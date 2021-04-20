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Svenska Dagbladet (Швеция): Путин играет с огнем на Украине

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Украинский военный на линии разграничения между ДНР и Украиной
Украинский военный на линии разграничения между ДНР и Украиной.
Источник изображения: © AP Photo,

Владимир Путин сейчас очень многим рискует, оказывая на Украину военное давление. Он буквально играет с огнем, рассуждает автор SvD. Но его можно понять: для России украинское членство в НАТО стало бы настоящей катастрофой. А Зеленский делает все, чтобы побудить западных партнеров к сближению.

Активность российских военных у восточной границы Украины вызвала бурные политические дискуссии в США и Европе. Украина сейчас усиленно просится в оборонный альянс НАТО. А для Владимира Путина это стало бы кошмаром

На фоне украинского кризиса перемещения российских войск на западе и юге страны в направлении Черного моря создали взрывоопасную ситуацию. Кремль обвинил Украину в том, что та провоцирует насилие, и заявил, что ему, возможно, потребуется защищать русскоговорящее население.

По данным Украины, Россия стянула примерно 85 тысяч солдат к границе. Кроме того, она отправила несколько военных кораблей к Черному морю. Эту мобилизацию можно трактовать как демонстрацию силы. Россия показывает, на что способны ее военные, и предостерегает Запад, чтобы тот не вмешивался.

Есть риск, что напряженность усугубится еще больше. Европейское военное командование подняло уровень боеготовности до высочайшего: "потенциально неизбежный кризис".

В программе американского телеканала NBC под названием "Встреча с прессой" (Meet the press) госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) заявил, что его тревожит развитие событий на востоке Украины.

"Меня очень беспокоит, как Россия ведет себя у украинских границ, поэтому мы поддерживаем тесный контакт с нашими союзниками и партнерами в Европе, которые разделяют нашу тревогу".

По словам Блинкена, у происходящего "будут последствия", и Россия поплатится, если проявит неуважение или агрессию в адрес Украины.

Трудно сказать, почему Владимир Путин решил надавить на Украину прямо сейчас, но есть несколько вероятных объяснений.

Отношения с США и Европой, которые много лет критиковали Россию и проводили против нее санкционную политику, рекордно плохие.

Президент США Джо Байден назвал российского президента убийцей. Своими действиями против Украины Путин испытывает администрацию Байдена.

Строительство "Северного потока" застопорилось у немецкого побережья. США хотят остановить газопровод раз и навсегда. Украинский кризис проверяет на прочность сплоченность США и Европы.

В марте была годовщина аннексии Крыма, случившейся в 2014 году. Это подходящий для Путина момент обозначить, что Россия оттуда никуда не уйдет, и прекращать поддержку сепаратистам в Донбассе, равно как и Лукашенко в Белоруссии, не собирается.

В сентябре в России должны состояться парламентские выборы. Дела у партии Путина идут плохо. Внешнеполитический кризис - испытанный способ отвлечь внимание и сплотить нацию перед лицом внешнего врага.

Перед США, Европой и НАТО сейчас стоит вопрос, как реагировать на российскую угрозу Украине.

Можно задействовать военных в близлежащих районах. Весной проходят учения Defender Europe 2021 под предводительством США, в них участвуют 28 тысяч военных из 16 стран, включая Украину. Часть маневров пройдет на Черном море. Еще раньше были запланированы и другие учения стран НАТО при участии Украины. На прошлой неделе в расписание добавили еще одно мероприятие.

На политическом фронте канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по видеосвязи поговорили с Путиным и потребовали отозвать войска. Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с американским президентом Джо Байденом, канадским премьером Джастином Трюдо и британским премьером Борисом Джонсоном, а также встретился с турецким президентом Эрдоганом. Все они выразили ему поддержку.

Во время беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский настаивал, чтобы альянс ускорил процесс принятия Украины в НАТО. "В отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальный вопрос - возможность получения плана действий по членству в альянсе", - говорится в заявлении администрации президента.

В июне 2020 года НАТО решила впустить Украину в круг своих ближайших партнеров, куда также входят Швеция и Финляндия. Тогда НАТО подчеркнула, что это не следует воспринимать как предварительное одобрение членства.

В обычной ситуации до членства в Альянсе Украине было бы еще очень далеко. Официальная позиция НАТО такова, что Украина сначала должна добиться хорошего прогресса в проведении демократических реформ и побороть коррупцию.

Но если США и НАТО все же решат отчасти пойти Украине навстречу и откроют ей дверь в альянс, это будет сильный удар для Владимира Путина. С российской точки зрения украинское членство в НАТО - настоящая катастрофа. На неделе госсекретарь Блинкен и министр обороны Ллойд Остин (Lloyd Austin) приедут в Европу, чтобы побеседовать с лидерами НАТО и ЕС.

Владимир Путин сейчас очень многим рискует, оказывая на Украину военное давление. Если он использует нынешнюю ситуацию, чтобы оправдать вторжение российских регулярных войск на украинскую территорию, это будет настоящая игра с огнем.


Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)

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