ЦАМТО, 22 июня. Директор ФСБ России, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев доложил на совещании президента России с постоянными членами Совбеза о потерях ВСУ в живой силе и технике.

Ниже выступление Н.Патрушева на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Николай Платонович, я просил Вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств с тем, чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, того, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в специальной военной операции. Ясно, что основная ответственность лежит на Министерстве обороны, но, тем не менее, информация скапливается и в других ведомствах. Вы эту работу, я знаю, проводите.

Каковы обобщенные данные на данный момент?

Н.Патрушев: Спасибо, Владимир Владимирович.

Действительно, в соответствии с Вашим поручением мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил, и получаем информацию от Министерства обороны, от Пограничной службы ФСБ, от Департамента военной контрразведки ФСБ, от Росгвардии. Дальше ее сравниваем, приводим к общему знаменателю. В частности, с 4 июня мы более внимательно смотрим на эту информацию, так как ВСУ начали наступать.

На сегодняшний день мы владеем следующими данными. С 4 по 21 июня уничтожили: танков – 246 единиц, в том числе западных – 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили – 595 единиц, в том числе БМП – 152 единицы, из них западных – 59, боевые бронированные машины – 443 единицы, орудия полевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных – 48. Ракетные системы залпового огня – 42 единицы, зенитные ракетные комплексы – две единицы, тактические истребители – десять единиц, вертолеты – четыре единицы, беспилотные летательные аппараты – 264 единицы, автомобильная техника – 424 единицы.

Работу в соответствии с Вашим поручением продолжаем.

Спасибо.

В.Путин: А по личному составу?

Н.Патрушев: По личному составу поступает более разрозненная информация, но могу сказать, что это более 13 тысяч.