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Военное обозрение

Ударившие по Чонгарскому мосту ракеты Storm Shadow были запущены с фронтовых бомбардировщиков Су-24 Воздушных сил ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Удары по Чонгарскому мосту в районе Джанкоя был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, переданными Украине Великобританией. Это уже доказанный факт, обломки ракет с маркировкой обнаружены на месте прилетов.

На сегодняшний день Украина имеет единственную ракету дальнобойную ракету, способную поразить цели на дальности примерно 300 км. Речь идет о крылатой ракете воздушного базирования Storm Shadow. Воздушное базирование означает, что для ее запуска необходим самолет, в Воздушных силах ВСУ носителем данных ракет является фронтовой бомбардировщик Су-24, модернизированный с помощью западных специалистов.

Таким образом, ракета была запущена с украинского самолета, который осуществил пуск, находясь над подконтрольной Киеву территорией, вне действия российских зенитных комплексов. Учитывая, что Су-24 несет всего одну ракету, а ударов было четыре, просто попала одна, ВСУ подняли в воздух четыре самолета. А наши не ждали ракетного удара думая, что мост находится в глубоком тылу.

Лучшим ответом на удар по мосту было бы поражение нескольких украинских Су-24, но они предпочитают не приближаться к линии боевого соприкосновения, где наиболее активна российская ПВО, запуская ракеты с большого расстояния. Еще одним ответом может стать удар по аэродромам противника.

Ранее 7-я бригада тактической авиации, на вооружении которой находились Су-24, базировалась на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. После начала СВО самолеты раскидали по разным аэродромам, но часть могла остаться и там. Кроме того, бомбардировщики могут базироваться в Кропивницком Кировской области или рядом с Одессой на аэродроме "Школьный". Также возможно базирование Су-24 ВСУ на аэродроме Днепропетровска и в Мигороде Полтавской области.

Все эти аэродромы прекрасно знакомы российскому Минобороны, по некоторым из них удары уже наносились. Неплохо было бы их повторить, причем не один раз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
SCALP
Су-24
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