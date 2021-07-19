FOLHA S.PAULO (Бразилия): Байден подтверждает вывод войск США из Афганистана, а Россия и Китай заполняют оставленный ими вакуум

Автор бразильской газеты ставит вопрос: кто же будет доминирующей силой в Афганистане после ухода американцев. Он перечисляет самых сильных претендентов, все из которых являются соседями Афганистана. Россия, Китай, Турция, даже близкий в языковом поле части населения Афганистана Иран — все это местные державы. И это внушает надежду на договоренность.

Опасаясь усиления нестабильности и риска широкомасштабной гражданской войны в Афганистане, Россия и Китай работают над заполнением вакуума, образовавшегося в результате ухода США из этой южноазиатской страны.

Региональные державы Турция и Иран также стремятся укрепить свое влияние. В минувший четверг президент США Джо Байден объявил о "завершении миссии" в Афганистане 31 августа, на десять дней раньше, чем планировалось ранее.

На прошлой неделе, после 20 лет использования этого бывшего советского объекта, американские войска покинули аэродром Баграм, главную авиабазу страны.

Соединенные Штаты вторглись в Афганистан в 2001 году, чтобы свергнуть фундаменталистскую группировку "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России, прим. ред.), которая управляла большей частью страны с 1996 года, а заодно дала убежище и террористическую организации "Аль-Каида" (запрещена в России, прим. ред.), на которую США возлагают ответственность за "самолетные" теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

После решения президента Джо Байдена прекратить военное присутствие США в стране движение "Талибан"*, которое никогда не переставало существовать и набирало силу, оказалось близко к тому, чтобы вернуть себе власть. Это может быть сделано силой, а может произойти и мирно, по соглашениям, поскольку между этим движением и Западом много месяцев шли переговоры, целью которых было подготовить вывод из Афганистана западных войск.

По данным афганского правительства, 15 из 34 региональных столиц страны находятся под угрозой захвата. Бои вокруг одного из них, Мазари-Шарифа, заставила Москву вновь вмешаться в афганскую игру. Это произошло через 32 года после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году - перед этим Советский Союз оккупировал страну в течение почти десяти лет.

На выходных силам афганской правительственной армии пришлось отступить от атак талибов к границе с Таджикистаном, соседней страной и главным союзником Владимира Путина в Центральной Азии. Около тысячи солдат несколько раз заходили на территорию Таджикистана, а потом покидали ее, чтобы сражаться с талибами.

В эту среду Москва прояснила свою позицию. "Если Таджикистан подвергнется нападению, мы выполним взятые на себя обязательства", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. В данном случае под обязательством имеется в виду территориальная защита союзника по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), евразийского образования, возглавляемого Кремлем.

В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Сергей Лавров подтвердил, что Россия, как ожидается, активизирует базу на афгано-таджикской границе, чтобы обеспечить безопасность союзников. В бывшей советской республике Таджикистан у Москвы имеется 6000 солдат.

Есть два фактора, которые повлияли на это решение Лаврова.

Во-первых, Москва может выступить как стабилизирующая сила в регионе, плюс нельзя упустить шанс обвинить в возникшей неразберихе США и НАТО - противников Москвы, войска которых покидают Афганистан.

Во-вторых, Москве реально необходимо видеть Таджикистан стабильным. Ведь он является жизненно важным рубежным государством на шахматной доске Центральной Азии. Такой союзник является важной защитой для Москвы от радикальных исламистских элементов. К тому же он находится между Россией и Китаем, обеспечивая России "стратегическую глубину", полезную в отношениях с таким большим соседом.

Также в четверг Великобритания завершила вывод войск из Афганистана, где за 20 лет военного присутствия потеряла 457 солдат. Это меньше, чем у США (2300 солдат-американцев плюс 4000 наемников из американских частных военных компаний - ЧВК). Общие людские потери от американской оккупации достигают в общей сложности 160 000 человек, согласно данным Университета Брауна, США.

Актуальностью отмечено выступление Ника Картера, начальника генштаба вооруженных сил Великобритании, который указал на очевидный риск гражданской войны. По его словам, "силы безопасности могут расколоться по этническому и племенному признаку", как это произошло в конфликте после вывода советских войск, который привел к усилению талибов.

Это соображение звучит суровым приговором политике США, которые вложили миллионы в обучение и оснащение афганских вооруженных сил. У правительственной армии там есть даже бразильские штурмовики Super Tucano, подаренные американцами.

США вооружали афганскую армию из страха перед возвращением средневековых методов угнетения женщин и меньшинств, которыми был отмечен режим талибов*, свергнутый в 2001 году, но не сдававшийся все эти годы.

Помимо России, мобилизуются и другие державы, имеющие интересы в регионе. В четверг Китай заявил, что афганский кризис - это проблема, которая заслуживает его внимания вместе с Пакистаном, соседом, который помогал организовывать талибов* в 1990-х годах, потому что он увидел в них возможность получить в лице этого движения союзника на западных границах Индии.

"Китай и Пакистан должны вместе защищать региональный мир. Проблемы в Афганистане - это практические проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Китай, как и Пакистан, стремится поддержать афганские стороны в поиске решения посредством диалога", - сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

После ухода Америки афганский кризис беспокоит Китай как фактор нестабильности в регионе, где Пекин расширяет свое экономическое влияние посредством инициативы "Один пояс, один путь".

Пакистан является клиентом Пекина, заменив Вашингтон в качестве основного поставщика оружия исламистам в регионе. Пакистан старается интегрировать Афганистан, чтобы создать экономический коридор с выходом на Индийский океан. США, с другой стороны, сближаются с Индией, у которой серьезные тяжбы с китайцами, фактически дошедшие до вооруженного противостояния на границе в 2020 году.

Талибан* сопротивляется китайцам, которые уже разработали планы по включению Афганистана в сферу своего влияния, даже пообещав построить современную автомагистраль, соединяющую Кабул с Пешаваром, столицей пакистанской "зоны племен", где популярны взгляды исламских фундаменталистов.

На страну смотрят не только великие державы. Турция, в соответствии с экспансионистской политикой Реджепа Тайипа Эрдогана (президент Турции), ведет переговоры о том, чтобы взять на себя ответственность за безопасность в аэропорту Кабула. Турецкие компании уже гордятся сильным присутствием в Афганистане.

Не дремлет и Иран, который говорит почти на одном языке со второй основной афганской этнической группой, а именно таджиками. Он сохраняет сильное влияние в этом сообществе, доминирующем в северо-западном регионе страны.

* террористическая организация, запрещена в России

Игорь Гелов (Igor Gielow)