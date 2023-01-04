Замена ATACMS: Украина может получить британские ракеты

Великобритания может поставить Украине ракеты Storm Shadow

В Министерстве обороны Великобритании рассматривают возможность передачи вооруженным силам Украины крылатых ракет воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, в чем эти ракеты превосходят американские ATACMS и что требуется для защиты от них.

Министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи на днях заявил, что несмотря на возможные риски, Лондон продолжит поддерживать ВСУ «надлежащим и сбалансированным набором военных средств», чтобы помочь Украине «защитить свою суверенную территорию».

«Великобритания будет анализировать оказываемую Украине поддержку и не исключает возможности предоставления систем вооружений более дальнего радиуса действия», - подчеркнул Хиппи.

В число возможных образцов вооружения с большой дальности стрельбы входят крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ), в том числе Storm Shadow/SCALP.

Как ранее писала «Газета.Ru», КРВБ этого типа представляют собой совместную англо-французскую разработку и производятся европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP EG, что расшифровывается как многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением. Изделие комплектуется боевой частью весом 450 кг, дальность стрельбы Storm Shadow («Штормовая тень») превышает 250 км, высота полета при этом составляет 30-40 м, а скорость ракеты достигает 0,8-0,95 М (приблизительно 1000 км/ч).

Применение в военных конфликтах КРВБ Storm Shadow зафиксировано с 2003 года. В ходе боевых действий ракета продемонстрировала высокую эффективность.

Дальность стрельбы Storm Shadow/SCALP в различных изданиях и справочниках разнится. В одних источниках она приводится как свыше 250 км, в других - 300 морских миль (550 км). Есть и вероятность того, что предприятие-изготовитель держит в секрете истинную дальность стрельбы. Вполне возможно, что она значительно превышает 550 км. В таком случае в зоне ее поражения окажется Московский регион.

В качестве самолета-носителя КРВБ Storm Shadow Воздушные силы Украины могут использовать фронтовой бомбардировщик Су-24М. Польша уже пообещала Воздушным силам ВСУ в самые короткие сроки адаптировать украинские самолеты этого типа для боевого применения КРВБ Storm Shadow/SCALP. Принцип наведения «Штормовой тени» - "выстрелил и забыл".

Среди тактико-технических характеристик Storm Shadow особое внимание следует обратить на параметры боевой части - почти полтонны взрывчатки высокой проникающей способности, что по весу в два раза больше, чем у тактической баллистической ракеты ATACMS Block IA, которую с самого начала конфликта Украина пока безуспешно просит у Запада.

Предполагаемые цели для Storm Shadow - командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами, корабли на якорных стоянках, инфраструктурные объекты (мостовые переходы, железнодорожные узлы, выгрузочные станции). Стоимость ракеты Storm Shadow составляет €850 тыс.

Что касается возможных российских ответов на поставки «Штормовых теней» для Украины, то для начала следует принять во внимание тот факт, что до 1991 года территории Ленинградского, Московского и Северо-Кавказского военных округов считались сугубо тыловыми районами. Развитыми системами истребительного и зенитного ракетного прикрытия обладали разве что обе столицы (но и то потерпевшими существенный урон в результате разрушительных организационно-штатных мероприятий 1990-х годов). Однако после развала СССР внутренние военные округа внезапно оказались приграничными, в первом стратегическом эшелоне, а сил и средств сегодня для эффективного отражения ударов средств воздушного нападения вероятного противника, надо прямо сказать, явно недостаточно.

И в этой связи боевой состав радиотехнических, зенитных ракетных войск и истребительной авиации, дислоцируемых в этих регионах, нуждается в существенном усилении (вполне возможно, даже в разы). К примеру, нижняя граница радиолокационного поля, необходимая для обнаружения и беспровальной проводки КРВБ Storm Shadow на протяжении всей западной границы России, должна составлять 60-100 метров. Одно это требует радикального увеличения количества радиолокационных рот и батальонов радиотехнических войск и изменений в их дислокации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию. «Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», - полагает генсек Североатлантического альянса. По словам генерального секретаря НАТО, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, считает генсек НАТО, будут возможны мирные переговоры.

Михаил Ходаренок