Эрдоган и Столтенберг обсудили последние события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

Президент Турции и генсек НАТО заявили, что "спад напряженности в России предотвратил необратимые гуманитарные катастрофы на украинской арене"

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом развитие ситуации в России в свете действий ЧВК "Вагнер".

"В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Было заявлено, что спад напряженности в России предотвратил необратимые гуманитарные катастрофы на украинской арене", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, стороны обсудили вопрос вступления Швеции в НАТО. "Было заявлено, что Турция продолжает положительно относиться к членству Швеции, но законодательные изменения не имеют смысла, пока сторонники [запрещенной Анкарой] Рабочей партии Курдистана свободно организуют акции в этой стране", - добавили в канцелярии.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны такую информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу, президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что уголовное дело в отношении Пригожина, а также участников мятежа с учетом их фронтовых заслуг будет прекращено. Сам же основатель ЧВК "уйдет в Белоруссию".