foreign Policy

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Сторонники поставок Киеву кассетных боеприпасов в США считают, что американская администрация должна принять решение об их отправке, поскольку все больше западной артиллерии на Украине выходит из строя, а запасы боеприпасов подходят к концу. Об этом в понедельник сообщил журнал Foreign Policy.

Отмечается, что вопрос поставок Киеву улучшенных стандартных боеприпасов двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM) поднимается в Вашингтоне законодателями, которые считают, что США могли бы оказывать Украине помощь быстрее и в больших объемах. И хотя США уже выделили более $40 млрд на военную помощь Вооруженным силам Украины, сторонники представления им кассетных боеприпасов указывают на износ поставляемых Западом артиллерийских орудий и истощение запасов снарядов. Все это повышает актуальность поставок кассетных боеприпасов, считают они, поскольку сможет решить проблему нехватки артиллерии.

В свою очередь Дэн Райс, ранее занимавший должность спецпомощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил журналу, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать гораздо меньшее их количество из-за того, что они медленнее расходуются.

22 июня заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций". Однако 23 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что правительство США не принимало решения о том, поставлять их или нет.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и др.). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.