"Применить внезапно и в больших объемах". Зачем Украине британские ракеты Storm Shadow

Полковник Ходаренок заявил, что Киев задействует в наступлении ракеты Storm Shadow/SCALP

Как пишут западные СМИ, Великобритания закупит для Украины управляемые ракеты с дальностью стрельбы от 100 до 300 километров. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок уверен - ракеты Storm Shadow/SCALP уже стоят на вооружении ВСУ, украинская армия может применить их уже в мае в ходе наступления.

Лондон намерен приобрести и передать Киеву дальнобойные ракеты, пишет издание Defence24.

«Для Украины планируют закупить ракеты с дальностью стрельбы от 100 до 300 километров, которые можно запускать с земли, воды или воздуха», - говорится в публикации.

«Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украине, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки от участников открыты до 4 мая», - пишет издание.

Подобные публикации следует в первую очередь рассматривать как мероприятия оперативной маскировки, проводимые по единому замыслу и плану, предназначенные исключительно для введения противника (то есть Российской Федерации) в заблуждение относительно истинных намерений коллективного Запада и предстоящих действий ВСУ. Скорее всего, подобные ракеты уже давным-давно поставлены вооруженным силам Украины (в плане подготовки к предстоящему наступлению) и уже находятся в высокой степени готовности к боевому применению.

Возникает вопрос - какие именно ракеты получили вооруженные силы Украины?

Еще в середине декабря 2022 года сообщалось, что Лондон допускал возможность поставок Киеву крылатых ракет Storm Shadow. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в тот период не исключал поставки Украине крылатых ракет воздушного базирования именно этого типа.

Накануне нового 2023 года министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что несмотря на возможные риски, Лондон продолжит поддерживать ВСУ «надлежащим и сбалансированным набором военных средств», чтобы помочь Украине «защитить свою суверенную территорию».

«Великобритания будет анализировать оказываемую Украине поддержку и не исключает возможности предоставления систем вооружений более дальнего радиуса действия», - подчеркнул Хиппи.

То есть на практике все это выглядит как-то весьма и весьма сомнительно - полгода назад заявить о возможности поставок ракет типа Storm Shadow, а сегодня сообщать якобы только о «намерении приобрести и передать» Киеву подобное вооружение. То есть получается, полгода напряженно думать о возможности поставок. Какая-либо логика тут отсутствует напрочь. Да и заявления высоких должностных лиц ради сотрясения воздуха на Западе не делаются.

Еще в середине апреля предполагалось, что Соединенное Королевство поставило ВСУ крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP - для ударов по объектам ВС РФ, дислоцированным в глубоком тылу.

Так что, скорее всего, Storm Shadow давно находится в арсеналах ВСУ и изделия этого типа ждут своего часа. Опять-таки ясен ответ и на вопрос - почему эта ракета не применялась ВСУ ранее? Тут действия украинской стороны вполне понятны и выглядят следующим образом - получить оружие, создать его необходимые запасы, применить внезапно и в больших объемах, тем самым достигнув требуемого эффекта оперативного значения.

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP представляет собой совместную англо-французскую разработку и производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP EG, что переводится как многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением. Изделие комплектуется боевой частью весом 450 кг, дальность стрельбы Storm Shadow превышает 250 км, высота полета при этом составляет 30-40 м, скорость ракеты - 0,8 М (приблизительно 1000 км/ч).

Дальность стрельбы Storm Shadow/SCALP в различных изданиях и справочниках разнится. В одних источниках она приводится как свыше 250 км, в других - 300 морских миль (550 км). Есть и вероятность того, что предприятие-изготовитель держит в секрете истинную дальность стрельбы. Вполне возможно, что она значительно превышает 550 км. В таком случае в зоне ее поражения может оказаться и Московский регион.

В качестве самолета-носителя КРВБ Storm Shadow Воздушные силы Украины могут использовать фронтовой бомбардировщик Су-24М. Ранее Польша обещала в самые короткие сроки адаптировать украинские самолеты этого типа для боевого применения Storm Shadow.

Кроме того, восточноевропейские страны НАТО передали Украине несколько десятков фронтовых истребителей МиГ-29, модернизированных под боевое применение западных авиационных средств поражения. Так что с носителями у Киева больших затруднений, судя по всему, не возникнет.

Принцип наведения «Штормовой тени» - «выстрелил и забыл». Применение в военных конфликтах КРВБ Storm Shadow зафиксировано с 2003 года. В ходе боевых действий ракета продемонстрировала весьма высокую эффективность.

Среди тактико-технических характеристик Storm Shadow особое внимание следует обратить на параметры боевой части - почти полтонны взрывчатки высокой проникающей способности, что по весу в два раза больше, чем у тактической баллистической ракеты ATACMS Block IA, которую с самого начала конфликта Украина пока безуспешно просит у Запада.

Предполагаемые цели для Storm Shadow - командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами, корабли на якорных стоянках, инфраструктурные объекты (мостовые переходы, железнодорожные узлы, выгрузочные станции). Стоимость ракеты Storm Shadow составляет €850 тыс.

Наиболее приоритетным объектом для удара крылатых ракет Storm Shadow, безусловно, является Крымский мост. Именно по нему, есть все основания полагать, в первые часы предстоящей наступательной операции ВСУ может нанести первый и наиболее мощный удар с целью полного разрушения этого мостового перехода.

Следует иметь в виду, что Крымский мост имеет не только стратегическое значение для подвоза материальных средств для Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ, но и имеет важнейшее морально-психологическое значение для самых широких масс российского населения. Именно по этим причинам он и значится в списке объектов для огневого поражения силами ВСУ под номером один.

Что касается конкретного времени нанесения украинского удара ракетами Storm Shadow (не исключено, что в сочетании с противокорабельными ракетами «Гарпун»), то и тут не требуется быть выдающимся пророком нашего времени, чтобы достаточно точно определить и дату, и даже час. Опять-таки, учитывая исключительно важное значение для российского населения Дня победы, не исключено, что это удар будет нанесен именно в ночь с 8 на 9 мая с последующим переходом ВСУ в общее наступление.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Ходаренок